Veranstaltungstipps für Mannheim und die Region

Rhein-Neckar.Das Wochenende steht vor der Tür. Wenn Sie noch nicht wissen, was Sie in den kommenden Tagen unternehmen wollen, finden Sie hier Veranstaltungstipps aus den Städten Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen und der Region. Ob Konzerte oder Sport, Veranstaltungen im Freien oder im Nachtleben – hier gibt's eine Vorschau auf unterschiedliche Events von Freitag, 3. Mai bis Mittwoch. 8. Mai.

Freitag, 3. Mai

Finale des Mannheimer Comedy Cup

Zahlreiche Talente hatten sich beworben, im Finale des Mannheimer Comedy Cup am Freitag, 3. Mai, 20 Uhr, im Mannheimer Capitol stehen nun vier Comedians: Ben Schmid, Mirja Regensburg, Thomas Müller und Passun kämpfen um die begehrte Auszeichnung. Weitere Infos zu den Finalisten und Karten gibt es hier.

Chorfestival am Nationaltheater

Die Vielfalt chorischen Singens feiert die Oper des Mannheimer Nationaltheaters mit ihren Alphabet-Tagen am Freitag und Samstag, 3. und 4. Mai. Ziel der Veranstaltung ist es, opernferne Menschen ins Theater zu locken. Los geht es am Freitag, 20 Uhr, im Opernhaus mit Ladysmith Black Mambazo, die als Meister des südafrikanischen Chorgesangs gelten. Weitere Infos zu den beiden Veranstaltungen am Samstag gibt es hier.

Mine in der Alten Feuerwache

Die Sängerin Mine präsentiert ihr frisch veröffentlichtes neues Album „Klebstoff“ am Freitag, 3. Mai, ab 21 Uhr in der Alten Feuerwache. Weitere Infos – auch zum vielversprechenden Vorprogramm – gibt es hier.

Samstag, 4. Mai

Hanami-Festival in Ludwigshafen

Die Faszination fernöstlicher Kultur wird sich Samstag und Sonntag, 4. und 5. Mai, rund um den Ludwigshafener Pfalzbau zeigen, wenn dort „Hanami – Con meets festival“ zu Gast ist. Die Kasse öffnet an beiden Tagen um 9 Uhr, Einlass ist dann eine Stunde später. Weitere Infos in unserem Bericht.

Spargel-Party in Schwetzingen

Ein umfangreiches Programm erwartet die Besucher des traditionellen Spargelsamstag, 4. Mai, von 10 bis 24 Uhr in der Schwetzinger Innenstadt. Und egal, wo man seinen Rundgang startet, es warten zahlreiche Aktionen und Attraktionen. Welche das sind, lesen Sie in unserem Bericht.

Vorletztes Heimspiel in dieser Saison

Der SV Waldhof Mannheim trifft in seinem vorletzten Heimspiel in dieser Saison am Samstag, 4. Mai, auf den SV Elversberg. Anpfiff der Partie ist um 14 Uhr. Bei uns im Morgenweb halten wir Sie auf dem Laufenden.

Hoffenheim trifft auswärts auf Gladbach

Beide Teams rechnen sich noch realistische Chancen auf die Qualifikation für die Champions League aus: Die TSG Hoffenheim trifft am Samstag, 4. Mai, um 15.30 Uhr auswärts auf Borussia Mönchengladbach. Weitere Infos finden Sie bei uns im Morgenweb.

Buntes Programm im Luisenpark

Der Luisenpark lädt die Besucher am Wochenende gleich zu mehreren Veranstaltungen ein: Am Samstag, 4. Mai, findet von 17 bis 23 Uhr in der Festhalle Baumhain der Flohmarkt Nachtkonsum statt. Und am Sonntag, 5. Mai, wird auf der Seebühne ab 15 Uhr der Heinrich-Vetter-Award an Kitas und Kindergärten verliehen. Danach wird „Der Grüffelo“ aufgeführt. Infos – auch zu weiteren Veranstaltungen – in unserem Bericht.

Russischer Rock

Dieses Rockfestival ist das erste seiner Art und ist 2019 nur in Mannheim zu Gast: Das Piligrim-Festival holt die Musik der 1980er Jahre der Sowjetunion auf die Bühne der SAP Arena in Mannheim. Los geht’s am Samstag, 4. Mai, um 17 Uhr. Weitere Infos gibt es in unserem Bericht.

Sonntag, 5. Mai

Frühschoppen des Mittelstandes auf dem Maimarkt

Noch bis Dienstag, 7. Mai, geht der Mannheimer Maimarkt, aber einer der vielen Höhepunkte steht am Sonntag, 5. Mai, an: Der Frühschoppen des Kurpfälzer Mittelstandes. Dazu spricht ab 10.30 Uhr „Mister Mittelstand“ Carsten Linnemann in Brandl’s Festzelt. Infos zu weitere Maimarktveranstaltungen gibt es hier.

Mannheims Melanchthon-Kantorei feiert 100-jähriges Bestehen

Vor 100 Jahren wurde Mannheims Melanchthon-Kantorei gegründet, dies soll mit gleich drei Veranstaltungen gefeiert werden, beginnend mit einem Konzert am Sonntag, 5. Mai, 17 Uhr in der Citykirche Konkordien. Dabei stehen Psalmenkompositionen von Mendelssohn und Bernstein im Mittelpunkt. Weitere Infos zum Konzert und den noch folgenden Veranstaltungen im Juni gibt es hier.

Dienstag, 7. Mai

Haller auf Konzertreise

Mit neuer Musik, guter Laune und viel Energie ist der Aachner Sänger Haller erstmals auf Tournee in größeren Hallen und gibt am Dienstag, 7. Mai, 20 Uhr, ein Konzert in der Alten Feuerwache. Weitere Infos hier.

Mittwoch, 8. Mai

Soul-Sänger mit Hip-Hop-Klassikern

Max Mutzke stellt am Mittwoch, 8. Mai, 20 Uhr, in der Heidelberger Halle 02 sein neues Album „Colors“ vor – mit ihm auf Tour: die Band Monopunk. Weitere Infos zum musikalischen Programm gibt es hier.