Veranstaltungstipps für Mannheim und die Region

Rhein-Neckar.Das Wochenende steht vor der Tür. Wenn Sie noch nicht wissen, was Sie in den kommenden Tagen unternehmen wollen, finden Sie hier Veranstaltungstipps aus den Städten Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen und der Region. Ob Konzerte oder Sport, Veranstaltungen im Freien oder im Nachtleben – hier gibt's eine Vorschau auf unterschiedliche Events von Gründonnerstag bis Ostermontag.

Ostern an den Theatern in der Region

Das NTM zeigt am Donnerstag, 18. April, um 19.30 Uhr zum letzten Mal in der laufenden Spielzeit die konzertante Aufführung „Francesca da Rimini“ von Rachmaninow. Um 20 Uhr wird im Werkhaus das Stück „Der Würgeengel“ aufgeführt, inszeniert von Anna-Elisabeth Frick nach dem gleichnamigen Film von Luis Buñuel. Kurzeinführung um 19.30 Uhr.

Das Heidelberger Theater zeigt am Samstag um 19.30 Uhr im Marguerre-Saal „Die lustige Witwe“. Holger Schultze inszenierte in Heidelberg die Operette von Franz Lehár. Kostümbildnerin Erika Landertinger entwarf dafür aufwendige Kostüme. Im Zwinger 1 haben die Besucher am Samstag um 20 Uhr zum letzten Mal die Chance, „Peer Gynt ist ein anderer“ nach Henrik Ibsen zu sehen.

Mehr Informationen zum Osterprogramm der Theater in der Region gibt es hier.

Osterprogramm der Museen in der Region

Neben den aktuellen Ausstellungen in der Mannheimer Kunsthalle leiten mehrere Führungen durch das Haus: Am Karfreitag befasst sich eine 90-minütige Überblicksführung um 12 Uhr mit der neuinszenierten Sammlung „Offen“. Werke von internationalen Künstlern wie William Kentridge, Alicja Kwade und Anselm Kiefer treffen dort auf Edouard Manet, Max Beckmann und Francis Bacon. Dazu kommen Skulpturen von Auguste Rodin, Umberto Boccioni, Alberto Giacometti, Thomas Hirschhorn und weiteren Künstlern. Die einstündige Führung kostet zusätzlich zum Eintritt vier Euro pro Person.

Im Wilhelm-Hack-Museum in Ludwigshafen gibt es an den Ostertagen Führungen durch die Ausstellung „Gewächse der Seele – Pflanzenfantasien zwischen Symbolismus und Outsider Art“. Ursula Dann führt am Freitag von 15 bis 16 Uhr durch die Ausstellung. Die Führung ist im Museumseintritt enthalten.

Weitere Informationen zum Osterprogramm der Museen in der Region gibt es hier.

Freitag, 19. April

Lukas-Passion in der Christuskirche

Ob die Lukas-Passion von Johann Sebastian Bach selbst komponiert wurde, ist umstritten – als sicher gilt aber, dass Bach die Passion fein säuberlich abgeschrieben und selbst aufgeführt hat. Nun wird das Werk, das laut Kantorat Nordbaden nur selten gezeigt wird, am Karfreitag, 19. April, um 17 Uhr, in der Christuskirche Mannheim aufgeführt. Das Ensemble Mannheim Vocal vertont das Werk im Rahmen der Serie Alte Musik Spezial. Der Eintritt kostet 10 bis 25 Euro. Mehr dazu hier.

Samstag, 20. April

Waldhof spielt um den Aufstieg

Der SV Waldhof Mannheim tritt am Samstag, 20. April, um 14 Uhr im heimischen Carl-Benz-Stadion zum entscheidenden Spiel gegen den VfR Wormatia Worms an. Alles zum SVW in unserem Dossier.

Zweites Spiel der Final-Play-offs

Am Samstag, 20. April, um 20 Uhr treten die Adler Mannheim im zweiten Spiel der „Best of Seven“-Finalserie auswärts gegen den EHC Red Bull München an. Das Spiel können Sie auch im Morgenweb verfolgen unter www.morgenweb.de/adler-live. Alles zu den Adlern in unserem Dossier.

Modellbautage im Technik-Museum Speyer

Auf ein besonderes Programm können sich Liebhaber von Miniaturfahrzeugen an Ostern freuen, wenn von Samstag bis Montag, 20. bis 22. April, die 14. Speyerer Modellbautage im Technik Museum der Domstadt zu Gast sind. Die Modellbautage finden zu den regulären Öffnungszeiten des Museums statt, der Einlass ist im Eintrittspreis inbegriffen. Mehr dazu unter www.technik-museum.de/modellbautage und in unserem Bericht.

