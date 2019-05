Veranstaltungstipps für Mannheim und die Region

Rhein-Neckar.Das Wochenende steht vor der Tür. Wenn Sie noch nicht wissen, was Sie in den kommenden Tagen unternehmen wollen, finden Sie hier Veranstaltungstipps aus den Städten Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen und der Region. Ob Konzerte oder Sport, Veranstaltungen im Freien oder im Nachtleben – hier gibt's eine Vorschau auf unterschiedliche Events von Freitag, 17. Mai bis Mittwoch, 22. Mai.

Freitag, 17. Mai

Hafen-Festival beginnt

Zwei Tage, drei Nächte: Von 12 bis 22 Uhr spielen am Hafen 49 von Freitag, 17. Mai, bis Sonntag, 19. Mai, mehr als 40 Djs. Doch das Hafenfestival ist wie immer heiß begehrt, und leider gibt es im regulären Vorverkauf nur noch Karten für Sonntag. Weitere Infos in unserem Bericht.

Jens Friebe tritt im Karlstorbahnhof auf

Am Freitag, 17. Mai, 20 Uhr, ist Jens Friebe zu Gast im Karlstorbahnhof. Der von Deutschlands Feuilletons gefeierte Musiker ist gewöhnlich mit Band unterwegs, tritt dieses Mal aber solo auf. Weitere Infos hier.

Flo & Fauna im Ella & Louis

Die Konzertreihe „Jazz im Quadrat – Hautnah“ des „Mannheimer Morgen“ macht ihrem Namen einmal mehr alle Ehre: Beim nächsten Konzert am Freitag, 17. Mai, 20 Uhr, im Musikclub Ella & Louis gibt es eine junge Band, die Jazz außerhalb der Konventionen präsentiert: das Trio Flo & Fauna. Weitere Infos – auch zu weiteren Veranstaltungen im Ella & Louis – gibt es hier.

Samstag, 18. Mai

Letztes Spiel für den SV Waldhof und offizielle Aufstiegsparty

Es ist das letzte Spiel für den SV Waldhof Mannheim vor der Sommerpause: Die Mannheimer spielen am Samstag, 18. Mai, im heimischen Carl-Benz-Stadion gegen die U23 von Mainz 05. Anpfiff ist um 14 Uhr. Nach dem Spiel wird der Mannschaft der Meisterschaftspokal überreicht. Ab 17 Uhr wartet auf die Fans dann das versprochene Freibier. 25 Liter gibt es pro geschossenem Tor in der Rückrunde. Schließlich findet ab 19 Uhr die offizielle Aufstiegsparty in der Manufaktur Mannheimer Genusswerk statt, wo mit dem Team zusammen durch die Nacht gefeiert werden kann. Bei uns im Morgenweb halten wir Sie über das letzte Spiel und den Partymarathon der Buwe auf dem Laufenden.

Hoffenheim gegen Mainz

Das letzte Spiel dieser Bundesligasaison und das letzte Spiel für Julian Nagelsmann als Trainer der TSG Hoffenheim: Die Kraichgauer spielen am Samstag, 18. Mai, auswärts gegen Mainz 05. Anpfiff ist um 15.30 Uhr. Bei uns im Morgenweb informieren wir Sie über den Ausgang der Partie.

Wettbewerb für junge Bands

Am Samstag, 18. Mai, verwandelt sich der Münzplatz in der Mannheimer Innenstadt zu einer Bühne für junge Musiker. Der Bandcontest KUK rockt lädt acht junge Musikgruppen aus der Region ein, um live vor Publikum zu spielen. Eine Jury entscheidet, wer am Ende gewinnt. Das Programm beginnt um 16 Uhr. Weitere Infos gibt es hier.

Start des Rheinpromenadenfests

Mit einem bunten Programm lockt das vierte Rheinpromenadenfest in diesem Jahr am Samstag, 18. Mai, und am Sonntag, 19. Mai, an den Fluss – zum ersten Mal macht auch Ludwigshafen mit. Eröffnet wird das Fest am Samstag um 18 Uhr am Schnickenloch-Sportplatz. Weitere Infos zum Programm finden Sie in unserem Bericht.

