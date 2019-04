Veranstaltungstipps für Mannheim und die Region

Rhein-Neckar.Das Wochenende steht vor der Tür. Wenn Sie noch nicht wissen, was Sie in den kommenden Tagen unternehmen wollen, finden Sie hier Veranstaltungstipps aus den Städten Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen und der Region. Ob Konzerte oder Sport, Veranstaltungen im Freien oder im Nachtleben – hier gibt's eine Vorschau auf unterschiedliche Events von Freitag, 26. April bis zum Tag der Arbeit am Mittwoch, den 1. Mai.

Freitag, 26. April

Holen die Adler die Meisterschaft nach Mannheim? – Spiel fünf gegen München in der SAP Arena

Die Adler Mannheim spielen am Freitagabend, den 26. April, im fünften Spiel der der Endspielserie um die deutsche Eishockeymeisterschaft gegen den EHC München. Ab 19.30 Uhr ist der Puck im Spiel. Kann die Mannschaft von Trainer Pavel Gross dann die entscheidende 4:1-Serienführung erzielen und die Meister-Trophäe in die Luft stemmen? Sollte dies nicht der Fall sein geht es am Sonntag, 28. April um 14 Uhr in München mit einem sechsten Spiel weiter. Ist der Titelkampf dann immer noch nicht entschieden, kommt es in einem siebten und letzten Spiel am Dienstagabend,19.30 Uhr, zum ultimativen Showdown vor eigenem Publikum in der SAP Arena. Alles zur Play-off-Finalserie gibt es in unserem Adler-Blog, wo sie auch die Spiele in unserem neuen Live-Ticker verfolgen können.

Auftakt der Schwetzinger Festspiele – „Der Fall Babel“ eröffnet Festival

In diesem Jahr steht unter dem Motto „Neuland“ bei den Schwetzinger Festspielen nur ein inszeniertes Musiktheater auf dem Programm: Elena Mendozas und Matthias Rebstocks „Der Fall Babel“. Das Besondere an dem Abend dürfte sein, dass nicht, wie üblich, ein Orchester im Graben sitzt und Sänger auf der Bühne agieren, sondern dass die Schola Heidelberg unter der Leitung von Walter Nußbaum solistisch agiert und singt. Auch Schauspieler kommen zum Einsatz. Der Abend wird nur zweimal gegeben: zum Auftakt am 26. April (19 Uhr) sowie am 28. April (18 Uhr). Weitere Informationen zu den Schwetzinger Festspielen im Artikel.

Farbenfrohes Blütenspektakel im Mannheimer Luisenpark

Da sie meist ab Ende April, Anfang Mai blühen, entfalten die etwa 80 neu gepflanzten Pfingstrosensorten im Luisenpark diese Woche ihre volle Pracht – und damit pünktlich zum Start der Päonientage von Freitag, 26. April, bis Sonntag, 28. April. Täglich werden zwei Führungen um 11 und um 15 Uhr angeboten, in denen die Besucher über Hintergründe des Päonienanbaus, Pflege und Tipps aufgeklärt werden. Mehr dazu im Artikel.

Heidelberger Stückemarkt beginnt: Festival zeigt bis 5. Mai Uraufführungen und Lesungen

Eine Zeitung, die mehrfach von der Regierung geschlossen wird, eine Gelehrte, die ihre Heimat hinter sich lässt, fünf Türken, die in ihrem Land bleiben – damit befassen sich „Mechul Pasa – die Geschichte einer verbotenen Zeitung“, „Light Theory“ und „I love you Turkey“, drei der fünf türkischen Gastspiele des Heidelberger Stückemarkts. Das Theaterfestival startet morgen und geht bis zum 5. Mai. Die türkischen Gastspiele werden am Samstag, 4. Mai, und am Sonntag, 5. Mai, aufgeführt. Auch zahlreiche deutsche Stücke füllen die Bühnen: Den Auftakt macht die erste Aufführung von „Drift“ von Ulrike Syha am Freitag, 26. April. Der Nordsee-Krimi erhielt vergangenes Jahr den Autorenpreis. Weiteres zum Heidelberger Stückemarkt im Artikel.

Kallstadt feiert das Fest der 100 Weine

Mit einem attraktiven kulinarischen, musikalischen und unterhaltsamen Programm lockt das Fest der 100 Weine von Freitag bis Montag, 26, bis 29. April, nach Kallstadt. Die traditionsreiche Veranstaltung ist seit mehr als 50 Jahren fester Bestandteil des Pfälzer Weinjahres. Die namensgebende „Probe der 100 Weine“ bildet das Herzstück des Festes: Sie findet am Samstag und Sonntag jeweils von 14 bis 19 Uhr statt. Die Kallstadter Winzer und die Winzergenossenschaft laden dann bei einem kulinarischen Rundgang durch die teilnehmenden Weingüter sowie am Stand der Winzergenossenschaft zur Verkostung der besten Weine des Ortes ein. Weitere Informationen im Artikel.

