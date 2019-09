Veranstaltungstipps für Mannheim und die Region

Rhein-Neckar.Das Wochenende steht vor der Tür. Wenn Sie noch nicht wissen, was Sie in den kommenden Tagen unternehmen wollen, finden Sie hier Veranstaltungstipps aus den Städten Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen und der Region. Ob Konzerte oder Sport, Veranstaltungen im Freien oder im Nachtleben – hier gibt's eine Vorschau auf unterschiedliche Events von Freitag, 27. September, bis Dienstag, 1. Oktober.

Freitag, 27. September

Lange Nacht der Forschung

Wer sich für Wissenschaft und Forschung interessiert, der kommt am Freitag, 27. September, in Mannheim und Heidelberg voll auf seine Kosten. 16 wissenschaftliche Institute stellen ab 15 Uhr bis Mitternacht ihre aktuellen Projekte in unterschiedlichen Forschungsfeldern vor. Infos zum Programm gibt es in unserem Bericht.

Gitarren-Schau im Mannheimer Rosengarten

Mehrere Workshops und international besetzte Konzerte: Die Gitarren-Messe Guitar Summit lockt von Freitag, 27. September, bis Sonntag, 29. September, in den Mannheimer Rosengarten. Dort werden auf vier Etagen 450 Aussteller ihre Produkte zeigen. Die Ausstellung öffnet um 9.30 Uhr. Weitere Infos gibt es hier.

„Die Orestie“ feiert Premiere

Regisseur Philipp Rosendhal inszeniert Aischylos‘ „Die Orestie“ am Mannheimer Nationaltheater. Am Freitag, 27. September, 19 Uhr, feiert das Stück im Schauspielhaus Premiere. Weitere Infos gibt es in unserem Bericht.

Mozartfest in Schwetzingen beginnt

Das Mozartfest in Schwetzingen startet am Freitag, 27. September, 19.30 Uhr, mit seiner 44. Auflage. Das Eröffnungskonzert gestaltet das Jugendorchester „Bella Musica“ der Universität Mozarteum Salzburg mit Nikolaus Friedrich als Solisten. Infos zu Karten und dem folgenden Programm gibt es hier.

Blues und Jazz im Ella & Louis

Eine große Frauenstimme gibt es am Freitag, 27. September, im Jazzclub Ella & Louis im Mannheimer Rosengarten zu hören: Ab 20 Uhr tritt dort die US-Blues- und Jazz-Legende Sydney Ellis auf. Infos – auch zu einem weiteren Konzert – gibt es in unserem Bericht.

Samstag, 28. September

Blumepeterfest am Wasserturm

Schwungvoll geht es los: Die Bigband im Quadrat unter der Leitung von Jo Gregor eröffnet am Samstag, 28. September, ab 10.30 Uhr das Blumepeterfest des Feuerio am Mannheimer Wasserturm. Bis abends gibt es auf der Bühne ein buntes Programm. Der Erlös des Benefizfestes geht an die „MM“-Aktion „Wir wollen helfen“. Weitere Infos gibt es hier.

Feiern in der Heidelberger Altstadt

Die Schlossstadt am Neckar feiert am Samstag, 28. September, und am Sonntag, 29. September, den Heidelberger Herbst in der Altstadt – mit Flohmarkt, Kunsthandwerker- und Warenmarkt und einem großen Kulturprogramm auf 14 Bühnen. Die großen Bühnen beginnen bereits ab 11 Uhr mit Livemusik. Weitere Infos zum Programm – auch am Sonntag – gibt es hier.

TSG Hoffenheim empfängt Borussia Mönchengladbach

Die TSG Hoffenheim empfängt am Samstag, 28. September, Borussia Mönchengladbach in der heimischen Pre Zero Arena in Sinsheim. Anpfiff des Spiels ist um 15.30 Uhr. Bei uns im Morgenweb halten wir Sie auf dem Laufenden.

Mannheimer Oktoberfest beginnt

Es ist laut Veranstalter das größte Volksfest in der Region: die Oktobermess auf dem Neuen Messplatz, die am Samstag, 28. Oktober, beginnt. Bis zum 13. Oktober warten hier Stände, Fahrgeschäfte und Attraktionen auf die Besucher. Eröffnet wird die Messe am Samstag um 17 Uhr mit einem Fassbieranstich im Festzelt. Weitere Informationen zum Programm gibt es hier.

Finger Heart Festival in der SAP Arena

Das erste Finger Heart Festival bringt am Samstag, 28. September, die Megastars des K-Pop aus Korea in die SAP Arena in Mannheim. Sie stehen ab 18 Uhr auf der Bühne. Auf dem Außengelände steigt von 10 bis 18 Uhr das Kultur-und Tourismusfestival. Weitere Infos gibt es in unserem Artikel.

Sonntag, 29. September

Heimspiel des SVW

Der SV Waldhof Mannheim spielt am Sonntag, 29. September, 13 Uhr, im heimischen Carl-Benz-Stadion gegen den FC Hansa Rostock. Bei uns im Morgenweb halten wir Sie auf dem Laufenden.

Adler spielen in Ingolstadt

Die Adler Mannheim spielen am Sonntag, 29. September, auswärts gegen den ERC Ingolstadt. Anpfiff der Partie ist um 16.30 Uhr. In unserem Live-Ticker halten wir Sie auf dem Laufenden.

Faschingskracher Fräulein Baumann

Fräulein Baumann gibt sich am Sonntag, 29. September, 19 Uhr, die Ehre im Mannheimer Capitol. Die Faschings-Grande-Dame ist bereits zum dritten Mal in Mannheim zu Gast - und zu erzählen hat sie auch dieses Mal reichlich. Weitere Informationen gibt es hier.

Dienstag, 1. Oktober

Teenie-Star in Mannheim

Mike Singer tourt derzeit mit seinem dritten Album „Trip“ durch Deutschland und macht am Dienstag, 1. Oktober, 18 Uhr, auch im Mannheimer Capitol Station. Weitere Informationen gibt es hier.