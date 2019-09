Veranstaltungstipps für Mannheim und die Region

Rhein-Neckar.Das Wochenende steht vor der Tür. Wenn Sie noch nicht wissen, was Sie in den kommenden Tagen unternehmen wollen, finden Sie hier Veranstaltungstipps aus den Städten Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen und der Region. Ob Konzerte oder Sport, Veranstaltungen im Freien oder im Nachtleben – hier gibt's eine Vorschau auf unterschiedliche Events von Freitag, 20. September, bis Montag, 23. September.

Freitag, 20. September

Jubiläumsausstellung von Brixy

In seiner Jubiläumsausstellung „Passion“ blickt Künstler Dietmar Brixy vom 20. September bis zum 12. Oktober auf 15 Jahre Kunst im Mannheimer Pumpwerk zurück. Gefeiert wird dann auch im Pumpwerk in Neckarau. Die Ausstellung ist ab Freitag, 20. September, 15 Uhr, geöffnet. Weitere Infos gibt es hier.

Theater im Elefantenhaus

Am Freitag, 20. September, 18.30 Uhr, wird im Elefantenhaus im Zoo Heidelberg eine szenische Installation uraufgeführt – der Titel: „Der sechste Kontinent“. Die vier Schauspieler nehmen die Zuschauer auf eine Reise in die Zeit, in der die von Europa ausgehende Kolonisation der Welt selbstverständlich schien. Sie stellen die Frage: Was hat sich seitdem verändert. Weitere Infos gibt es hier.

Planet Ears geht in die zweite Runde

Das neue Mannheimer Festival Planet Ears startet an diesem Wochenende in seine zweite Runde – mit Konzerten und einem Symposium rund um die Alte Feuerwache. Den Anfang macht am Freitag, 20. September, 19 Uhr, die persische Santour-Virtuosin Arezoo Rezvani auf dem Quartiersplatz im Jungbusch, anschließend tritt die türkisch-deutsche Band Mahlukat auf. Infos zu den noch folgenden Veranstaltungen samstags und sonntags gibt es hier.

Adler Mannheim empfangen EHC Red Bull München

Die Herausforderungen werden für die Mannheimer Adler an diesem Wochenende nicht weniger: Die Blau-Weiß-Roten empfangen am Freitag, 20. September, 19.30 Uhr, den EHC Red Bull München in der heimischen SAP Arena in Mannheim. In unserem Live-Ticker halten wir Sie auf dem Laufenden.

Ronja von Rönne liest im Karlstorbahnhof

Die mehrfach ausgezeichnete Autorin Ronja von Rönne liest am Freitag, 20. September, 20 Uhr, im Karlstorbahnhof neue Gesellschafts-, Alltags- und Lebenskommentare vor. Weitere Infos gibt es hier.

Geiger Krznaric rockt die Wollfabrik

Besucher des „Palazzos“ in Mannheim kennen ihn: Der Geiger Stefan Krznaric tritt seit Jahren in der Varietéshow auf. Der Mannheimer Violinenspieler ist am Freitag, 20. September, 20.30 Uhr, in der Wollfabrik in Schwetzingen zu hören. Weitere Infos in unserem Artikel.

Samstag, 21. September

Familienfest im Luisenpark

Die Wiesen des Luisenparks sollen sich am Wochenende in eine bunte Kinderwelt verwandeln – mit Hüpfburgen, Feuerwehrautos, Lagerfeuer und vielen Sport- und Kreativangeboten. Am Samstag, 21. September, laden Jugendamt, Stadtparks und der Stadtjugendring Mannheim ab 14 Uhr zum Fest der Familien ein. Weitere Infos gibt es hier.

Lehrstück über Frauen

„Frauen verstehen in 100 Minuten – Männerphantasien in Jacques‘ Bistro“: Was sich der Komiker Detlev Schönauer da vorgenommen hat, grenzt an ein Wunder. Wer dieses Wunder erleben möchte, sollte am Samstag, 21. September, 20 Uhr, in Gehrings Kommode nach Mannheim kommen. Weitere Infos in unserem Bericht.

Chris Tall in der SAP Arena

Seine Mama hat er bereits in seinem letzten Programm thematisiert, jetzt ist Papa dran: Comedian Chris Tall ist am Samstag, 21. September, 20 Uhr, mit seinem neuesten Programm zu Gast in der SAP Arena in Mannheim – und es gibt noch Karten! Weitere Infos in unserem Bericht.

Sonntag, 22. September

Renntag auf der Waldrennbahn

Ein abwechslungsreiches Programm auf und rund um die Waldrennbahn in Seckenheim erwartet die Besucher am Sonntag, 22. September, ab 10 Uhr: Dann findet der Radio Regenbogen Renntag statt – mit Hutwettbewerb und Heißluftballon. Weitere Informationen gibt es im Bericht.

Adler spielen gegen den Tabellenführer

Die Adler Mannheim reisen am Sonntag, 22. September, nach Bremerhaven, um dort gegen den überraschenden Tabellenführer Fishtown Pinguins anzutreten. Beginn des Spiels im um 14 Uhr. In unserem Live-Ticker halten wir Sie auf dem Laufenden.

Montag, 23. September

SV Waldhof spielt auswärts

Der SV Waldhof Mannheim trifft am Montag, 23. September, auswärts auf den KFC Uerdingen. Anpfiff der Partie ist um 19 Uhr. Im Morgenweb halten wir Sie auf dem Laufenden.

Flying Days im Ella & Louis

Einer der größten Instrumentalisten des Rhein-Neckar-Deltas steht am Montag, 23. September, 20 Uhr, auf der Bühne des Jazz-Clubs Ella & Louis im Mannheimer Rosengarten: Ralf Gustke, langjähriger Schlagzeuger der Söhne Mannheim, präsentiert sein Soloprojekt Flying Days. Infos – auch zu weiteren Konzerten am Wochenende – gibt es hier.