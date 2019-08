Veranstaltungstipps für Mannheim und die Region

Rhein-Neckar.Das Wochenende steht vor der Tür. Wenn Sie noch nicht wissen, was Sie in den kommenden Tagen unternehmen wollen, finden Sie hier Veranstaltungstipps aus den Städten Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen und der Region. Ob Konzerte oder Sport, Veranstaltungen im Freien oder im Nachtleben – hier gibt's eine Vorschau auf unterschiedliche Events von Freitag, 23. August, bis Sonntag, 25. August.

Freitag, 23. August

Inselgemeinde feiert Kerwe

Zur großen Sause lädt die Gemeinde Ilvesheim am Freitag, 23. August, in die Schlossstraße. Bis Montag, 26. August, wird dort die traditionelle Insel-Kerwe gefeiert. Eröffnet wird das Fest freitags um 18 Uhr mit Fassanstich auf dem Chécy-Platz. Weitere Infos zum Programm an den folgenden Tagen gibt es hier.

Theater Oliv beim Ludwigshafener Kultursommer

Mit dem Motto des rheinland-pfälzischen Kultursommers „heimat/en“ hat sich auch das Mannheimer Theater Oliv auseinandergesetzt – und ist dafür in den Straßen von Ludwigshafen auf Heimatsuche gegangen. Schauspieler Boris Ben Siegel und Kollegin Julia Stephanie Schmitt haben dort Leute ohne Wohnung angesprochen. Daraus entstand die Performance „Heimat? Straße!“, die am Freitag, 23. August, 19 Uhr, im Caritas-Förderzentrum in Ludwigshafen zu sehen sein wird. Weitere Infos gibt es hier.

Finale auf der Sommerbühne

Die Sommerbühne der Mannheimer Alten Feuerwache feiert an diesem Wochenende großes Finale: Am Freitag, 23. August, steht das Multiinstrumentalisten-Duo Handmade Moments auf der Bühne, am Samstag, 24. August, gibt es Musik von Kid Be Kid zu hören und am Sonntag, 25. August, tritt der Londoner R’n’B-Sänger Joel Culpepper auf. Die Band Dr. Syros bildet am Montag, 26. August, den Abschluss des Sommerbühnen-Programms. Die Konzerte beginnen jeweils um 20 Uhr. Weitere Infos in unserem Artikel.

Samstag, 24. August

Mineralienmesse in Speyer

In eine große Schatztruhe verwandelt sich die Speyerer Stadthalle, wenn dort am Samstag und Sonntag, 24. und 25. August, die Mineralienmesse ausgerichtet wird. Präsentiert werden unter anderem Edelsteine, Mineralien, seltene Steinstufen, Kristalle, Schmuck und Perlen. Die Messe ist samstags von 10 bis 17 Uhr geöffnet – weitere Infos hier.

Mittelalter-Festival in Speyer

Das Mittelalterlich Phantasie Spectaculum – kurz MPS - gastiert am Samstag und am Sonntag, 24. und 25. August, im unteren Domgarten in Speyer. Besondere Höhepunkte: die Recken der Fechtkampftruppe Fictum und die Ritter der European-Horse-Show-Teams. Los geht’s am Samstag um 11 Uhr. Weitere Infos gibt es hier.

Zu Fuß durch die Quadrate

Eine Führung durch die Mannheimer Quadrate können Teilnehmer am Samstag, 24. August, um 14.30 Uhr unternehmen. Kleine Abstecher führen zu bekannten Denkmälern, die von der Geschichte der Stadt erzählen. Treffpunkt ist auf dem Ehrenhof des Schlosses. Infos – auch zu weiteren Führungen am Sonntag, 25. August - gibt es hier.

Jede Menge House-Musik im Hafen 49

Die beiden DJs Aka Aka treten am Samstag, 24. August, gemeinsam mit Sasch BBC und der Musikerin Pretty Pink im Hafen 49 in Mannheim auf. Beginn der Party ist um 15 Uhr. Infos zu Tickets gibt es hier.

