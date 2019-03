Veranstaltungstipps für Mannheim und die Region

Das Wochenende steht vor der Tür. Wenn Sie noch nicht wissen, was Sie unternehmen wollen, finden Sie hier Veranstaltungstipps aus den Städten Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen und der Region. Ob Konzerte oder Sport, Veranstaltungen im Freien oder im Nachtleben – hier gibt's eine Vorschau auf unterschiedliche Events von Freitag bis Dienstag.

Freitag, 29. März

„Der gestiefelte Kater“ in Worms

Die Musikbühne Mannheim zeigt am Freitag, 16 Uhr, sein neuestes Stück „Der gestiefelte Kater“ im Wormser Theater. Kinder werden dazu aufgerufen, als kleine Katzen den Kater auf der Bühne zu beraten. Infos – auch zu weiteren Vorstellungsterminen – gibt`s in unserem Bericht.

Ungewöhnliches im Ella & Louis

Richard Wagner und Belá Bartók als Jazz-Helden? Das ist am Freitag, um 20 Uhr im Mannheimer Musikclub Ella & Louis zu erleben. Die drei Lokalmatadore Lömsch Lehmann, Matthias Debus und Erwin Ditzner spielen Richard Wagners „Ring des Nibelungen“ in neuen Jazz-Bearbeitungen. Weitere Infos hier.

Nektarios Vlachopoulos in der Alten Feuerwache

Warum eindeutig, wenn es auch ein ganz einfaches „Jein“ sein kann? Das fragt sich der Kabarettist Nektarios Vlachopoulos am Freitag, 20 Uhr, in der Alten Feuerwache. Sein Programm heißt „Manifest der Unverbindlichkeit“. Weitere Infos dazu in unserem Bericht.

TSG Hoffenheim empfängt Bayer Leverkusen

In der Fußball-Bundesliga empfängt die TSG 1899 Hoffenheim am Freitag in der heimischen PreZero-Arena ihren Gegner Bayer Leverkusen 04. Anpfiff der Partie ist um 20.30 Uhr. Bei uns im Morgenweb lesen Sie Aktuelles rund ums Spiel sowie Hintergrundberichte.

Samstag, 30. März

Frühlingshafte Weinprobe

Die Freinsheimer Weingüter laden am Samstag und am Sonntag zum traditionellen Blütenfest ein. Dabei werden die jungen Weine des Jahrgangs 2018 ausgegeben. Wer nicht zu Fuß gehen möchte, kann den kostenlosen Shuttlebus nutzen, der an beiden Tagen unterwegs ist. Weitere Infos hier.

SV Waldhof spielt in Balingen

Der SV Waldhof Mannheim spielt am Samstag, 30. März, 14 Uhr, gegen die TSG Balingen. Bei uns im Morgenweb halten wir Sie auf dem Laufenden.

Das große Schlagerfest in der SAP Arena

Florian Silbereisen und Kumpanen bringen die Herzen ihrer Fans zum Schmelzen und zwar am Samstag um 19.30 Uhr beim großen Schlagerfest in der Mannheimer SAP Arena. Weitere Infos zu Programm und Tickets gibt es hier.

Kay Ray in der Alten Wollfabrik

Schwetzingen liebt ihn: Kay Ray, das „Enfant terrible“ des bissigen Kabaretts, kommt am Samstag 20 Uhr, mit seinem neuen Programm „Wonach sieht’s denn aus?“ in die Alte Wollfabrik nach Schwetzingen. Weitere Infos in unserem Bericht.

T.C.H.I.C.K. spielen in Weinheim

Fünf Jahre hat sich die Band "Die toten Crackhuren im Kofferraum" (The T.C.H.I.C.K.) für ihr neues Album Zeit gelassen, nun kommt das Frauenquartett am Samstag 21 Uhr, ins Café Central nach Weinheim, um seine neueste Platte vorzustellen. Weitere Infos hier.

Urbane Beats im Rude7

Am Samstag, 30. März, steht im Rude 7 Dancehall-Reggae auf dem Programm. Lokalmatador Slin Rockaz sorgt für den richtigen Sound, außerdem wollen Selectah Spinback aus Leipzig, Still Smoka Hifi aus Erfurt und Mannheims original „Hustlin Crew“ alias Slin Rockaz die Stimmung aufheizen. Weitere Infos hier.

Sonntag, 31. März

Aktionstag im Technoseum

Vor 250 Jahren erfand der Schotte James Watt die Dampfmaschine - der Beginn der industriellen Revolution. Dies nimmt das Technoseum in Mannheim zum Anlass, um am Sonntag, ab 9 Uhr, zu einem Aktionstag einzuladen. Im Mittelpunkt stehen Turbinen, Strom und Antriebskräfte. Weitere Infos hier.

Neue Ausstellung über pflanzliche Motive

Zu einem Ausstellungsprojekt haben sich fünf Institutionen der Region zusammengeschlossen. Unter dem Titel „Gewächse der Seele“ thematisieren das Wilhelm-Hack-Museum in Ludwigshafen, die Sammlung Prinzhorn in Heidelberg, das dortige Museum Haus Cajeth, Zeitraumexit in Mannheim sowie die Galerie Alte Turnhalle in Bad Dürkheim die Bedeutung von Pflanzen als Projektionsflächen seelischer Zustände. Am Sonntag, 11 Uhr, wird die Ausstellung eröffnet. Ein Shuttlebus fährt zu allen beteiligten Häusern. Hier geht's zum Bericht.

Aufgalopp in Seckenheim

Nach dem Winter öffnen sich endlich wieder die Boxen: Am Sonntag, 13 Uhr, wird auf der Waldrennbahn in Seckenheim wieder das Donnern der Hufe zu hören sein. Die Turfsaison geht wieder los, die erste Veranstaltung ist der VR-Bank-Renntag. Weitere Infos zum Programm gibt es in unserem Artikel.

Abschied von den Mumien

Wer die Sonderausstellung „Mumien – Geheimnisse des Lebens“ in den Reiss-Engelhorn-Museen sehen möchte, der sollte nicht zögern: Am Sonntag finden die letzten beiden Führungen statt, und zwar um 13.30 und um 15 Uhr. Treffpunkt ist an der Museumskasse. Weitere Infos hier.

Opernstar gibt Konzert und verzichtet auf Gage

Mit Sonya Yoncheva tritt eine der gefragtesten Sopranistinnen der Welt in Mannheim auf. Am Sonntag, 19 Uhr, ist die Operndiva im Rosengarten zu hören. Eine Gage erhält die Opernsängerin nicht. Sie verzichtet freiwillig auf ein Honorar – zugunsten der Förderung junger Orchestermusiker. Weitere Infos hier.

Dienstag, 2. April

Schirach liest vor

Ferdinand von Schirach liest am Dienstag, 19.30 Uhr, im Mannheimer Nationaltheater aus seinem neuen Buch „Kaffee und Zigaretten“ vor und hält außerdem einen Vortrag zum Thema „Aufklärung“. Weitere Infos in unserem Bericht.

Adler Mannheim starten in die Halbfinalserie

Am Dienstag, 2. April, beginnt für die Adler Mannheim die Halbfinalrunde. Die Partie beginnt in heimischen SAP Arena um 19.30 Uhr. Im Morgenweb halten wie Sie in unserem Live-Ticker auf dem Laufenden.