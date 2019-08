Veranstaltungstipps für Mannheim und die Region

Das Wochenende steht vor der Tür. Wenn Sie noch nicht wissen, was Sie in den kommenden Tagen unternehmen wollen, finden Sie hier Veranstaltungstipps aus den Städten Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen und der Region. Ob Konzerte oder Sport, Veranstaltungen im Freien oder im Nachtleben – hier gibt's eine Vorschau auf unterschiedliche Events von Donnerstag, 18. Juli bis Sonntag, 21. Juli.

Donnerstag, 18. Juli

Nibelungenfestspiele: Reichlich Programm in Worms

Während auf der Hauptbühne sich die Nibelungen in der „Überwältigung“ abmühen, bieten die Nebenschauplatze in Worms auch so allerhand Programm. Beispielsweise die Bühnenfassung des Romans „Rückenwind“ von Max Urlacher im Wormser Theater (Donnerstag, 18. Juli, und Freitag, 19. Juli, jeweils 20 Uhr, Tickets: 17 Euro). Am Sonntag, 21. Juli, ist überdies von 11 bis 16 Uhr der Kindertag im Heylshofpark. Weitere Informationen gibt es in unserem Bericht.

Freitag, 19. Juli

Paradies für Motorrad-Fans auf dem Mannheimer Maimarktgelände

Am Freitag beginnen die Custombike Summer Days – eine Mischung aus Motorradmesse, Show-Event und Musik-Festival. Von 19. bis 21. Juli können die Besucher auf dem Mannheimer Maimarktgelände alles rund ums Motorrad kaufen, Probefahrten machen oder eine von zahlreichen Darbietungen anschauen. Zudem findet am Freitag, 19. Juli, von 18 bis 22 Uhr die Rockschuppen-Party von Radio Regenbogen Zwei auf der Hauptbühne des Geländes statt. Die Tageskarte kostet 10 Euro, eine Dauerkarte 19 Euro, Kinder bis zwölf Jahre haben freien Eintritt. Mehr Informationen in unserem Artikel.

Junge Talente in der Regie präsentieren sich

„Summer up“ – das Festival für Theaterassistentinnen und -assistenten geht in die fünfte Runde und findet zum ersten Mal als Kooperation zwischen dem Theater und Orchester Heidelberg und dem Nationaltheater Mannheim (NTM) statt. Start des Festivals ist am Freitag, 19. Juli, ab 18 Uhr in den Breidenbach Studios Heidelberg. Am 20. Juli ab 16 Uhr öffnet das NTM seine Pforten für den zweiten Festivaltag. Weitere Informationen gibt es in unserem Artikel.

20. Auflage des Ketscher Fischerstechens

Es ist nicht irgendein Fischerstechen, das am Freitag und Samstag, 19.und 20. Juli, auf dem Hohwiesensee in Ketsch zur Austragung kommt – es ist die 20. Auflage. Den Auftakt am Freitag bildet um 18 Uhr der Einmarsch der Protagonisten in ihren farbenfrohen Kostümen. Am Freitag findet die dann auch die Schlagerparty mit DJ Wolle und DJ Charly ab etwa 21 Uhr statt. Am zweiten Tag werden die besten Fischerstecher ab 13 Uhr ermittelt. Weitere Informationen gibt es in unserem Artikel.

Siedlergemeinschaft feiert Kerwe

Ihre „Lewwerknedelkerwe“ richtet die Siedlergemeinschaft BASF-Notwende von Freitag bis Montag, 19. bis 22. Juli, im Ludwigshafener Wohngebiet Notwende-Melm aus. Los geht es am Freitag, 18 Uhr, mit dem Schlachtfest. Um 20 Uhr folgt der Fassbieranstich mit Freibier. Im gastronomischen Mittelpunkt stehen natürlich die Leberknödel.

Popakademie-Talente in der Mannheimer Alten Feuerwache

Es ist ein Termin, auf den nicht nur die Freunde und Familien der Studenten hinfiebern, sondern auch viele Musikfans – und natürlich die Kreativen selbst: Am Freitag, 19. Juli, 20 Uhr, präsentiert die Mannheimer Popakademie ihr Semesterabschlusskonzert in der Alten Feuerwache. Zu hören sind die besten Bands aus allen aktuellen Studiengängen sowie Solokünstlerinnen und -künstler. Karten gibt’s nur an der Abendkasse: 8 Euro kostet der Eintritt.

Samstag, 20. Juli

Heidelberger Bahnstadt feiert Geburtstag

Als Höhepunkt der Veranstaltungen zum zehnjährigen Bestehen der Heidelberger Bahnstadt lädt der Stadtteilverein am Samstag, 20. Juli, zu einem Sommerfest ein. Von 14 bis 23 Uhr wird am Gadamerplatz ein abwechslungsreiches Programm für Besucher jeden Alters geboten. Auf einer offenen Bühne können sich etwa ab 14 Uhr Menschen aus der gesamten Stadt, Vereine, Schulklassen und Künstler präsentieren. Um 18 Uhr startet der 4. Bahnstadtlauf, die Freiwillige Feuerwehr stellt ein Kinderprogramm auf die Beine, ab 11.30 Uhr gibt es zuvor einen Kinderflohmarkt und abends Musik mit der Band Eightbackthirty. Das vollständige Programm findet sich unter www.bahnstadt.net.