Ferien-Angebot im Technoseum

Das Mannheimer Technoseum bietet seinen Besuchern in den Ferien ein buntes Programm. Samstags um 14 Uhr sowie sonn- und feiertags um 14 und 15 Uhr bietet das Museum zum Beispiel eine öffentliche Führung durch die Sport-Schau an. Neben Turnen und Fußball werden auch eher unbekannte Sportarten wie Slacklining (ähnlich wie Seiltanzen) und Crossboccia (eine Variante von Boule) vorgestellt. Mehr Infos zu den Veranstaltungen in unserem Artikel.

Crossover seit mehr als 25 Jahren

Auch wenn es in den letzten Jahren eher still um die Band mit den Saxofonen war, hat sich ihre Fan-Szene doch gehalten. Auf ihrer „Brand New Strain“-Tour machen Dog Eat Dog am Samstag, 20. April, 20 Uhr, im Mannheimer MS Connexion Station. Karten zu 23,10 Euro zzgl. Gebühren unter www.msconnexion.de. Mehr dazu hier.

JCM erinnern an Jon Hiseman

Zunächst waren es drei Colosseum-Mitglieder, die nach dem Aus der Erfolgsband gemeinsame Wege als Power-Trio gingen – doch Gitarrist Clempson und Sänger Clarke verloren im Juni 2018 ihren Schlagzeuger Jon Hiseman. An ihn erinnern sie auf ihrer aktuellen Tour, auf der sie Ralph Salmins begleitet, der schon für Paul McCartney, Elton John und Jeff Beck getrommelt hat. Zu hören sind JCM mit ihrer „In Memory Of Jon Hiseman“-Tour am Samstag, 20. April, um 20.30 Uhr im Musiktheater Rex in Bensheim. Mehr Infos hier.

Sonntag, 21. April

Noname in der Alten Feuerwache

Sanft und groovig, irgendetwas zwischen Rap, Sprechgesang, Soul und Jazz – so klingt die Musik von Noname. Mit ihrem ersten Album „Room 25“ kommt die 26-jährige Fatimah Warner auch nach Mannheim. Am Sonntag, 21. April, tritt sie um 20 Uhr in der Alten Feuerwache auf, Tickets gibt es ab 27 Euro unter www.eventim.de/noname. Mehr dazu in unserem Artikel.

Ostern in den Mannheimer Stadtparks

Wenn ein übergroßer Hase durch das Grün der Mannheimer Parkanlagen hoppelt und ein bunt geschmückter Express hier und da Halt macht und sofort von freudigen Kindern umringt wird, erfreuen sich Familien am beliebten Osterspaß. Am Ostersonntag und -montag ab 14.30 Uhr sorgt eine Osterhasenfamilie für viel Freude und strahlende Gesichter. Im Luisenpark und im Herzogenriedpark lädt der Osterhase dazu ein, gemeinsam Bilder vor dem Osterexpress zu schießen, mit kleinen Leckereien verwöhnt zu werden und sich ein tolles Programm anzusehen – oder selbst mitzumachen. Weitere Infos zum Osterprogramm in den Stadtparks gibt es in unserem Artikel.

Ostereiersuche im Wildpark Ludwigshafen

Zur Ostereiersuche lädt der Förderverein des Wildparks in Ludwigshafen-Rheingönheim (Neuhöfer Straße 48) am Sonntag und Montag, 21. und 22. April, ein. Von 14 bis 16 Uhr können die Mädchen und Jungen hierbei an beiden Tagen rund um das Haus der Naturpädagogik auf die Jagd nach Ostereiern gehen.

Osterwiese mit Streichelzoo in Weinheim

Der Osterhase höchstpersönlich wird am Sonntag und Montag, 21. und 22. April, auf der Weinheimer Schlossparkwiese erwartet. Ebenso werden die Schäfchen von Florian Pürzer im Streichelzoo auf dem Schlosspark-Grün zu bewundern sein. Von 11 Uhr bis 16.30 Uhr heißt die Osterwiese die Besucher willkommen. Eintritt ist frei. Mehr dazu hier.

Acht DJs von From Another Mind im Loft Club

Die From-Another-Mind-Crew bringt die Energie der Nacht im Loft Club in Ludwigshafen auf die Tanzfläche. Zu Gast sind insgesamt acht DJs aus Stuttgart, darunter Paula Temple. Die kraftvolle Techno-Ladung gibt es am Sonntag, 21. April, von 23 bis 7 Uhr im Loft Club. Mehr dazu hier.

Montag, 22. April

Drittes Finalspiel der Adler gegen München

Am Ostermontag, 22. April, spielen die Adler Mannheim um 14 Uhr in der SAP Arena gegen den EHC Red Bull München. Das Spiel können Sie auch im Morgenweb verfolgen unter www.morgenweb.de/adler-live. Alles zu den Adlern in unserem Dossier.