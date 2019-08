Veranstaltungstipps für Mannheim und die Region

Das Wochenende steht vor der Tür. Wenn Sie noch nicht wissen, was Sie in den kommenden Tagen unternehmen wollen, finden Sie hier Veranstaltungstipps aus den Städten Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen und der Region. Ob Konzerte oder Sport, Veranstaltungen im Freien oder im Nachtleben – hier gibt's eine Vorschau auf unterschiedliche Events von Donnerstag, 26. Juli bis Sonntag, 28. Juli.

Freitag, 26. Juli

Hockenheim: Rennwochenende der Formel 1 auf dem Hockenheimring

Wohl vorerst zum letzten Mal kommt die Formel 1 auf den Hockenheimring. Los geht es am Freitag, 26. Juli, um 11 Uhr mit dem ersten Freien Training. Das Rennen findet dann am Sonntag, 28. Juli, um 15.10 Uhr statt. Wir berichten aktuell im Morgenweb.

Mannheim: Konzertreihe Seebühnenzauber startet mit Musik aus Portugal

Eine der schönsten Musikstätten der Region öffnet wieder ihre Pforten: Der Mannheimer Luisenpark lädt ein zum Seebühnenzauber 2019. Zum Auftakt am Freitag, 26. Juli, ist um 20 Uhr die aufregende neue Stimme des Fado zu erleben. Carminho gelang mit ihrem zweiten Album „Alma“ 2011 der internationale Durchbruch. In Mannheim wird sie ihr aktuelles, fünftes Werk „Maria“ vorstellen, auf dem sie die bittersüße portugiesische Volksmusik voller Respekt für die Tradition zelebriert. Karten: von 33 bis 45 Euro, www.seebühnenzauber.de. Alle Infos, auch zu den weiteren Seebühnen-Veranstaltungen, gibt es in unserem Artikel.

Weinheim: Schlosspark-Festival startet – Revolverheld, Dieter Thomas Kuhn, Max Giesinger und Lea an zwei Tagen

Im Weinheimer Schlosspark sind dieses Wochenende große deutsche Künstler zu erleben: Von Freitag bis Sonntag spielen unter anderem Revolverheld, Dieter Thomas Kuhn, Max Giesinger und Lea. Die einzelnen Termine: Freitag, 26. Juli, 20 Uhr: Revolverheld; Karten ab 53,15 Euro. Samstag, 27. Juli, 20 Uhr: Dieter Thomas Kuhn & Band; Karten ab 39 Euro. Sonntag, 28. Juli, 18 Uhr: Max Giesinger, Tom Gregory, Moritz Garth und Lea; Karten ab 50,70 Euro. Tickets unter Telefon 01806/57 00 70. Alle Infos zum Festival gibt es in unserem Artikel.

Plankstadt: Weldefest lockt bis Sonntag mit Brauereiführungen, Craft Beer und Livemusik

Das letzte Juli-Wochenende hat es in sich, denn von Freitag, 26., bis Sonntag, 28. Juli, lockt das dreitägige Weldefest wieder mit Livemusik, Bierspezialitäten, Street-Food und mehr in den Weldegarten und ans Sudhaus der Brauerei in Plankstadt. Eröffnet wird das Fest am Freitag, 26. Juli, um 18 Uhr mit dem neuen Weldegarten-Wirt bei den sechsten Craft Beer Tapdays. Wie jedes Jahr stehen die Brauer selbst hinter der Theke, schenken ihre Biere aus und sind gespannt auf die Gespräche mit den Bier-Fans. Die WeldeBierwelt öffnet am Samstag und Sonntag ihre Tore für Brauereiführungen und das Kinderprogramm „Fassbrause-Forscher“. Alle Infos und das genaue Programm gibt es in unserem Artikel.

Ludwigshafen: 20. Internationales Straßentheaterfestival bis Sonntag in der Innenstadt

Zu einer einzigen großen Bühne wird die Ludwigshafener Innenstadt, wenn sich der Freiluft-Vorhang zum Internationalen Straßentheaterfestival öffnet, das seit mittlerweile zwei Jahrzehnten Künstlern und Theaterformaten unterschiedlichster Couleur ein faszinierendes Forum bietet. Insgesamt präsentieren bei der diesjährigen Ausgabe noch bis Sonntag, 28. Juli, 19 Ensembles aus aller Welt auf sieben Aktionsarealen die facettenreiche Vielfalt ihrer Künste. Am Freitag und Samstag beginnen die Darbietungen um 15 Uhr, am Sonntag um 11 Uhr. Alle Infos gibt es in unserem Artikel.

Mannheim: Besucher können Jungbusch bei Führung erkunden

Im Jungbusch kommen sich Gegensätze ganz nah. Egal ob neu oder alt, schön oder schäbig, teuer oder günstig: Alles hat in dem gar nicht allzu großen Stadtteil seinen Platz. Auf einer Führung können Interessierte dieses Viertel nun entdecken. Die Tour am Freitag, 26. Juli, startet um 18 Uhr. Sie dauert rund eineinhalb Stunden. Der Preis für Erwachsene beträgt 8 Euro. Kinder zwischen sechs und vierzehn Jahren zahlen 6 Euro. Ausgangspunkt ist die Teufelsbrücke direkt am Kanal.