Spiel gegen Werder Bremen

Die TSG Hoffenheim spielt am Samstag, 24. August, gegen den SV Werder Bremen. Anpfiff der Partie in der heimischen PreZero-Arena ist um 15.30 Uhr. Bei uns im Morgenweb halten wir Sie auf dem Laufenden.

Worms feiert Backfischfest

Auf neun Tage Rummel und Genuss dürfen sich die Besucher des 86. Backfischfestes in Worms feiern, das am Samstag, 24. August, 15.15 Uhr, eröffnet wird. Bis zum Sonntag, 1. September, treffen sich Jung und Alt auf der Wormser „Kisselswiese“, um dort gemeinsam zu feiern. Die Höhepunkte des Programms haben wir in unserem Bericht für Sie zusammengefasst.

Überraschungsgast auf der Seebühne

Er ist ein gern gesehener Gast beim Seebühnenzauber im Mannheimer Luisenpark und will dort auch in diesem Jahr wieder Musikfreunde begeistern: Der Schweizer Sänger Seven tritt am Samstag, 24. August, 20 Uhr, unter freiem Himmel auf. Außerdem hat er einen Überraschungsgast angekündigt. Weitere Infos in unserem Bericht.

Sonntag, 25. August

Längstes Weinfest in der Pfalz

200.000 Besucher werden am Sonntag, 25. August, beim 34. Erlebnistag Deutsche Weinstraße erwartet. Dabei wird eine über 80 Kilometer lange Strecke zwischen Schweigen-Rechtenbach und Bockenheim von 10 bis 18 Uhr für Autofahrer gesperrt. Die Besucher können sich also mit dem Rad, zu Fuß oder auf Inlinern gefahrlos auf den Weg machen. Weitere Infos gibt es hier.

Heimspiel des SV Waldhof

Der SV Waldhof Mannheim trifft am Sonntag, 25. August, im heimischen Carl-Benz-Stadion auf den MSV Duisburg. Anpfiff ist um 13 Uhr. Bei uns im Morgenweb halten wir Sie auf dem Laufenden.

Tanz im Sonnenschein

Auf der Seebühne ist am Sonntag, 25. August, Tanzen im Sonnenschein angesagt: Die Band Tom’s Company spielt ab 15 Uhr im Mannheimer Luisenpark Lieder für die verschiedensten Tänze. Infos – auch zu weiteren Veranstaltungen im Luisenpark – gibt es in unserem Bericht.

Vincent Hall in der Konzertmuschel

Der britische Sänger und Multiinstrumentalist Vincent Hall tritt am Sonntag, 25. August, 15 Uhr, mit seiner Band „Sunday Beats“ in der Konzertmuschel des Mannheimer Herzogenriedparks auf. Infos zum Konzert und zu weiteren Veranstaltungen im Herzogenriedpark gibt es in unserem Artikel.

Derby zum Auftakt

Die Rhein-Neckar-Löwen starten am Sonntag, 25. August, mit einem Spiel gegen die Eulen Ludwigshafen in die neue Bundesliga-Saison. Die Löwen zählen in der Meisterschaft, im Pokal und im EHF-Cup zum Favoritenkreis. Anpfiff der Partie ist um 16 Uhr in der Friedrich-Ebert-Halle in Ludwigshafen. Weitere Infos im Morgenweb.

Metallica auf dem Maimarktgelände

Das Open-Air-Konzert der Thrash-Metal-Band Metallica am Sonntag, 25. August, auf dem Mannheimer Maimarktgelände gilt offiziell zwar als ausverkauft. Der Veranstalter Live Nation betont aber, dass es noch Restkarten an den Tageskassen geben wird. Kurzentschlossene haben also noch eine Chance. Einlass zum Konzert ist bereits um 15.30 Uhr, Musik gibt es ab 17.45 Uhr. Weitere Infos zur Anfahrt und zum Zeitplan gibt es hier.