Samstag, 27. April

Mannheimer Maimarkt lädt bis 7. Mai zum Messebummeln ein

Bei Deutschlands größter Regionalmesse präsentieren vom 27. April bis zum 7. Mai 1400 Aussteller in 47 Zelten 20 000 Produkte. Am Samstag, 10 Uhr, eröffnet Staatssekretär Andre Baumann vom Umweltministerium Baden Württemberg die Verbrauchermesse. Organisiert wird sie von der Mannheimer Ausstellungs Gesellschaft, und hier ist man sich sicher, auch bei der 406. Auflage des ursprünglichen Pferde- und Viehmarktes den Besuchern wieder ein vielfältiges Angebot zu machen. Zum 56. Mal findet parallel dazu das Maimarkt-Turnier für Dressur- und Springreiten statt. Weiteres zum Maimarkt im Artikel.

Mannheimer Maimess beginnt: Zwei Wochen Vergnügen pur

Auch in diesem Frühling öffnet die Mannheimer Maimess in der Neckarstadt wieder von Samstag, 27. April, bis zum 12. Mai ihre Pforten, um kleine und große Gäste mit ihrem Angebot zu begeistern. Eröffnet wird sie mit dem Fassbieranstich durch Bürgermeister Michael Brötsch feierlich. Den musikalischen Rahmen schafft wieder das Polizeimusikkorps Mannheim. Bei einem Festumzug durch die Innenstadt, begleitet durch den Guggemusikzug „Newwlfezza“, verteilen die Schausteller Fahrchips und Plüschtiere an die Passanten. An den folgenden Tagen kann die Messe täglich ab 13 Uhr besucht werden. Weitere Informationen zur Maimess im Artikel.

Aktion „Mannheim blüht auf“ startet – Blumenmeer in der Innenstadt

Der Paradeplatz verwandelt sich am Samstag, 27. April, von 10 bis 16 Uhr bei „Mannheim blüht auf!“ wieder in ein buntes Blumenmeer. Die Veranstaltung bildet den Auftakt für einen Aktionswettbewerb in der Stadt, um Mannheim durch Blumenschmuck attraktiver zu gestalten. Im Rahmen des Programms werden den Besuchern neben Unterhaltung auch Informationen zu Sommerblumenneuheiten und Ratschläge zur Bepflanzung von Beeten und Balkonkästen geboten. Weiteres dazu im Artikel.

Mannheimer Nationaltheater bringt Ernst Tollers Stück „Hoppla, wie leben wir?“ auf die Bühne

Katrin Plötner bringt Ernst Tollers Gesellschaftspanorama „Hoppla, wir leben!“ auf die Bühne des Mannheimer Nationaltheaters. Am Samstag, 27. April, um 20 Uhr feiert das Stück Premiere. Toller, ein Pazifist, der aufgrund seiner Mitgliedschaft in der Münchner Räterepublik wegen Hochverrats mehrere Jahre im Gefängnis saß, nimmt darin die Weimarer Verhältnisse scharf und humorvoll zugleich in den Blick. Regisseurin Plötner wiederum bezieht das Stück auf die Gegenwart, in der die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter aufgeht und die politischen Gräben tiefer werden. Mehr zum Stück im Artikel.

Nationale Titelkämpfe im Garde- und Schautanzsport in den Reilinger Fritz-Mannherz-Hallen

Es ist ein Event der nationalen Spitzenklasse im Garde- und Schautanzsport: Der überaus erfolgreiche Altlußheimer Tanzsportverein GymTa-Session wird am Wochenende 27./28. April Ausrichter der deutschen Meisterschaften und erwartet dazu rund 2000 Aktive, die in drei Altersklassen und elf Disziplinen aufgeteilt sind. Die Rheinfrankenhalle in Altlußheim ist nicht groß genug, deshalb findet dieses gigantische Turnier in den Reilinger Fritz-Mannherz-Hallen statt. Es treten nur die Besten der Besten an“, versichert Christian Karamanis, Erfolgstrainer des TSV GymTa-Session. Weitere Informationen dazu im Artikel.