Mannheim: Bürgerverein lädt zum zweitägigen Stadtteilfest in Vogelstang

Der gemeinnützige Bürgerverein Vogelstang lädt am Freitag, 26., und Samstag, 27. Juli, zu seinem Stadtteilfest auf dem Festplatz vor der Freizeitstätte ein. Zwei Tage lang gibt es Musik und Infostände, Ausstellungen und Aktionen der Vereine. Los geht es am Freitag um 17.30 Uhr.Der Samstag markiert den Auftakt zu den eigentlichen Feierlichkeiten. Um 10.30 Uhr hält Gunter U. Heinrich, der Vorsitzende des Bürgervereins, auf dem Festplatz seine Rede. Die Kinder erwartet ein großes Programm auf dem Marktplatz. Der „Soccer Cage“, ein Fußballfeld, und die Spiele-Straße des Wespinstifts sind aufgebaut, es gibt einen Blasrohrstand der Feldbogen- und Blasrohrschützen und der Reiterverein überrascht mit einem Hobby-Horse-Parcours. Alle Infos gibt es in unserem Artikel.

Mannheim: 7er-Open-Air-Festival mit vielen Bands

Volles Haus im 7er-Club in Mannheim – oder besser auf dem Freigelände: Drei Tage lang treten Bands unter freiem Himmel auf. Am Freitag, 26. Juli, ab 19.30 Uhr (Eintritt: 23,76 Euro) spielen Mad Sin, Demented Are Go und die Mason Dixon Hobos, am Samstag, 27., ab 19 Uhr The Movement und Busters Pension Fund und am Sonntag, 28., ab 18.30 Uhr (jeweils 24,80 Euro) Mad Ball, Death Before Dishonor, Amplified Hate und All Fucked Up. Tickets gibt es unter 7er-club.de; es kommen noch Gebühren hinzu.

Samstag, 27. Juli

Mannheim: SV Waldhof empfängt SV Meppen im Carl-Benz-Stadion

Bei seiner zweiten Partie in der 3. Liga empfängt der SV Waldhof Mannheim am Samstag, 27. Juli, um 14 Uhr den SV Meppen im heimischen Carl-Benz-Stadion. Alle aktuellen Entwicklungen zum SV Waldhof gibt es unter morgenweb.de/svw.

Schwetzingen: Lichterfest mit Livemusik und Showeinlagen im ganzen Schlossgarten

Das Lichterfest wird am Samstag, 27. Juli, den Schwetzinger Schlossgarten in ein buntes Leuchtspektakel verwandeln. 2000 Flammenschalen, Pylonen, Lichterketten und LED-Strahler sollen die Gartenfläche erhellen. Auf 14 Plätzen wird es Livemusik und Showeinlagen geben. Eine der Hauptbühnen befindet sich an der Hirschgruppe, wo die Gäste auf der Rasenfläche picknicken dürfen. Dort gibt es das Musical-Medley der Gruppe „Complete in Motion“. Bei Einbruch der Dunkelheit übernehmen dann die „Firedancer“ mit Feuerartistik. Auf dem Festivalgelände wird der Kurpfälzer Comedian Chako Habekost in heimischem Dialekt die Besucher zum Lachen bringen, bevor die Formation „Me and the heat“ ihre Party-Kracher auspackt. Das große Feuerwerk wird es gegen 22.40 Uhr geben. Alle Infos gibt es in unserem Artikel.

Mannheim: „Fred Fuchs“ besucht Ferienprogramm im Einkaufszentrum Q6/Q7

Zum Auftakt der Sommerferien erwartet Kinder ein vielfältiges Programm im Quartier Q 6/Q 7. Am Samstag, 27. Juli, ist auch das „Mannheimer Morgen“-Maskottchen, Fred Fuchs, mit von der Partie. Kinder können Fred-Fuchs-Masken basteln und an einer Rallye teilnehmen. Zudem wartet ein Glücksrad auf die Besucher. Den Gewinnern winken unter anderem „MM“-Gutscheine, Gutscheine für das Einkaufszentrum und kleine Geschenke der Läden in Q 6/Q 7. Um 13, 14, 15 und 16 Uhr schlägt die Stunde von Zauberer und Clown Rinaldo. Alle Infos gibt es in unserem Artikel.

Mannheim: Pyro Games 2019 bringen Profi-Feuerwerk auf das Maimarktgelände

Glitzernde Sterne, leuchtende Kometen und farbenfrohe Blüten: All das können Feuerwerksprofis an den Himmel zaubern. Wer eine Kostprobe ihres Könnens bekommen möchte, ist am Samstag, 27. Juli, bei den Pyro Games 2019 genau richtig. Die Veranstaltung auf dem Maimarktgelände in der Xaver-Fuhr-Straße startet gegen 18 Uhr. Eine Besonderheit ist der Wettkampfcharakter der Veranstaltung. Drei Pyro-Künstler beteiligen sich mit ihren Teams am Kampf um die goldene Trophäe der Feuerwerkskunst. Neben dieser Darbietung und dem Wettbewerb mit Boden- und Höhenfeuerwerken stünden auch Unterhaltung und ein familiengerechtes Abendprogramm im Vordergrund, so die Organisatoren. Alle Infos gibt es in unserem Artikel.