Sandra Maischberger stellt Film im Kino Atlantis vor

Die Journalistin, TV-Moderatorin, Autorin und Produzentin Sandra Maischberger hat ihren ersten Film produziert. „Nur eine Frau“ handelt vom sogenannten „Ehrenmord“ an der jungen Kurdin Hatun Aynur Sürücü im Jahr 2005. Am Samstag, 18. Mai, 17 Uhr, stellt Maischberger ihren Film zuerst im Lux-Kino in Frankenthal vor, anschließend ist sie um 19 Uhr im Kino Atlantis in Mannheim. Im Anschluss findet hier ein Filmgespräch statt. Wir haben vorab mit ihr ein Interview geführt.

Satiriker mit spitzer Zunge

Mit einem Routinier der deutschen Kabarettszene kann am Samstag, 18. Mai, die Kleine Komödie im Limburgerhof aufwarten. Dort tritt um 20 Uhr der Satiriker Andreas Rebers auf. Weitere Infos hier.

Frittenbude mögen es laut

Eine Band, die es gerne laut angeht, gibt es am Samstag, 18. Mai, 21 Uhr, im Heidelberger Karlstorbahnhof zu hören: die Electropunk-Gruppe Frittenbude. Sie präsentieren ihr neuestes Album „Rote Sonne“- weitere Infos hier.

Sonntag, 19. Mai

Offizieller Empfang des SV Waldhof im Stadthaus

Nachdem am Samstag das letzte Spiel bestritten wurde und in der Manufaktur die Nacht durchgefeiert wurde, werden die Aufstiegshelden des SV Waldhof am Sonntag, 19. Mai im Mannheimer Stadthaus empfangen. Los geht es um 11 Uhr. Dann wird die Mannschaft von Trainer Bernhard Trares den Fans den Meisterschaftpokal auf dem Balkon präsentieren. Anschließend fahren die Buwe in einem Autokorso durch die Stadt. Dieser führt von der Kunststraße um den Wasserturm herum bis zur Fressgasse. Bei uns im Morgenweb halten wir Sie über den Empfang der Stadt auf dem Laufenden.

Internationaler Museumstag in Mannheim

Unter dem Motto „Museen - Zukunft lebendiger Traditionen“ findet in diesem Jahr am Sonntag, 19. Mai, der Internationale Museumstag statt. Auch das Technoseum, die Kunsthalle Mannheim und die Reiss-Engelhorn-Museen präsentieren sich an diesem Tag mit besonderen Aktionen. Welche das sind, erfahren Sie hier.

Große Bühne für Studierende

Am Sonntag, 19. Mai, sind die Schüler an der Reihe: Dann stehen rund 30 Studierende der Akademie des Tanzes der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim im Scheinwerferlicht. Auf der Bühne des Opernhauses des Nationaltheaters zeigen sie ab 19 Uhr ihr Können. Infos zu Programm und Karten gibt es hier.

Ausnahmepianist im Rosengarten

Gemeinsam mit den Mannheimern Philharmonikern steht am Sonntag, 19. Mai, 19 Uhr, der Ausnahmepianist Lars Vogt auf der Bühne im Mannheimer Rosengarten. Auf dem Programm stehen Brahms‘ zweites Klavierkonzert und Beethovens siebte Sinfonie. Weitere Infos hier.

Schiller kommt nach Mannheim

Seit 20 Jahren ist Christopher van Deylen Teil des Musikprojekts Schiller. In diesem Jahr präsentierte er mit „Morgenstund“ wieder ein neues Album. Eine Mischung aus alten Hits und neuen Titeln wird er am Sonntag, 19. Mai, 20 Uhr, in der Mannheimer SAP Arena präsentieren. Weitere Infos hier.

Dienstag, 21. Mai

Hugh Jackman in der SAP Arena

Der Schauspieler Hugh Jackman, bekannt durch seine Rolle „Wolverine“ im Film „X-Men“ , tourt derzeit als Sänger mit seinem Programm „The Man. The Music. The Show“ durch Deutschland und macht am Dienstag, 21. Mai, 19.30 Uhr, in der SAP Arena Mannheim Station. Weitere Infos in unserem Bericht.

Mittwoch, 22. Mai

Lenny Kravitz schlägt politische Töne an

Seit dem Wahlkampf des US-Präsidenten Donald Trump schlägt der US-Multi-Instrumentalist Lenny Kravitz politische Töne an, was sich auch auf dem derzeitigen Studioalbum „Raising Vibration“ bemerkbar macht. Am Mittwoch, 22. Mai, 20 Uhr, steht der Star auf der Bühne der SAP Arena Mannheim. Weitere Infos hier.