Veranstaltungstipps für Mannheim und die Region

Rhein-Neckar.Das Wochenende steht vor der Tür. Wenn Sie noch nicht wissen, was Sie in den kommenden Tagen unternehmen wollen, finden Sie hier Veranstaltungstipps aus den Städten Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen und der Region. Ob Konzerte oder Sport, Veranstaltungen im Freien oder im Nachtleben – hier gibt's eine Vorschau auf unterschiedliche Events von Freitag, 30. August, bis Mittwoch, 4. September.

Freitag, 30. August

Oldtimer im Schwetzinger Schlosspark

Ein Freiluftmuseum der Automobil-Geschichte, dazu Live-Jazz mit den „Strangers“ und eine Kunstausstellung im Südflügel des Schlosses – das alles erwartet die Besucher von Freitag, 30. August, bis Sonntag, 1. September, im Schwetzinger Schlossgarten bei der „ASC-Classic-Gala“. Diese ist täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Weitere Infos gibt es hier.

Zehnter Mannheimer Brückenaward

Der Mannheimer Brückenaward geht an diesem Wochenende zum zehnten Mal über die Bühne – ein kleines Festival-Wunder, wenn man bedenkt, dass es keinen Eintritt kostet und die Besucher Getränke und Essen selbst mitbringen dürfen. Am Freitag, 30. August, ab 18 Uhr, und am Samstag, 31. August, ab 17 Uhr, treten unter der Eisenbahnbrücke in der Neckarstadt-West zehn Bands auf. Weitere Infos gibt es hier.

Führung durch das Szeneviertel

Bei einem Rundgang können Teilnehmer das Mannheimer Szeneviertel Jungbusch am Freitag, 30. August, kennenlernen. Der Jungbusch galt früher als Arbeiterviertel, hat sich aber in den vergangenen Jahren zum Kreativ-Hotspot entwickelt. Treffpunkt ist um 18 Uhr an der Teufelsbrücke. Weitere Infos – auch zu einer Führung am Sonntag, 1. September - gibt es in unserem Bericht.

Saisonbeginn für die Adler Mannheim

Die Vorbereitung auf die neue Eishockey-Saison hat für die Mannheimer Adler am Freitag, 30. August, ein Ende: Dann beginnt die Champions Hockey League mit einem Spiel bei den Vienna Capitals. Anpfiff ist um 19.30 Uhr. Bei uns im Morgenweb halten wir Sie auf dem Laufenden.

Samstag, 31. August

Fahrradmarkt in Frankenthal

Wer ein gebrauchtes Fahrrad kaufen oder sein Rad verkaufen möchte, ist am Samstag, 31. August, zwischen 10 und 13 Uhr auf dem Frankenthaler Kornmarkt genau richtig. Hier veranstalten die Stadt Frankenthal und der Allgemeine Deutsche Fahrradclub einen Fahrradmarkt. Im Anschluss findet um 14 Uhr das Stadtradeln statt. Weitere Infos gibt es hier.

Geballte DJ-Power am Hafen 49

Sie haben sich als DJs einen Namen gemacht: Marek Hemmann, Niconé, Oliver Schories und Prismode & Solvane. Am Samstag, 31. August, sind die Musiker im Hafen 49 zu Gast. Um 15 Uhr geht es los. Weitere Infos gibt es hier.

Sonntag, 1. September

Derby für den SV Waldhof

Am Sonntag, 1. September, kommt es auf dem Betzenberg zum ersten Mal seit 18 Jahren wieder zum Südwest-Klassiker 1. FC Kaiserslautern gegen den SV Waldhof Mannheim in der 3. Fußball-Liga. Anpfiff ist um 13 Uhr. Bei uns im Morgenweb halten wir Sie auf dem Laufenden.

Comedy-Slam auf der Seebühne

Sechs Comedians kämpfen beim Mannheimer Comedy-Slam auf der Seebühne des Luisenparks am Samstag, 1. September, um den begehrten Titel. Wer gewinnt, entscheidet das Publikum. Los geht’s um 15 Uhr. Infos – auch zu weiteren Veranstaltungen in den Stadtparks – gibt es hier.

Adler spielen gegen GKS Tychy

In der Champions Hockey League spielen die Adler Mannheim am Sonntag, 1. September, auswärts gegen den polnischen Meister GKS Tychy. Anpfiff der Partie ist um 17 Uhr. Bei uns im Morgenweb halten wir Sie auf dem Laufenden.

Stargitarrist in Mannheim

Die vierte Ausgabe des Mannheim Musik Festivals startet in diesem Jahr im heißen Spätsommer: Ab Sonntag, 1. September, zeigt das Cinema Quadrat eine Auswahl bemerkenswerter Musikfilme. Der Film „Carmine Street Guitars“ macht den Anfang, und als Einstimmung gibt Claus Boesser-Ferrari, Stargitarrist aus Laudenbach, ein Live-Konzert. Los geht’s um 19.30 Uhr. Weitere Infos gibt es in unserem Bericht.

Dienstag, 3. September

Heimspiel gegen den Bergischen HC

Der Handball-Bundesligist Rhein-Neckar-Löwen spielt am Dienstag, 3. September, in der heimischen SAP Arena gegen den Bergischen HC. Anpfiff der Partie ist um 19 Uhr. Im Morgenweb halten wir Sie auf dem Laufenden.

Psychedelische Rockmusik am Alten Messplatz

Die französische Band The Slift ist am Dienstag, 3. September, 19 Uhr, im Begegnungszentrum Alter am Alten Messplatz zu Gast. Zu hören gibt es psychedelische Rockmusik, nach dem Vorbild der frühen Pink Floyd. Weitere Infos in unserem Bericht.

Mittwoch, 4. September

Rauschhafte Gitarren-Exkursion

Traumartig sind die Klangbilder der Berliner Band Stony Sugarskull, die am Mittwoch, 4. September, 19 Uhr, im Alter am Alten Messplatz auftreten. Frontfrau Monika Demmler bezeichnet die Musik ihrer Band als hypnotischen Psych-Punk. Weitere Infos gibt es hier.