Hockenheim: Party- und Fanmeile zum Formel-1-Samstag

Zum vierten Mal in Folge verwandelt sich am Formel-1-Samstag die Karlsruher Straße in Hockenheim ab 18 Uhr zur Party- und Fanmeile. Mit ansässigen Gastronomen, Getränke- und Showtrucks sowie sechs Liveacts auf drei Bühnen wird am 27. Juli die Fanmeile bis 24 Uhr mit Leben gefüllt. Alle Infos gibt es in unserem Artikel.

Mannheim: Eintanzhaus lädt vor Sommerpause zu seltener Tanz-Führung

Noch einmal vor den großen Sommerferien, am Samstag, 27. Juli, öffnet das Mannheimer Eintanzhaus seine Türen für die Zuschauer – und zwar zu Räumen, die dem Publikum in der Regel verschlossen bleiben. Das La Trottier Dance Collective mit zwölf Tänzern und zwei Musikern lädt an diesem Abend in drei Vorstellungen (19, 20 und 21 Uhr) zu einem besonderen Projekt ein, bei dem bei Tanz, Licht- und Sounddesign das Publikum zu verschiedenen Stationen rund um das Eintanzhaus geführt wird. Der Eintritt zu den Vorstellungen ist frei, eine Anmeldung ist aber erforderlich (kasse@eintanzhaus.de). Alle Infos gibt es in unserem Artikel.

Heidelberg: Studenten lassen es beim Spring Break Festival und im Marstall gehörig krachen

Die Prüfungen sind vorbei, jetzt ist erst einmal feiern angesagt: So könnte das Motto des „Campus Splash“ lauten. Die erste Party steigt am Samstag, 27. Juli, vor und in der Halle 02 in Heidelberg. Bei der Open-Air-Fete, die um 15 Uhr beginnt, sind zahlreiche Musikrichtungen vertreten, darunter House, Techno und Reggae. Wenn die Sonne untergegangen ist, geht es in der Halle 02 weiter. Beginn ist um 22.30 Uhr. Auch im Marstallcafé in der Altstadt können Studenten ihren Semesterabschluss feiern. Am Samstag, 27. Juli, legt dort DJ R1ccone ab 22 Uhr für die Gäste auf. Alle Infos gibt es in unserem Artikel.

Sonntag, 28. Juli

Heidelberg: Umgestaltetes Iqbalufer wird mit „NeckarOrte“-Frühstück eingeweiht

Das umgestaltete Iqbalufer in Heidelberg weiht der Verein „NeckarOrte“ zusammen mit dem Stadtteilverein Bergheim am Sonntag, 28. Juli, bei einem Sommerfrühstück ein. Zunächst steht um 9 Uhr eine Morgenyoga-Stunde auf dem Programm, um 10 Uhr startet das Stadtteil-Mitbring-Frühstück. Getränke und Kaffee können vor Ort erworben werden. Im Doppel-Container wird die Fotoausstellung „Neckarorte Impressionen“ eröffnet sowie die Machbarkeitsstudie „Neckaruferpromenade vorgestellt. Mehr Infos unter neckarorte-heidelberg.de.

Mannheim: Rockmusik im Luisenpark

Fans der Rock-Musik kommen in den nächsten Tagen im Luisenpark voll auf ihre Kosten. Denn wer gerne den Liedern der irischen Rockband U 2 lauscht, kann sich freuen. Die Cover-Band The Edge kommt in den Luisenpark. Das Konzert auf der Seebühne des Luisenparks beginnt am Sonntag, 28. Juli, um 15 Uhr. Alle Infos gibt es in unserem Artikel.

Mannheim: Popakademie lässt Herzogenriedpark elektronisch und orientalisch erklingen

Musikalisch geht es am Sonntag, 28. Juli, ab 15 Uhr auch im Herzogenriedpark zu. Dort erwartet die Besucher in der Konzertmuschel eine Mischung aus elektronischer und orientalischer Musik. In Kooperation mit der Popakademie Baden-Württemberg tritt die Band YéY auf. Alle Infos gibt es in unserem Artikel.

Mannheim: Fahrrad-Tour durch den Hafen

Eine Hafentour der etwas anderen Art können Interessierte am Sonntag, 28. Juli, erleben. Um 14 Uhr beginnt eine Führung durch das Hafengebiet – auf dem Fahrrad. Treffpunkt ist der Ehrenhof des Schlosses auf der Seite Bismarckstraße. Die Rundfahrt dauert etwa zwei Stunden. Die Kosten betragen 7 Euro pro Person. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Auf der Tour erfahren die Besucher mehr über die Geschichte des Hafens mit seinen vier verschiedenen Bereichen und insgesamt 18 Becken. Alle Infos gibt es in unserem Artikel.