Eine Nacht rund um das Universum in Mannheim

Am 20. Juli 1969 betrat zum ersten Mal ein Mensch den Mond. Zu diesem Anlass veranstalten das Technoseum, das SWR Studio Mannheim-Ludwigshafen und das Mannheimer Planetarium eine Nacht der offenen Tür am Samstag, 20. Juli. Um 18 Uhr geht es los. Alle drei Häuser sind bis nach Mitternacht geöffnet. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen gibt es in unserem Artikel.

Brodelnde Stilmixturen bei Palatia Jazz

Mit 33 gilt man in der Jazzszene noch als „junger Löwe“. So alt ist der US-Trompeter Theo Croker, der das hochkarätigste Konzert der diesjährigen Palatia-Jazz-Saison am Samstag, 20. Juli, 19.30 Uhr, auf der Limburg bei Bad Dürkheim eröffnet. Auch Charles Loyd, der um 21 Uhr auftritt, ist ein Meister der Stilmixturen. Pop, Gospel, Weltmusik und Folk fließen ein seinen spirituellen, hymnischen Jazz. Der 81-jährige Saxofonist, der vor allem live zu großer Form aufläuft, vermag sich in eine ganz eigene Art sanfter Ekstase zu steigern, die nur mit John Coltrane zu vergleichen ist. Weitere Infos, auch zum Vorverkauf, gibt es in unserem Artikel.

Feuerwerk zum „Walkürenritt“ vor der Kulisse des Mannheimer Schlosses

Zu Wagners „Walkürenritt“ und Dvoráks „Carnival-Ouvertüre“ wird es knallen, zischen, knistern, prasseln und glitzern, werden Kometen emporschießen sowie Goldregen, silberne Schweife und bunt glühende Kugeln langsam zur Erde sinken, Feuertöpfe an der Fassade lodern: Mit „Schloss in Flammen“, bei dem ein prachtvolles Feuerwerk das Open-Air-Konzert beschließt, krönt das Nationaltheater am Samstag, 20. Juli, um 20 Uhr (Einlass: 18 Uhr) seine Spielzeit. Karten kosten zwischen 29,90 und 79,90 Euro (inkl. aller Gebühren) und 23,90 Euro für den Picknickplatz. Weitere Infos, auch zum Vorverkauf, gibt es in unserem Bericht.

Britisches Label feiert Geburtstag in der Heidelberger Halle02

Wer auf die Musikrichtungen Drum ’n’ Bass und elektronische Tanzmusik steht, ist bei der Party am Samstag, 20. Juli, Beginn 22 Uhr, in der Halle 02 in Heidelberg genau richtig. Gefeiert wird der 15. Geburtstag des britischen Labels Shogun Audio. Mit von der Partie sind an dem Abend die Künstler Friction, Technimatic, Document One, Arsonist, Linguistics und MC AD. Weitere Infos, auch zum Vorverkauf, gibt es in unserem Artikel.

Sonntag, 21. Juli

Konzert der Mannheimer Bläserphilharmonie im Luisenpark

Der Luisenpark bietet auch in den folgenden Tagen wieder ein vielfältiges Kulturprogramm. Wer sich für Musik interessiert, ist beim Konzert der Mannheimer Bläserphilharmonie genau richtig. Im Garten des Chinesischen Teehauses im Luisenpark spielen am Sonntag, 21. Juli, ab 11 Uhr die Musiker der Mannheimer Bläserphilharmonie. Der Eintritt ist frei. Die Künstler freuen sich aber, wenn die Gäste mit einer Spende die Reisekasse des Orchesters aufbessern. Weitere Informationen über das vielfältige Angebot im Luisenpark - von Musik über Comedy bis hin zu Garten- und Pferdepflege - gibt es in unserem Artikel.

Speyerer Picknickkonzert mit Chanson-Jazzband Moi et les Autres

Die Speyerer Picknickkonzerte zählen zu den attraktivsten Veranstaltungen, die im Sommer in der Metropolregion zu erleben sind. In den schönsten Grünanlagen präsentiert die Domstadt Live-Musik von Folk bis Jazz und Pop. Am Sonntag, 21. Juli, um 11 Uhr tritt im Adenauerpark die Chanson-Jazzband Moi et les Autres auf. Der Eintritt ist frei. Weitere Infos gibt es in unserem Bericht.

Vielfalt aus der Region am Weinheimer Schloss

Zum Schauen, verweilen, Mitmachen und Genießen lädt der Naturparkmarkt ein, der am Sonntag, 21. Juli, von 11 bis 18 Uhr zum ersten Mal rund um das Weinheimer Schloss veranstaltet wird. Rund 45 Erzeuger aus dem gesamten Bereich des Naturparks Neckartal-Odenwald bieten eine reiche Vielfalt von Produkten an.

SV Waldhof Mannheim startet in Saison

Mit einem Auswärtsspiel beim Chemnitzer FC startet Aufsteiger SV Waldhof Mannheim am Sonntag, 21. Juli, 13 Uhr, in die neue Saison der 3. Fußball-Bundesliga. Alles Wissenswerte zu den Buwe, aktuelle Spielberichte und einen Liveticker gibt es in unserem Dossier. Für das erste Heimspiel gegen den SV Meppen am Samstag, 27. Juli, gibt es beim "MM" Karten zu gewinnen: Teilnahme an der Verlosung unter www.morgenweb.de/gewinnspiel.

Lars Reichow am Edesheimer Schloss

Lars Reichow ist am Sonntag, 21. Juli, 20 Uhr, bei den Schlossfestspielen in Edesheim zu erleben: „Lust!“ heißt sein Programm, das er am Schlossgraben gibt. Noch sind Tickets verfügbar; unter Telefon 0621/40171424 kosten sie 26 oder 31 Euro.