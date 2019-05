Veranstaltungstipps für Mannheim und die Region

Rhein-Neckar.Das Wochenende steht vor der Tür. Wenn Sie noch nicht wissen, was Sie in den kommenden Tagen unternehmen wollen, finden Sie hier Veranstaltungstipps aus den Städten Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen und der Region. Ob Konzerte oder Sport, Veranstaltungen im Freien oder im Nachtleben – hier gibt's eine Vorschau auf unterschiedliche Events von Freitag, 24. Mai bis Mittwoch, 29. Mai.

Freitag, 24. Mai

Mannheim feiert drei Tage lang

Das Mannheimer Stadtfest geht an diesem Wochenende in der Innenstadt über die Bühne – mit viel Musik, Kabarett, Kulinarischem, Kunsthandwerk und einem Kinderfest. Eröffnet wird das Stadtfest am Freitag, 24. Mai, um 18 Uhr. Bis Sonntag, 26. Mai, wird dann auf und rund um die Planken gefeiert. Infos zum Programm gibt es hier.

Premiere der Oper „Katja Kabanova“



Es ist eine musikalische Tragödie, die das Theater Heidelberg am Freitag, 24. Mai, als Oper in drei Akten um 19.30 Uhr auf die Bühne bringt und die dort Premiere feiert: „Katja Kabanova“ ist Leo Janáceks sechste Oper, sie basiert auf dem Schauspiel des russischen Dramatikers Alexander Ostrowski von 1859. Infos – auch zu weiteren Vorstellungen – gibt es hier.

DJ Bobo kommt nach Mannheim

Farbenfrohe Kostüme, laute Musik und ausgelassenes Feiern: Das erwartet die Konzert-Besucher von DJ Bobo am Freitag, 24. Mai, in der Mannheimer SAP Arena. Ab 20 Uhr tritt die Eurodance-Ikone auf und präsentiert vor allem Songs des neuen Albums „Kaleidoluna“. Weitere Infos hier.

Es wird lustig im Capitol

Der Mannheimer Mai steht im Zeichen der Comedy. Und so geben sich gleich vier Comedians in den kommenden Tagen auf der Bühne des Mannheimer Capitols die Ehre: Peter Löhmann macht den Anfang. Er tritt am Freitag, 24. Mai, 20 Uhr, auf. Wer sein Publikum ansonsten noch zum Lachen bringen will, erfahren Sie in unserem Artikel.

Große Feier zum 25. Geburtstag

360° Records prägte das Hip-Hop-Genre der 90er Jahre und darüber hinaus. Zum 25-jährigen Bestehen des Labels versammeln die Akteure am Freitag, 24. Mai, 20 Uhr, einen illustren Kreis an Rappern und DJs in der Heidelberger Halle 02. Infos zu Programm und Karten gibt es hier.

Samstag, 25. Mai

Ritterfest in Heidelberg-Kirchheim

Einen Benefiz-Mittelaltermarkt zugunsten des Kirchheimer Kinderklubs richtet die Lagergruppe „Die Erben der Bojer“, am Samstag und Sonntag, 25. und 26. Mai, im Kirchengarten der evangelischen Petruskirche (Hegenichstraße 22) in Heidelberg-Kirchheim aus. Los geht’s am Samstag ab 11 Uhr. Weitere Infos hier.

Debussys „Pelléas et Mélisande“ am NTM

Regisseur Barrie Kosky zeigt am Nationaltheater Mannheim Debussys „Pelléas et Mélisande“, sein einziges vollendetes Werk für die Opernbühne. Die Produktion wurde bereits in Berlin aufgeführt und wird in Mannheim am Samstag, 25. Mai, 19 Uhr, als Co-Produktion mit der Komischen Oper gezeigt. Weitere Infos hier.

Anna Karenina im Ludwigshafener Pfalzbau

Einen 1000-Seiten-Roman wie Tolstois „Anna Karenina“ als zweistündigen Ballettabend auf die Bühne bringen? Christian Spuck, Direktor des Ballett Zürich, hat es gewagt: Am Samstag, 25. Mai, um 19.30 Uhr und am Sonntag, 26. Mai, um 18 Uhr ist Spucks „Anna Karenina“ im Theater im Pfalzbau in Ludwigshafen zu sehen; es tanzt das Bayerische Staatsballett. Weitere Infos in unserem Bericht.

Sonntag, 26. Mai

Heidelberger Afrika-Chor tritt im Luisenpark auf

„Imbongi“ heißt in der Zulu-Sprache „Geschichtenerzähler“. Der Heidelberger Afrikachor Imbongi-Voices for Africa tut genau dies: Er erzählt mit seinen Liedern Geschichten – und zwar aus Afrika. Am Sonntag, 26. Mai, treten sie ab 15 Uhr auf der Seebühne im Luisenpark auf. Weitere Infos hier.

Montag, 27. Mai

Star-Geiger zwischen Klassik und Pop

Der Star-Geiger David Garrett kommt im Rahmen seiner „Unlimited-Greatest Hits“-Tour am Montag, 27. Mai, 20 Uhr, in die Mannheimer SAP Arena, um seine Crossover-Hits zu präsentieren. Infos zu Karten gibt es hier.

Dienstag, 28. Mai

Deep Blue Something im Capitol

Alte und neue Songs spielen Deep Blue Something auf ihrer Tour durch Europa, die sie am Dienstag, 28. Mai, 20 Uhr, auch nach Mannheim ins Capitol führt. Weitere Infos in unserem Bericht.

Mittwoch, 29. Mai

„Maiway“: 44 Bands auf 28 Bühnen

Am Vorabend des Feiertags Christi Himmelfahrt regiert in Bensheim die Musik: Am Mittwoch, 29. Mai, wird das Musik- und Kneipenfestival „Maiway“ Tausende Besucher in die Innenstadt locken. Sie dürfen sich über 44 Bands auf 28 verschiedenen Bühnen freuen. Los geht’s um 19 Uhr. Weitere Infos hier.

Rhein-Neckar-Löwen gegen Eulen Ludwigshafen

Die Rhein-Neckar-Löwen empfangen am Mittwoch, 29. Mai, 20.30 Uhr, in der heimischen SAP Arena die Eulen Ludwigshafen. Im Morgenweb informieren wir Sie zeitnah über den Ausgang der Partie.