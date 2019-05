Veranstaltungstipps für Mannheim und die Region

Rhein-Neckar.Das Wochenende steht vor der Tür. Wenn Sie noch nicht wissen, was Sie in den kommenden Tagen unternehmen wollen, finden Sie hier Veranstaltungstipps aus den Städten Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen und der Region. Ob Konzerte oder Sport, Veranstaltungen im Freien oder im Nachtleben – hier gibt's eine Vorschau auf unterschiedliche Events von Freitag, 10. Mai bis Mittwoch. 15. Mai.

Freitag, 10. Mai

Neue Ausstellung im Port 25

Was bin ich, Künstler oder Kunstproduzent? Diese Frage hat sich David Julian Kirchner gestellt, da war er noch Student der Popakademie Mannheim. Diese Frage begleitet auch sein Debütalbum „Evakuiert das Ich-Gebäude“, das im Rahmen einer multimedialen Ausstellung im Port 25 zu sehen und zu hören sein wird. Eröffnet wird die Ausstellung am Freitag, 10. Mai, 19 Uhr. Zu sehen ist sie dann ab Samstag, 11.Mai, bis zum 22. September. Weitere Infos in unserem Bericht.

Löwenjäger laden zum Spargelfest

Die Löwenjäger laden auch in diesem Jahr wieder zu ihrem dreitägigen Spargelfest auf das Gelände von Möbel Peeck in Mannheim ein. Los geht’s ab Freitag, 10. Mai, 19 Uhr, mit dem Fassbieranstich. Gefeiert wird dann bis Sonntag, 12. Mai. Infos zum Programm gibt es hier.

Johnny Armstrong im Schatzkistl

Schwarzer Humor, Ironie und Wortspiele sind seine Spezialität: Am Freitag, 10. Mai, 20 Uhr, ist der britische Comedian mit der Glatze, dem roten Bart und seinem Programm „Gnadenlos“ im Mannheimer Schatzkistl. Weitere Infos in unserem Artikel.

Die „Lange Nacht der Stimmen“ im Capitol

Die „Lange Nacht der Stimmen“ gibt es am Freitag, 10. Mai, 20 Uhr, wieder im Mannheimer Capitol zu hören. Dieses Mal stehen drei Ensembles auf der Bühne: All4Music, Jelly Vox und As Far As Low. Weiterer Infos gibt es hier.

PeterLicht in der Feuerwache

Seine Platten wurden jüngst immer elektronischer, sogar vor Stimmungsverfremdungssoftware schreckt der Künstler nicht zurück. Wie sich das anhört, davon können sich Fans am Freitag, 10. Mai, 21 Uhr, in der Alten Feuerwache Mannheim selbst überzeugen. Dann steht der Kölner Singer/Songwriter, Schriftsteller und Theaterautor PeterLicht alias Meinrad Jungblut dort auf der Bühne. Weitere Infos hier.

Samstag, 11. Mai

Letztes Auswärtsspiel für den SVW

Der SV Waldhof Mannheim fährt am Samstag, 11. Mai, für sein letztes Auswärtsspiel in dieser Saison nach Walldorf. Anpfiff des Spiels gegen den FC Astoria ist um 14 Uhr. Bei uns im Morgenweb informieren wir Sie über den Ausgang der Partie.

TSG Hoffenheim empfängt SV Werder Bremen

Bei ihrem letzten Heimspiel in dieser Saison trifft die TSG 1899 Hoffenheim am Samstag, 11. Mai, um 15.30 Uhr auf den SV Werder Bremen. Bei uns im Morgenweb halten wir Sie auf dem Laufenden.

Startschuss für den SRH-Dämmermarathon

Von Samstagabend, 11. Mai, bis in die Nacht hinein werden wieder die Läufer auf den Straßen in Mannheim und Ludwigshafen unterwegs sein. Der Startschuss für den SRH-Dämmermarathon fällt um 19 Uhr vor dem Mannheimer Rosengarten. Die jüngsten Läufer sind schon am Nachmittag ab 15 Uhr beim Bambini-Lauf unterwegs. Infos zum Programm und zur Laufstrecke gibt es hier.

Nik Bärtsch eröffnet die Music Week im Trafowerk

Mit der Künstlerin Sophie Clements tritt der Pianist Nik Bärtsch auf Einladung von Enjoy Jazz am Samstag, 11. Mai, 20 Uhr, im Mannheimer Trafowerk in der Boveristraße 22-34 auf. Das Konzert ist auch gleichzeitig Auftakt der Music Week. Wir haben mit dem Musiker vorab ein Interview geführt.

La Nuit Bohème in Mannheim

Alle „Bohémiens“ dürfen sich freuen: Am Samstag, 11. Mai, kehrt die heiß begehrte 20er Jahre Party „La Nuit Bohème“ wieder in Mannheim ein. Los geht’s in der Alten Feuerwache um 22 Uhr. Auf der Bühne stehen Masha Ray und Band sowie Costa Le Gitan und sein Team. Weitere Infos hier.

Sonntag, 12. Mai

Reise durchs frühe Mittelalter

Mit einem Tag der Experimentellen Archäologie feiert das Freilichtmuseum Lorsch am Sonntag, 12. Mai, seinen fünften Geburtstag. Die Mitarbeiter informieren die Besucher zwischen 11 und 17 Uhr über Fachthemen und stellen ihre Projekte vor. Weitere Infos hier.

Wimmelbuch signieren lassen

Die Illustratorin des Buches „Mannheim wimmelt“, Kimberley Hoffmann, ist am Sonntag, 12. Mai, um 14 Uhr im Mannheimer Technoseum und gibt eine Signierstunde. Wer mag, kann sein Wimmelbuch vorbeibringen und sich von Hoffmann ein kleines Bild ins Buch zeichnen lassen. Weitere Infos hier.

Violinistin Sarah Christian gibt Konzert

Am Sonntag, 12. Mai, steht der Komponist Wolfgang Amadeus Mozart im Mittelpunkt eines Konzerts der Kammerakademie des Mannheimer Nationaltheaters im Opernhaus. Zu Gast ist die preisgekrönte Violinistin Sarah Christian, die das Konzert leitet. Weitere Infos lesen Sie hier.

Montag, 13. Mai

Mannheimer Music Week beginnt

Die Music Week bringt eine Woche lang Musik nach Mannheim. Ab Montag, 13. Mai, bis Sonntag, 19. Mai, gibt es jede Menge Konzerte aller Musikrichtungen drinnen und draußen zu erleben. Neben Programmpunkten aus dem Veranstaltungskalender der bekannten Mannheimer Bühnen bietet die Mannheim Music Week zusätzlich Sonderveranstaltungen an ungewöhnlichen Orten – wir haben Tipps für Sie zusammengestellt.

Mittwoch, 15. Mai

Naturally 7 im Mannheimer Capitol

Seit Ende der 1990er gibt es die Vokal-Formation aus New York, vier der sieben Mitglieder sind von Beginn an dabei. Am Mittwoch, 15. Mai, 20 Uhr, ist das Stimmphänomen im Mannheimer Capitol zu erleben. Weitere Infos hier.