Vielfalt für die Sinne: Frühlingsmarkt in Schifferstadt

In eine Genuss- und Infomeile verwandelt sich der Schifferstadter Schillerplatz am Samstag, 27. April, wenn dort von 10 bis 17 Uhr über 70 Aussteller beim Frühlingsmarkt ihr vielfältiges Angebot präsentieren werden. Dazu zählen unter anderem Pflanzen, Deko, Holz- und Keramikobjekte. Abwechslungsreiche Speisen und Getränke sorgen für das leibliche Wohl der Gäste. Mehr im Artikel.

„Harry Potter und der Stein der Weisen – in Concert“ in der Mannheimer SAP Arena

Das Deutsche Filmorchester Babelsberg bringt am Samstag, 27. April, um 19.30 Uhr „Harry Potter und der Stein der Weisen – in Concert“ live in die SAP Arena nach Mannheim. Zu hören ist die Musik aus dem Kinofilm, während dieser zu den Orchesterklängen in HD-Bildqualität auf einer Großbildleinwand zu sehen ist. Weitere Informationen im Artikel.

Leichte Muse erklingt für Kinderhospiz in Mannheimer Christuskirche

Es sind Titel, die jeder mag, die jeder kennt: „Wenn ich einmal reich wär!“ aus dem „Zigeunerbaron“, „Reich mir die Hand mein Leben“ aus „Don Giovanni“ oder „Habanera“ aus „Carmen“ – beliebte Melodien erklingen bei einem besonderen Konzert am Samstag, 27. April. Dazu gastiert das vom „Café-Concert“ im Nationaltheater bekannte Salonorchester „Salonissimo“ mit Gesangssolisten ab 19.30 Uhr in der Christuskirche – für einen guten Zweck. Weitere Informationen zum Benefizkonzert im Artikel.

Sonntag, 28. April

Großer Badenia-Renntag auf der Seckenheimer Waldrennbahn

Ihr Klang wird weit über die Anlage schallen: Jagdhornbläser stimmen am Sonntag, 28. April, ab 13 Uhr die Besucher auf der Seckenheimer Waldrennbahn auf einen besonderen Renntag ein: den Badenia-Renntag, der Höhepunkt der Saison auf der herrlich im Wald gelegenen Pferderennbahn. Der Name „Badenia“ steht für den 1870 noch vom Großherzog gestifteten Großen Preis für das Jagdrennen über natürliche Hindernisse („Steeplechase“). Es ist das mit 15 000 Euro höchstdotierte deutsche Hindernisrennen. Neun Pferde gehen für die 4200 Meter an den Start. Weitere Informationen dazu im Artikel.

SV Waldhof auswärts in Homburg gefordert

Nach dem feststehenden Aufstieg in die 3. Liga und der damit verbundenen Meisterschaft in der Regionalliga Südwest geht es für den SV Waldhof Mannheim am 31. Spieltag auswärts beim FC Homburg weiter. Anpfiff im Homburger Waldstadion ist um 14 Uhr. Alles zum SVW gibt es in unserem Vereinsdossier zu lesen.

Biathlon ohne Schnee und Ski in Weisenheim am Sand

Ihren 31. Sommerbiathlon veranstaltet die Schützengilde 1932 in Weisenheim am Sand (An der Bleiche 4) am Sonntag, 28. April. Um 9 Uhr beginnt der Saar-Pfalz-Cup (nur für DSB-Mitglieder), um 12 Uhr starten der Breitensportbiathlon für alle interessieren Sportler sowie der Mini-Biathlon für Teilnehmer unter zwölf Jahren. Gleichfalls um 12 Uhr beginnt außerdem der Nordic-Walking-Biathlon. Weiteres im Artikel.

Andreas Martin Hofmeir und Band im Mannheimer Capitol

Eine „Brazilian Night“ der besonderen Art steht am Sonntag, 28. April, um 19 Uhr mit Andreas Martin Hofmeir und Band auf dem Programm im Mannheimer Capitol. Der Echo-Klassik-Preisträger macht seine Tuba zur Hauptstimme und lässt sie zusammen mit einer Jazz-Kombo singen. Mehr dazu im Artikel.

Montag, 29. April

The Trio bringen Groove-Jazz und Soul ins Ella & Louis

Groove-Jazz und Soul gibt es am Montag, 29. April, 20 Uhr, im Ella & Louis im Mannheimer Rosengarten zu hören: mit The Trio Dada – Neuhaus – Kraus. Die vielseitige Stuttgarter Sängerin Fola Dada, der Ulmer Trompeter Joo Kraus und Christoph Neuhaus (Gitarre, Gesang) haben eine gemeinsame Leidenschaft: den Groove. Sie lassen Popsongs zu Jazz werden, spielen mit funkigen Rhythmen und kreieren mit ihren Effekten schwebende Klanglandschaften. Weiteres im Artikel.

