Veranstaltungstipps für Mannheim und die Region

Das Wochenende steht vor der Tür. Wenn Sie noch nicht wissen, was Sie in den kommenden Tagen unternehmen wollen, finden Sie hier Veranstaltungstipps aus den Städten Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen und der Region. Ob Konzerte oder Sport, Veranstaltungen im Freien oder im Nachtleben – hier gibt's eine Vorschau auf unterschiedliche Events von Freitag, 5. Juli, bis Sonntag, 7. Juli.

Freitag, 5. Juli

Reiter und Pferde auf dem Maimarktgelände

Es ist nach eigenen Angaben das größte Breitensportfestival mit Pferden unter freiem Himmel: Das Equitana Open Air lockt von Freitag, 5. Juli, bis Sonntag, 7. Juli, zum ersten Mal auf das Mannheimer Maimarktgelände. Dort haben die Besucher die Gelegenheit, Pferdeflüsterern und Lasso-Spezialisten bei der Arbeit zuzusehen. Freitags ist die Messe von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Infos zu den einzelnen Programmpunkten gibt es hier.

Heißmann und Rassau im Capitol

„Wenn der Vorhang zwei Mal fällt“ lautet der Titel der Zwei-Mann-Kabarett-Show von Volker Heißmann und Martin Rassau, das sie am Freitag, 5. Juli, 19.30 Uhr im Mannheimer Capitol präsentieren. Infos gibt es hier.

Starbassist in der Schwetzinger Wollfabrik

Einer der großen Jazzstars ist am Freitag, 5. Juli, 20 Uhr, in der Alten Wollfabrik in Schwetzingen zu erleben: Stanley Clarke, der in den 70er Jahren das Spiel auf dem E-Bass revolutionierte, ist mit seiner Band zu Gast. Weitere Infos – auch zu Karten – gibt es in unserem Bericht.

Start der Edesheimer Schlossfestspiele

Comedy, Kabarett und Konzerte vor einer malerischen Kulisse – das gibt es bei den Edesheimer Schlossfestspielen, die am Freitag, 5. Juli, beginnen. Um 20 Uhr steht die Formation Alte Bekannte auf der Bühne, die Nachfolgeband der Wise Guys. Weitere Infos – auch zum kompletten Festspielprogramm – gibt es hier.

Samstag, 6. Juli

Mannheimer Musikschule lädt ein

Wer sich für Musik und Instrumente interessiert, kann am Samstag, 6. Juli, von 12.45 bis 19.30 Uhr die Mannheimer Musikschule beim Tag der offenen Tür in E4,14 besuchen. Besucher dürfen sich über eine Vielzahl an Konzerten und Beiträgen der Schüler freuen. Weitere Infos gibt es hier.

Kreativer Jazzrock vom Bill Evans

Kreativen Jazzrock gibt es beim nächsten Konzert des Palatia-Jazz-Festivals am Samstag, 6. Juli, 19.30 Uhr, im Park der Villa Ludwigshöhe in Edenkoben zu hören. Auf der Bühne stehen das Trio des Tasteninstrumentalisten Jérôme Klein und die Band The Spy Killers um den Saxofonisten Bill Evans. Weitere Infos gibt es hier.

DJ-Duo im Hafen 49

Hochbetrieb am Mannheimer Hafen: Am Samstag, 6. Juli, geben sich gleich wieder mehrere DJs im Hafen 49 die Klinke in die Hand. Lexy & K-Paul, Pilocka Krach und David Jackson legen für die Gäste auf. Los geht’s um 15 Uhr. Weitere Infos – auch zu Tickets – gibt es hier.

Sonntag, 7. Juli

Jazz-Matinee in Brühl

Ein Wiedersehen mit Marion La Marché und der „ElVille Blues Band“ bietet die Jazzmatinee des Brühler Gewerbevereins im Garten der Villa Meixner. Bereits zum vierten Mal in Folge wird diese Truppe beim sommerlichen Open Air am Sonntag, 7. Juli, ab 11 Uhr auftreten. Weitere Infos gibt es in unserem Bericht.

Konzert auf der Seebühne

Andy King & The Memphis Riders treten am Sonntag, 7. Juli, gemeinsam mit Andreas Stolzenthaler auf der Seebühne im Mannheimer Luisenpark auf. Los geht’s um 15 Uhr. Infos – auch zu weiteren Veranstaltungen in den Stadtparks – gibt es hier.

Mitmachtheater im Herzogenriedpark

Beim Mitmachtheater unter dem Titel „Julchen und die Zaubermäuse“ kommen Kinder ab vier Jahren am Sonntag, 7. Juli, ab 15 Uhr im Herzogenriedpark auf ihre Kosten. Zu sehen gibt es jede Menge Zauberei und Ballettvorführungen. Hier geht’s zum Bericht.

Schöne Mannheims bei den Schlossfestspielen

Eine Best-of-Show der besonderen Art erwartet die Besucher am Sonntag, 7. Juli, 20 Uhr, bei den Edesheimer Schlossfestspielen: Dann stehen die Schönen Mannheims auf der Bühne und präsentieren ihre besten Nummern. Weitere Infos gibt es hier.