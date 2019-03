Veranstaltungstipps für Mannheim und die Region

Bis zu 10 000 Menschen pilgern jährlich zum Mandelblütenfest. © Venus

Das Wochenende steht vor der Tür. Wenn Sie noch nicht wissen, was Sie unternehmen wollen, finden Sie hier Veranstaltungstipps aus den Städten Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen und der Region. Ob Konzerte oder Sport, Veranstaltungen im Freien oder im Nachtleben – hier gibt's eine Vorschau auf unterschiedliche Events von Freitag bis Sonntag.

Freitag, 22. März

„Götz von Berlichingen“ im Pfalzbau

Erwachsene, die im Sandkasten Ritter spielen - so stellt sich Tilman Gersch, Intendant des Ludwigshafener Theaters im Pfalzbau, Goethes „Götz von Berlichingen“ in der Neuzeit vor. Am Freitag, 22. März, 19.30 Uhr, feiert das Stück, bei dem Gersch Regie führt, Premiere. Infos zum Stück und einer weiteren Vorstellung am Samstag, 23. März, finden Sie hier.

Viertelfinalrunde der Adler Mannheim geht weiter

In der Viertelfinalrunde der Play-offs treffen die Adler Mannheim am Freitag, 22. März, 19.30 Uhr, auswärts auf die Nürnberg Ice Tigers - und können bei einem Sieg im vierten Spiel ins Halbfinale einziehen. Die Partie können Sie in unserem Liveticker verfolgen. Verlieren die Adler am Freitag, findet das nächste Spiel am Sonntag statt.

Abschlusskonzerte von „Schöner lügen“

Am Abschlusswochenende des Heidelberger Chansonfestivals „Schöner lügen“ gibt Songwriterin Dota Kehr gleich drei Konzerte: Am Freitag, 22. März, 20 Uhr, tritt sie mit Moritz Krämer im Kulturfenster auf, am Samstag, 23. März, 20 Uhr, steht sie mit Max Prosa auf der Bühne des Kulturfensters und am Sonntag, 24. März, 20 Uhr, gibt sie mit Alin Coen im Karlstorbahnhof ein Konzert. Infos zu Programm und Karten gibt es hier.

Samstag, 23. März

Feiern unter Mandelblüten

Zum überregional beliebten Gimmeldinger Mandelblütenfest lädt Neustadt an der Weinstraße in diesem Jahr am Samstag, 23. März, und Sonntag, 24. März, ein. Die Blütenpracht und das Fest ziehen jährlich Tausende Besucher an. Weitere Infos unter mandelbluetenfest.de.

Große Ausstellung über Bundesgartenschau 1975

An die Bundesgartenschau in Mannheim im Jahr 1975 will das Marchivum ab Samstag, 23. März, mit einer großen Ausstellung erinnern, die bis 18. April zu sehen sein wird. „BUGA 75. Ein Fest verändert die Stadt“ lautet der Titel. Die Eröffnung ist um 13 Uhr, der Eintritt in an diesem Tag frei. Weitere Infos hier.

SV Waldhof trifft auf VfB II

Der SV Waldhof Mannheim spielt am Samstag, 23. März, 14 Uhr, im heimischen Carl-Benz-Stadion gegen die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart. Wir informieren Sie zeitnah über den Ausgang der Partie auf morgenweb.de.

Spirit der Soul-Ära

Zehn Jahre ist es her, dass die Sweet Soul Music Revue ihre Premiere im Mannheimer Capitol feierte. Am Samstag, 23. März, 20 Uhr, kehren die Musiker für ein großes Geburtstagskonzert in die Waldhofstraße zurück. Weitere Infos hier.

Premiere im Schatzkistl

Eine attraktive Frau und ein älterer Mann an der Bar. Nach dem letzten Drink landen sie in seinem Apartment, doch dann kommt alles anders, als gedacht. Die neue Eigenproduktion „Achterbahn“ des Mannheimer Schatzkistl feiert am Samstag, 23. März, 20 Uhr, Premiere. Infos über Tickets und weitere Vorstellungen gibt es in unserem Bericht.

Eine Party zum Mitgrölen

„Zurück in die eigene Jugend“ lautet das Motto am Samstag, 23. März, in der Halle 02 in Heidelberg. Dort steigt ab 23 Uhr die Bravo-Hits-Party, die auf eine Zeitreise in die 90er und 00er Jahre einlädt. Weitere Infos hier.

Sonntag, 24. März

Kinder vertreiben den Winter

Im Luisenpark vertreiben Kinder am Sonntag, 24. März, den Winter: Der Frühlingsumzug beginnt am Haupteingang um 14.30 Uhr, an der Seebühne wird schließlich ein großer Schneemann verbrannt. Weitere Infos zum Programm finden Sie hier in unserem Bericht.

Fanfaren zum Frühlingsauftakt

Das Polizeimusikkorps gibt am Sonntag, 24. März, 16 Uhr, ein großes Benefizkonzert in der Festhalle Baumhain im Luisenpark. Der Erlös des Frühlingskonzertes kommt dem Deutsch-Amerikanischen Frauenarbeitskreis zugute, der damit die Aktivitäten für Kinder, Senioren und Behinderte finanziert. Weitere Infos hier.

„Becoming“-Premiere in Heidelberg

Im vergangenen Jahr war das Stück „Becoming“ im National Theater Taipeh, Taiwan, zu erleben. Nun wurde es mit den Tänzern des Dance Theatre Heidelberg von Iván Peréz für das Theater und Orchester Heidelberg weiterentwickelt. Am Samstag, 23. März, 20 Uhr, feiert die deutsche Erstaufführung im Zwinger 1 in Heidelberg Premiere. Weiter Infos hier.