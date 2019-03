Veranstaltungstipps für Mannheim und die Region

Das Wochenende steht vor der Tür. Wenn Sie noch nicht wissen, was Sie unternehmen wollen, finden Sie hier Veranstaltungstipps aus den Städten Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen und der Region. Ob Konzerte oder Sport, Veranstaltungen im Freien oder im Nachtleben – hier gibt's eine Vorschau auf unterschiedliche Events von Freitag bis Mittwoch.

Freitag, 15. März

Zeitreise ins Mittelalter

Ritter, Gaukler und Marktfrauen gibt es ab Freitag, 15 Uhr, im Mannheimer Herzogenriedpark zu sehen. Hier findet bis Sonntag der alljährliche Mittelalter-Jahrmarkt statt. Infos zu Kinderprogramm und Öffnungszeiten in unserem Bericht.

Zweites Spiel gegen Nürnberg

Den Viertelfinal-Auftakt gegen Nürnberg haben die Adler Mannheim mit 7:2 gewonnen, jetzt müssen sie am Freitag, 15. März, auswärts gegen die Ice Tigers ran. Die Partie beginnt um 19.30 Uhr. In unserem Live-Ticker halten wir Sie auf dem Laufendem.

Von Cabaret bis Kindertheater

Prall und mit mehr als 40 Veranstaltungen vielfältig gefüllt präsentiert sich das Festival Kulturbeutel in Speyer. Musik, Kabarett, Poetry Slam, Theater und Tanz erwartet die Besucher, die ab Freitag, 15. März, bis zum 3. April die Heiliggeistkirche besuchen. Die Musikkapelle Selbsthilfe-Gruppe eröffnet das Festival um 20 Uhr gemeinsam mit den Rosevalley Sisters. Weitere Infos zum Programm gibt es in unserem Artikel.

Verleihung des neuen deutschen Jazzpreises

Es ist bereits das 14. Mal, dass sich die IG Jazz Rhein-Neckar und die Mannheimer Alte Feuerwache zusammentun, um den neuen deutschen Jazzpreis zu vergeben. Am Freitag, 15. März, und am Samstag, 16. März, wird die mit 10000 Euro dotierte Auszeichnung vergeben. Kurator und Kontrabassist Renaud Garcia ist freitags mit einem Solokonzert ab 20 Uhr in der Alten Feuerwache zu hören. Infos dazu und zur Veranstaltung am Samstag finden Sie in unserem Bericht.

Samstag, 16. März

Party-Stimmung in der SAP Arena

Schlagerfans aufgepasst: Am Samstag, 16. März, findet die „Große Schlagernacht“ in der SAP Arena Mannheim statt. Geschlagene sechs Stunden lang geben sich die Stars der Szene auf der Bühne die Klinke in die Hand. Los geht es um 18 Uhr. Weitere Infos gibt es hier.

Heidelberger Frühling beginnt

Das Internationale Musikfestival Heidelberger Frühling beginnt! Ab Freitag, 16. März, bis zum 14. April stehen mehr als 100 Veranstaltungen auf dem Programm. Eröffnet wird das Festival von Maximilian Hornung und der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen unter der Leitung von David Zinman. Los geht es um 19.30 Uhr im Kongresshaus der Stadthalle Heidelberg. Hier geht’s zum Interview mit dem Intendanten des Festivals.

Grupo Corpo aus Brasilien im Pfalzbau

Die Tanzcompagnie Grupo Corpo kommt am Samstag, 16. März, 19.30 Uhr, ins Theater im Pfalzbau in Ludwigshafen und bringt gleich zwei Stücke mit: „Danca Sinfonica“ und „Gira“. Infos zu Tickets und einer weiteren Vorstellung am Sonntag, 18. März, finden Sie hier.

Sonntag, 17. März

Der Mathaisemarkt-Umzug wird nachgeholt

Der große Festumzug im Rahmen des Schriesheimer Mathaisemarktes, der am vergangenen Sonntag wegen der Sturmwarnungen ausfallen musste, wird am Sonntag, 17. März, ab 14 Uhr nachgeholt. Dann ziehen Motivwagen und Fußgruppen durch die Stadt. Weitere Infos hier.

Heimspiel gegen Nürnberg Ice Tigers

Am Sonntag, 17. März, steht die dritte Viertelfinal-Partie gegen die Nürnberg Ice Tigers auf dem Programm der Adler Mannheim. Diesmal läuft das Team von Trainer Pavel Gross wieder in der heimischen SAP Arena auf. Über das Spiel halten wir Sie live in unserem Ticker auf dem Laufenden.

Montag, 18. März

Von Jagdhörnern und bösen Geistern

Musik, die Geschichten erzählt, bestimmt die zwei kommenden Konzertabende der Akademiekonzerte des Nationaltheaterorchesters Mannheim am Montag, 18. März, im Rosengarten Mannheim. Ab 20 Uhr dirigiert dann Sebastian Tewinkel das abwechslungsreiche Programm: Haydn, Strauss und Liszt. Eine weitere Vorstellung gibt es am Dienstag, 19. März. Weitere Infos hier.

Vom Rocker zum Songwriter

„Ambros Pur! Vol. V“: Seit mehr als zehn Jahren ist Wolfgang Ambros mit diesem Format unterwegs. Der einstige Austropopstar steht am Montag, 18. März, 20 Uhr, auf der Bühne des Mannheimer Capitols. Weitere Infos zu Tickets gibt es hier.

Heimspiel des SV Waldhof Mannheim

Am 25. Spieltag der Fußball-Regionalliga Südwest spielt der SV Waldhof Mannheim am Montag, 18. März, 20.15 Uhr, auf heimischen Rasen gegen den TSV Steinbach. Hier informieren wir Sie zeitnah über den Ausgang der Partie.

Dienstag, 19. März

Pop-Ikone der 80er Jahre in Mannheim

Die britische 80-Jahre-Ikone Tony Hadley kommt am Dienstag, 19. März, 20 Uhr, ins Mannheimer Capitol. Seine Tour hat er zwar nach seinem neusten Album „Talking To The Moon“ benannt, es stehen aber viele Klassiker auf dem Programm. Weitere Infos hier.

Mittwoch, 20. März

Jesper Munk im Karlstorbahnhof

Nach zwei erfolgreichen Tourneen mit seiner Band besinnt sich Blues-Durchstarter Jesper Munk wieder auf seine Solo-Qualitäten und steht am Mittwoch, 20. März, 20 Uhr, allein auf der Bühne des Heidelberger Karlstorbahnhof. Weitere Infos zum hoffnungsvollen Nachwuchstalent in unserem Bericht.