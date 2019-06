Veranstaltungstipps für Mannheim und die Region

Rhein-Neckar.Das Wochenende steht vor der Tür. Wenn Sie noch nicht wissen, was Sie in den kommenden Tagen unternehmen wollen, finden Sie hier Veranstaltungstipps aus den Städten Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen und der Region. Ob Konzerte oder Sport, Veranstaltungen im Freien oder im Nachtleben – hier gibt's eine Vorschau auf unterschiedliche Events von Freitag, 14. Juni, bis Mittwoch, 19. Juni.

Freitag, 14. Juni

Mannheimer Maifeld-Derby beginnt

Timo Kumpf hat für sein neuntes Maifeld-Derby am Mannheimer Reitstadion wieder ein erlesenes Musikprogramm zusammengestellt. Drei Tage lang, von Freitag, 14. Juni, bis Sonntag, 16. Juni, stehen hier bekannte Künstler und Geheimtipps aus der Indiepop-Szene auf dem Programm. Los geht’s am Freitag um 15.30 Uhr. Welche Programmpunkte unsere Redaktion empfiehlt, erfahren Sie hier.

„Sommergäste“ auf den Pfalzbau-Bühnen

Maxim Gorki schrieb das Stück „Sommergäste“, um „die moderne bürgerlich materialistische Intelligenz darzustellen“. Das Stück besitzt bis heute große Aktualität. Regisseurin Daniela Löffner hat „Sommergäste“ für das Deutsche Theater Berlin inszeniert, am Freitag, 14. Juni, und am Samstag, 15. Juni, ist es jeweils um 19 Uhr auf den Bühnen des Pfalzbaus in Ludwigshafen zu sehen. Weitere Infos hier.

Samstag, 15. Juni

Mannheim: Krempelmarkt am Neuen Messplatz

Zum vierten Krempelmarkt 2019 lädt der Verein Freiraum am Samstag (15. Juni) auf den Neuen Messplatz ein. Der seit 1970 regelmäßig stattfindende Trödler-Treff beginnt wie immer um acht Uhr und endet um 16 Uhr, Aufbau der Stände ab fünf Uhr. In der Zeit von acht bis 14 Uhr ist der Platz Fußgängerzone. Weitere Krempelmärkte sind in diesem Jahr für die Samstage 13. Juli, 7. September und 19. Oktober geplant.

Heiße Beats in den Biedensand Bädern

Am Samstag, 15. Juni, wird bei – hoffentlich – schönem Wetter wieder zwölf Stunden lang gefeiert, und zwar beim Crema Latina Island Festival in den Lampertheimer Biedensand Bädern. Gespielt wird Musik aus den Genres Reggaeton, Dancehall und Hip-Hop. Los geht’s um 13 Uhr. Weitere Infos hier.

Weinparty am Schloss

Vor der imposanten Kulisse des Mannheimer Barockschlosses findet am Samstag, 15. Juni, ab 18 Uhr das dritte Mannheimer Weinfestival statt. 14 Weingüter stellen ihre Weine vor, für Musik sorgt die Band The Wright Thing. Weitere Infos hier.

Mirja Boes gibt „Willkommenabschiedrevue“

„Die Willkommenabschiedrevue“ hat Komikerin Mirja Boes für sich ersonnen, um der Bühne vorerst einmal den Rücken zu kehren, „bevor die Witze einen Damenbart bekommen“, wie sie sagt. Sie tritt am Samstag, 15. Juni, 20 Uhr, im Mannheimer Capitol auf. Weitere Infos hier.

Opernklänge im Fürstenlager

Ein Opernpicknick im Park nach britischem Vorbild: Darauf dürfen sich Klassikfreunde am Samstag, 15. Juni, freuen. Ab 20 Uhr steigt dann im Fürstenlager im Bensheimer Stadtteil Auerbach das dritte „OpenAir“. Weitere Infos hier.

Sonntag, 16. Juni

Neues Stück des Jungen Nationaltheaters

Das Junge Nationaltheater bringt ein Stück auf die Bühne, an dem Kinder selbst mitgearbeitet haben. Die Premiere am Tag zuvor ist schon ausverkauft, für die Aufführung „Monsterzottel Monsterburger“ am Sonntag, 16. Juni, 11 Uhr, im Studio der Alten Feuerwache gibt es jedoch noch Karten. Wir haben mit der Intendantin Ulrike Stöck vorab ein Interview geführt.

Spiel und Spaß am Neckar

Zu Fuß, mit dem Rad, per Schiff, mit Inlinern oder Rollstühlen: Der 18. gemeinsame Aktionstag „Lebendiger Neckar und AOK-Radsonntag“ lädt am Sonntag, 16. Juni, von 11 bis 19 Uhr dazu ein, den Neckar und sein Ufer autofrei zu genießen. Infos zum Programm – von Eberbach bis Ladenburg – gibt es hier.

Dichtkunst unter freiem Himmel

Poetry-Slammer treten am Sonntag, 16. Juni, ab 15 Uhr, auf der Seebühne des Mannheimer Luisenparks auf. Zu hören gibt es unterschiedliche Lyrik mit verschiedenen Stimmungen. Infos – auch zum Pony-Schnupperkurs und weiteren Veranstaltungen im Herzogenriedpark – gibt es in unserem Bericht.

Sebastian Reich lässt die Puppe tanzen

Sebastian Reich und seine Handpuppe Amanda verteilen am Sonntag, 16. Juni, 20 Uhr, im Mannheimer Capitol Glückskekse. Das Programm des Komikers beschäftigt sich aber nicht nur mit dem süßen Gebäck, sondern auch mit den großen Fragen des Lebens. Infos in unserem Bericht.

Dienstag, 18. Juni

Powerwolf beim Zeltfestival

Die Metalband Powerwolf überraschte in den letzten Jahren nicht nur durch ihren kommerziellen Erfolg, sondern auch mit aufwendigen Verkleidungen und Shows. Am Dienstag, 18. Juni, 19 Uhr, kommt die Band zum Zeltfestival Rhein-Neckar auf das Maimarktgelände. Weitere Infos hier.

Mittwoch. 19. Juni

Lynyrd Skynyrd auf Abschiedstournee

Lynyrd Skynyrd sind spätestens seit ihrem Hit „Sweet Home Alabama“ fester Bestandteil der seit den 70ern gefeierten Southern-Rock-Bewegung. Derzeit ist die Band auf Abschiedstournee durch Deutschland und macht am Mittwoch, 19. Juni, 20 Uhr, in der Frankfurter Festhalle auf. Weitere Infos hier.