Veranstaltungstipps für Mannheim und die Region

Das Wochenende steht vor der Tür. Wenn Sie noch nicht wissen, was Sie in den kommenden Tagen unternehmen wollen, finden Sie hier Veranstaltungstipps aus den Städten Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen und der Region. Ob Konzerte oder Sport, Veranstaltungen im Freien oder im Nachtleben – hier gibt's eine Vorschau auf unterschiedliche Events von Freitag, 12. Juli, bis Dienstag 16. Juli.

Donnerstag, 11. Juli

Brezelfest in Speyer

Zehntausende Besucher werden auch in diesem Jahr wieder beim Speyerer Brezelfest erwartet, das am Donnerstag, 11. Juli, 16 Uhr, offiziell eröffnet wird. Der traditionelle Eröffnungsumzug beginnt dann um 18 Uhr. Gefeiert wird bis Dienstag, 16. Juli. Weitere Infos zum Programm gibt es hier.

Freitag, 12. Juli

Reise durch Raum und Zeit

Auf eine Entdeckungstour in den Reiss-Engelhorn-Mussen und im Planetarium Mannheim können sich Familien am Freitag, 12. Juli, zwischen 14 und 18 Uhr, begeben. Das Angebot richtet sich an Eltern mit Kindern ab acht Jahren. Weitere Infos in unserem Bericht.

Edan Gorlicki zeigt „What do we do“

“What do we do” nennt der israelische Tänzer Edan Gorlicki sein Stück, das am Freitag, 12. Juli, um 21 Uhr im Mannheimer Eintanzhaus Premiere feiert. Ausgehend von der Frage „Kopfentscheidung oder Bauchgefühl?“ dürfen die Zuschauer entscheiden, wie die Vorführung weitergehen soll. Infos zu weiteren Vorstellungen und Karten gibt es hier.

Samstag, 13. Juli

Letzter Härtetest für SV Waldhof vor Saisonstart am Alsenweg

Für den Drittliga-Aufsteiger SV Waldhof Mannheim geht am 21. Juli die neue Saison los. Davor gilt es in der Sommervorbereitung aber noch einen letzten Härtetest zu absolvieren. Am Samstag, 13. Juli, steht ein Freundschaftsspiel gegen den Regionalligisten SSV Ulm an. Anstoß im Seppl-Herberger-Stadion am Alsenweg ist um 14 Uhr.

Reitgemeinschaft lädt zum Tag der offenen Tür

Ihren 50. Geburtstag feiert die Reitgemeinschaft Neckarau am Samstag, 13. Juli, von 11 bis 18 Uhr mit einem Tag der offenen Stalltür auf ihrer Anlage. Rundgänge, Schaunummern und Probereiten stehen auf dem Programm. Weitere Infos gibt es in unserem Artikel.

Palatia Jazz in Germersheim

Nicht nur ein kulinarisches, sondern auch ein musikalisches Menü serviert Palatia Jazz am Samstag, 13. Juli, 18 Uhr, in der Germersheimer Festungsanlage Fronte Beckers – auf der Bühne stehen: Das Joshua Redman Quartett, In Absolute und Jarrod Lawson. Weitere Infos gibt es in unserem Bericht.

Opern-Premiere am Mannheimer Nationaltheater

Verdis „Il trovatore“ kommt nach langer Zeit wieder in einer Neuproduktion auf die Bühne des Opernhauses am Nationaltheater Mannheim. Regie führt der Schweizer Roger Vantobel. Das Stück feiert am Samstag, 13. Juli, 19 Uhr, Premiere. Infos zu Tickets und weiteren Vorstellungsterminen gibt es hier.

Tropische Rhythmen in der SAP Arena

Reggae-Grooves, Hip-Hop-Beats und Pop-Melodien: Am Samstag, 13. Juli, 20 Uhr, laden Bad Bunny und Arcangel - zwei Stars der Latin-Trap und Reggaeton-Szene - zum Reggaeton-Festival in die Mannheimer SAP Arena. Weitere Infos – auch zu Tickets – gibt es hier.

Volle DJ-Power am Hafen 49

Am Wochenende gibt es im Hafen 49 wieder voll was auf die Ohren: Gleich mehrere Künstler haben sich angekündigt, am Samstag, 13. Juli, gemeinsam mit den Besuchern eine große Party zu feiern. Los geht’s ab 15 Uhr. Weitere Infos gibt es hier.

Sonntag, 14. Juli

Sport und Spiel am Wasserturm

Am Sonntag, 14. Juli, wird das Mannheimer Wahrzeichen von 11 bis 18 Uhr wieder zum Schauplatz einer sportlichen Großveranstaltung. Sportvereine und Verbände der Region bieten den Besuchern ein abwechslungsreiches Sportangebot. Einen Überblick der vielen Programmpunkte liefern unsere Grafik und unser Bericht.

Sommerfest auf dem Heidelberger Schloss

Genuss und Spaß verbindet das Sommerfest im Heidelberger Schlossgarten, das am Sonntag, 14. Juli, von 11 bis 16 Uhr zum französischen Nationalfeiertag ausgerichtet wird. Der „Hortus Palatinus“ bietet dabei den Rahmen für ein buntes Programm. Details gibt es in unserem Bericht.

Französisches Flair in den Quadraten

Frankreich feiert am Sonntag, 14. Juli, seinen Nationalfeiertag, und das nimmt das Mannheimer Institut Francais traditionell zum Anlass, zum Bal populaire auf dem Toulonplatz einzuladen. Das abwechslungsreiche Programm beginnt um 15 Uhr, gefeiert wird bis in den Abend hinein. Weitere Infos hier.

Dienstag, 16. Juli

Punk auf dem Alten Messplatz

Das Begegnungszentrum „Alter“ am Alten Messplatz lässt es am Dienstag, 16. Juli, 19 Uhr, richtig krachen: In der Konzertreihe „Alter Klang“ ist dann die Band Proto Idiot aus Manchester zu hören. Der Eintritt ist frei. Weitere Infos zur Band gibt es hier.