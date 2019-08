Veranstaltungstipps für Mannheim und die Region

Das Wochenende steht vor der Tür. Wenn Sie noch nicht wissen, was Sie in den kommenden Tagen unternehmen wollen, finden Sie hier Veranstaltungstipps aus den Städten Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen und der Region. Ob Konzerte oder Sport, Veranstaltungen im Freien oder im Nachtleben – hier gibt's eine Vorschau auf unterschiedliche Events von Freitag, 9. August bis Sonntag, 11. August.

Freitag, 9. August

„A Night Without Prince“ beim Seebühnenzauber im Mannheimer Luisenpark

Gitarrist und Sänger Stephan Ullmann hatte bereits für ein Konzert im Mannheimer Capitol eine regionale All-Star-Band zusammengestellt, um „A Night Without Prince“ zu feiern. Musikalisch war diese Nacht ohne den 2016 verstorbenen Superstar ein derart voller Erfolg, dass es für die Macher der Konzertreihe Seebühnenzauber nach Wiederholung schrie. Deshalb geht das Konzert, bei dem Prince-Hits, Fanfavoriten und Geheimtipps eher neu interpretiert als platt nachgespielt werden, am Freitag, 9. August, 20 Uhr, ein zweites Mal im Luisenpark über die Bühne - allerdings leicht verändert. Karten für 26, 34, 50, 42 oder 97 Euro gibt es unter der Rufnummer 0621/410050. Weitere Infos gibt es in unserem Artikel.

Milestones rocken den Alten Bahnhof in Wiesloch

Die Band Milestones – Gitarrist Heinz Siefert, Schlagzeuger Manfred Hausen, Gitarrist Olaf Pöter, Bassist Bobo Brandl und Sänger Wolf Dieter Straub – gibt am Freitag ihr Debüt in der Bluesstation im Alten Bahnhof Wiesloch. Das Programm umfasst Hits der 50er bis 70er Jahre. Los geht`s um 20.30 Uhr. Der Eintritt kostet 6 Euro.

Jazz rund um den Kaiserdom in Worms

Auf fünf Open-Air-Bühnen rund um den Wormser Kaiserdom können Besucher von Freitag bis Sonntag bei „Jazz and Joy“ Konzerte von nationalen und internationalen Stars verschiedener Genres erleben. Neben Rock, Pop, Soul und Swing steht auch hochkarätiger Jazz auf dem Programm. So sind Max Herre und Pee Wee Ellis zu Gast. Niedeckens BAP spielen in diesem Jahr das Sonderkonzert am Sonntag. Mit einem kulinarischen Angebot sorgen Gastronomen und Winzer aus der Region für das leibliche Wohl. Die kleinen Besucher erwartet ein Kinderfest. In den Wormser Kirchen laden derweil Jazzgottesdienste zum Mitsingen und Mitswingen ein. Weitere Infos gibt`s in unserem Artikel.

Mix aus Brauchtum und Party lockt auf Weinheimer Kerwe

Eine Melange aus Tradition und Brauchtum, modernen gastronomischen Angeboten und Partystimmung hält die Weinheimer Kerwe für ihre Besucher bereit, die von Freitag bis Montag, 9. bis 12. August, in der Stadt an der Bergstraße gefeiert wird. Als Symbol dieser Verbindung aus Altstadtfest und Straßenparty steht das Riesenrad neben dem altehrwürdigen Roten Turm. Alle Infos zur Kerwe gibt`s in unserem Artikel.

Samstag, 10. August

Mannheim feiert gegen Ausgrenzung – Christopher Street Day zieht durch Innenstadt

Eine große Feier gegen Ausgrenzung und Diskriminierung – das ist der Christopher Street Day (CSD). Am Samstag ist es wieder so weit. Um 14 Uhr beginnt die Eröffnungsveranstaltung, wenig später setzt sich der Demonstrationszug in Bewegung. Gegen 17 Uhr endet der große Zug am Schloss. Dort geht es mit dem CSD-Straßenfest weiter. Der diesjährige CSD steht unter dem Motto „Zusammenhalt wirkt“. „In 50 Jahren konnten wir zwar viel erreichen, trotzdem gibt es noch viele offene Themen, die in der Gesellschaft geklärt werden müssen“, so die Initiatoren in ihrer Ankündigung. Weitere Infos auch zu Sperrungen in der Innenstadt gibt`s in unserem Artikel.

Sommer, Sonne und Schlager auf dem Mannheimer Maimarktgelände

Das Dancepop- und Schlagerfestival La Ola kommt wieder nach Mannheim. Das heißt, am Samstag von 13 bis 22 Uhr darf ausgiebig auf dem Maimarktgelände gefeiert werden. Die Welle machen sollen dabei neun Stars und Live-Acts, gemeinsam mit dem Publikum beim selbst ernannten größten Gute-Laune-Festival der Region. Karten gibt es über die Homepage www.la-ola-festival.de zum Selbstausdrucken, auch noch am Veranstaltungstag. Die Standardtickets kosten 23,90 Euro. Weitere Infos gibt es in unserem Artikel.

Feiern im Dreieck um Kirche, Rathaus und Gemeindezentrum - Plankstadt veranstaltet Ortsmittefest

Feiern im Dreieck um Kirche, Rathaus und Gemeindezentrum: Das Ortsmittefest in Plankstadt will am Samstag viele Besucher anlocken. Ab 14 Uhr warten Bühnenprogramm und elf Vereine mit Versorgungsangeboten im Ambiente eines überdimensionierten Biergartens auf ihre Gäste. Weitere Infos zum Fest und Programm gibt`s in unserem Artikel.

Sonntag, 11. August

Alex Mayr auf der Sommerbühne vor der Alten Feuerwache

Die Sängerin Aley Mayr kommt zur Sommerbühne der Alten Feuerwache in Mannheim. Mit urbanem Pop begleitet die Künstlerin die Besucher des Open-Air-Konzertes sanft aus dem Wochenende. Los geht`s um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei. Das komplette Programm der Sommerbühne gibt`s hier.

SV Waldhof im DFB-Pokal gegen Eintracht Frankfurt

Der SV Waldhof tritt am Sonntag in der ersten Runde des DFB-Pokal gegen Eintracht Frankfurt an. Los geht`s um 15.30 Uhr im Carl-Benz Stadion in Mannheim. Alle Bilder und Infos zum SV Waldhof gibt`s in unserem Dossier.