Mozartgesellschaft Schwetzingen feiert 50-jähriges Jubiläum

50 Jahre ist es her, dass aus einem bürgerschaftlichen Engagement heraus die Mozartgesellschaft Schwetzingen gegründet wurde. Am Montag, 29. April, um 19.30 Uhr wird ihr Bestehen mit einem Geburtstagskonzert im Schloss gefeiert. Als Reminiszenz an die anfänglichen Aktivitäten wird das erste Konzert der neugegründeten Gesellschaft, das am 6. Juli 1969 im Rokokotheater stattfand, nachgestellt. Mehr im Artikel.

Dienstag, 30. April

Verleihung des Kleinkunstpreis Baden-Württemberg im Mannheimer Capitol

Er ist der einzige von einer Landesregierung als Staatspreis ausgelobte Kleinkunstpreis: der Kleinkunstpreis Baden-Württemberg. Die Gewinner dieses Jahres stehen bereits fest, die Preisverleihung mit Auftritten der Sieger findet am Dienstag, 30. April, 19 Uhr, im Capitol in Mannheim statt. Zu sehen und zu hören sind das Trio Berta Epple, Zauberkünstler Zink!, die Band Hiss (jeweils Hauptpreise) und Comedian Nikita Miller (Förderpreis). Außerdem wird ein Ehrenpreis verliehen, dessen Gewinner erst am Abend bekannt gegeben wird. Mehr Informationen im Artikel.

Tanz in den Mai: „Das Ding“-Party im Schneckenhof des Mannheimer Schlosses

Die wahrscheinlich größte Sause durch die Walpurgisnacht in den Mai steigt am Dienstag, 30. April von 21 bis 2 Uhr im Schneckenhof des Mannheimer Schlosses: Die „Tanz in den Mai“-Sonderausgabe der „DasDing Summer Madness“-Party war im Vorjahr komplett ausverkauft und dürfte auch in diesem Jahr ein Selbstläufer werden. Dazu tragen die Radio-DJ’s DJ DoubleA und DJ B-Phisto mit Charts-Hits, Black, House und Urban Sounds bei – „Mixed Music at it’s Best!“, versprechen die Veranstalter vom Sender Das Ding. Karten kosten im Vorverkauf 8 Euro und sind über die Facebook-Seite des Events erhältlich. Wo Sie in Mannheim und der Region sonst noch in den Mai tanzen können, erfahren sie im Artikel.

Kultige Party-Reihe kehrt in Ludwigshafener Musikpark zurück

Der Ludwigshafener Musikpark lockt zur Walpurgisnacht mit einem besonderen Programm: Am 30. April kehrt die Daisy Dee Club Rotation sogar mit Live-Mitschnitt zurück. Mit im Gepäck hat sie die Ehrengäste Da Hool (Acid House), Tom Novy (Electronic Pop) und Papa Bear (Rap) dabei. Einlass ist um 22 Uhr im Musikpark Ludwigshafen. Bis 23 Uhr kostet der Eintritt nur die Hälfte. Bei Mitbringen einer Musikkassette erhalten die Partygäste zehn Euro Getränkefreiverzehr. Weitere Informationen im Artikel.

Mittwoch, 1. Mai

Bergsträßer Weinlagenwanderung zwischen Heppenheim und Zwingenberg

Alles neu macht der Mai – und zwar auch unter weinkulinarischen Gesichtspunkten. Denn am 1. Mai veranstalten die Bergsträßer Jungwinzer in den Weinbergen zwischen Heppenheim und Zwingenberg wieder ihre alljährliche große Weinlagenwanderung. Auch dieses Mal werden sich sicherlich viele Wanderer und Weinfreunde an dem besonderen Spaziergang durch die Frühlingslandschaft der Region beteiligen. Entlang der Route können an insgesamt sieben Probierständen Weine von der Hessischen Bergstraße verkostet werden. Mehr Informationen zur Weinlagenwanderung an der Bergstraße im Artikel.

„Verteidigung der Demokratie“ im Heidelberger Theater

Wozu brauchen wir überhaupt eine Verfassung? Was steht eigentlich drin, wem nützt sie, was schützt sie? Was fehlt? Und wer soll Hüter der Verfassung sein? Kennen Sie Ihre Rechte? Sind Sie verfassungsfit? Diesen Fragen geht das Gastspiel „Verteidigung der Demokratie“ nach, das das Heidelberger Theater im Rahmen des Heidelberger Stückemarktes am Mittwoch, 1. Mai, um 20.30 Uhr auf die Bühne bringt. Mehr dazu im Artikel.