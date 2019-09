Veranstaltungstipps für Mannheim und die Region

Rhein-Neckar.Das Wochenende steht vor der Tür. Wenn Sie noch nicht wissen, was Sie in den kommenden Tagen unternehmen wollen, finden Sie hier Veranstaltungstipps aus den Städten Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen und der Region. Ob Konzerte oder Sport, Veranstaltungen im Freien oder im Nachtleben – hier gibt's eine Vorschau auf unterschiedliche Events von Freitag, 13. September, bis Montag, 16. September.

Freitag, 13. September

40. Geburtstag des Wilhelm-Hack-Museums

Das Eröffnungswochenende des Ludwigshafener Wilhelm-Hack-Museums ab Freitag, 13. September, bietet viel Programm. Um 18 Uhr wird dort die Geburtstagsschau „Darf ich Dir meine Sammlung zeigen?“ eröffnet. Über das Jubiläumswochenende ist der Eintritt frei, es gibt Vorträge, Konzerte und Führungen. Hier geht’s zu unserem Interview mit Direktor René Zechlin und hier gibt’s weitere Infos zu unserem Programm.

Mannheimer Adler starten in neue Saison

Die Mannheimer Adler gehen als Titelverteidiger in die neue Saison der Deutschen Eishockey-Liga, und der Auftakt hat es gleich in sich: Am Freitag, 13. September, 19.30 Uhr, spielen die Adler in Nürnberg gegen die Ice Tigers. In unserm Live-Ticker halten wir Sie auf dem Laufenden.

Weltmusik mal anders

Die Alte Feuerwache hat in Zusammenarbeit mit dem Mannheimer Kulturamt ein neues Festival auf die Beine gestellt: Planet Ears bringt bis zum 22. September an sieben Spielstätten 16 Konzerte und zwei Symposien auf die Bühne mit dem Ziel, mit den Weltmusik-Klischees aufzuräumen und ungeahnte Hörerlebnisse anzubieten. Am Freitag, 13. September, 20 Uhr, treten Mohammad Reza Mortazavi & Burnt Friedman in der Alten Feuerwache auf. Infos zu Karten und weiteren Konzerten gibt es hier.

Samstag, 14. September

Automobil in der Innenstadt

Staunen, Anfassen und Probe fahren: Alles rund um das Thema Mobilität bietet die Ausstellung „Automobil“ in der Mannheimer Innenstadt am Samstag, 14. September. Zwischen 9 und 17 Uhr zeigen 34 Aussteller auf den Planken, den Kapuzinerplanken und rund um den Wasserturm ihre Fahrzeuge. Weitere Infos hier.

Innenstadt wird zum Spielplatz

Zum ersten Mal laden die „Tour der Kultur“ und die Aktion „Ludwigshafen spielt“ gemeinsam zu einem Besuch in der Innenstadt ein. Kinder, Jugendliche und Erwachsene haben am Samstag, 14. September, die Gelegenheit, zahlreiche Akteure und Einrichtungen kennenzulernen, die das gesellschaftliche Leben gestalten. Zentral eröffnet wird die Veranstaltung um 11 Uhr auf dem Friedrich-Wilhelm-Wagner-Platz. Weitere Infos hier.

Heimspiel für den SVW

Der SV Waldhof Mannheim trifft am Samstag, 14. September, auf die Würzburger Kickers. Das Spiel im heimischen Carl-Benz-Stadion beginnt um 14 Uhr. Bei uns im Morgenweb halten wir Sie auf dem Laufenden.

Theaterfest zum Saisonauftakt

Mit einem großen Theaterfest startet das Mannheimer Nationaltheater am Samstag, 14. September, in die neue Spielzeit. Das Haus am Goetheplatz ist dazu ab 15 Uhr für Besucher geöffnet. Neben Rundgängen dürfen sich die Gäste über ein umfangreiches Programm mit Konzerten, Tanzaufführungen und Lesungen freuen. Weitere Infos gibt es in unserem Bericht.

Ladenburger Altstadtfest beginnt

Ganz im Zeichen des Altstadtfestes stehen die historischen Gassen und Plätze der Stadt Ladenburg ab Samstag, 14. September. Über 70 Vereine und Gaststätten bieten abwechslungsreiche Aktionen und Leckereien an. Dazu gibt es an vielen Orten Livemusik zu hören. Am Sonntag, 15. September, geht das Fest in die zweite Runde. Weitere Infos zum Programm gibt es hier.

Sonntag, 15. September

Neue Ausstellung "Javagold" beginnt



Mit der Sonderausstellung „Javagold“ fangen die Reiss-Engelhorn-Museen in Mannheim die Pracht und Schönheit Indonesiens ein. Die neue Ausstellung beginnt am Sonntag, 15. September, und ist bis zum 13. April 2020 zu sehen. Weitere Infos gibt es hier.

Fritz Kalkbrenner im Hafen 49

Fritz Kalkbrenner ist über die Techno-Szene hinaus ein bekannter Künstler. Am Sonntag, 15. September, nimmt er Kurs auf den Hafen 49 in Mannheim. Dort legt er ab 15 Uhr an und auf. Weitere Infos gibt es in unserem Bericht.

TSG Hoffenheim empfängt Freiburg

Die TSG Hoffenheim spielt am Sonntag, 15. September, gegen den SC Freiburg. Beginn der Partie in der heimischen PreZero Arena in Sinsheim ist um 15.30 Uhr. Bei uns im Morgenweb halten wir Sie auf dem Laufenden.

Erstes Heimspiel dieser Saison

Die Adler Mannheim empfangen am Sonntag, 15. September, die Kölner Haie. Beginn des Spiels in der Mannheimer SAP Arena ist um 17 Uhr. In unserm Live-Ticker halten wir Sie auf dem Laufenden.

Philharmonie widmet sich dem Schlager

Mit dem dritten Konzert des Festivals „Modern Times“ wagt die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz einen „Salto Mortale“. So zumindest lautet das Motto des Konzertes am Sonntag, 15. September, 19 Uhr, im Mannheimer Capitol. Mehr Infos gibt es in unserem Bericht.

Montag, 16. September

Tastenvirtuosin in Mannheim

Pianistin Martha Argerich ist zu Gast in Mannheim - und eröffnet mit ihrem Konzert am Sonntag, 16. September, 20 Uhr, die Saison des Konzertveranstalters Pro Arte. Gespielt wird im Mozartsaal des Rosengarten. Weitere Infos gibt es hier.