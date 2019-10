Veranstaltungstipps für Mannheim und die Region

Carla Bley, hier 2013 in Ludwigshafen, eröffnet das Enjoy-Jazz-Festival. © Rinderspacher

Rhein-Neckar.Das Wochenende steht vor der Tür. Wenn Sie noch nicht wissen, was Sie in den kommenden Tagen unternehmen wollen, finden Sie hier Veranstaltungstipps aus den Städten Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen und der Region. Ob Konzerte oder Sport, Veranstaltungen im Freien oder im Nachtleben – hier gibt's eine Vorschau auf unterschiedliche Events von Mittwoch, 2. Oktober, bis Dienstag, 8. Oktober.

Mittwoch, 2. Oktober

Löwen gegen Göppingen im Pokal gefordert

Die Rhein-Neckar-Löwen wollen am Mittwoch, 2. Oktober, im Achtelfinale des DHB-Pokals gegen Frisch Auf Göppingen unbedingt gewinnen, um die nächste Runde zu erreichen. Anpfiff ist um 19 Uhr in der SAP Arena in Mannheim. Bei uns im Morgenweb halten wir Sie auf dem Laufenden.

Adler Mannheim spielen auswärts bei der DEG

Die Mannheimer Adler spielen am Mittwoch, 2. Oktober, 19.30 Uhr, auswärts gegen die DEG Düsseldorf. In unserem Liveticker können Sie die Partie verfolgen.

Carla Bley eröffnet Enjoy-Jazz-Festival

Gleich zum Auftakt des Enjoy-Jazz-Festivals tritt eine Grande Dame auf die Bühne des BASF-Feierabendhauses. Am Mittwoch, 2. Oktober, 20 Uhr, spielen das Carla-Bley-Trio und Billy Dummond kammermusikalischen Jazz. Das Programm geht vielfältig weiter. Weitere Infos dazu gibt es hier.

Donnerstag, 3. Oktober

Kindertheaterfestival auf der Neckarwiese

Auf „Kleine Helden“ richten sich alle Augen, wenn ab Donnerstag, 3. Oktober, das Kindertheater-Festival auf der Neckarwiese in Heidelberg-Neuenheim beginnt. An vier Tagen – bis Sonntag, 7. Oktober - gibt es hier Theaterstücke, Spielebus, Holz- und Bewegungsspiele. Infos zum Programm gibt es hier.

Bayerische Partyband gibt Gas

Knackig, direkt und neu: Die Bayerische Partyrock-Band Django 3000 präsentiert beim Konzert am Donnerstag, 3. Oktober, 20 Uhr, in der Mannheimer Alten Feuerwache ihr neues Album „Django 4000“. Infos zu Tickets gibt es in unserem Bericht.

„Die Frau ohne Schatten“ ist zurück

Richard Strauss‘ Meisterwerk „Die Frau ohne Schatten“ ist ab Donnerstag, 3. Oktober, in der Inszenierung von Gregor Horres zurück am Mannheimer Nationaltheater. Aufgeführt wird das Werk um 18 Uhr. Weitere Infos zu Karten gibt es hier.

Freitag, 4. Oktober

Adler Mannheim empfangen Wolfsburg

Die Mannheimer Adler spielen am Freitag, 4. Oktober, gegen die Grizzlys Wolfsburg. Anpfiff der Partie ist um 19.30 Uhr in der SAP Arena Mannheim. In unserem Ticker können Sie das Spiel live verfolgen.

Rundgang bei Nacht

Wer die historischen Fassaden des Barockschlosses, der Jesuitenkirche und der Alten Sternwarte bei Nacht erleben möchte, kann am Freitag, 4. Oktober, 20 Uhr, an der Nachtwächter-Führung durch Mannheim teilnehmen. Treffpunkt ist um 20 Uhr am Eingang der Schlosskirche. Informationen – auch zu weiteren Führungen – gibt es hier.

Samstag, 5. Oktober

Neuheiten rund um Immobilien

Alles über Immobilien, Neubau, Wohntrends, Sanieren und Energie erfahren die Besucher am Samstag, 5. Oktober, und Sonntag, 6. Oktober, bei den „Mannheimer Morgen“ Bau- und Immobilientagen im Rosengarten Mannheim. Bei der größten Immobilienmesse sind mehr als 40 Aussteller vor Ort. Die Messe ist samstags von 10 bis 17 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Weitere Infos in unserem Bericht.

Waldhof spielt auswärts

Der SV Waldhof Mannheim spielt am Samstag, 5. Oktober, 14 Uhr, auswärts gegen den FC Viktoria Köln. Bei uns im Morgenweb halten wir Sie auf dem Laufenden.

Dieter Bohlen nach 16 Jahren wieder auf der Bühne

16 Jahre war er nicht mehr live in Deutschland zu sehen, und damit ist jetzt Schluss: Am Samstag, 5. Oktober, 20 Uhr, präsentiert Dieter Bohlen seine Hits auf der Bühne der Mannheimer SAP Arena. Weitere Infos gibt es in unserem Bericht.

Hits von ABBA in der Halle02

Hits der schwedischen Kultband ABBA erklingen am Samstag, 5. Oktober, ab 22 Uhr in der Heidelberger Halle02. Und nicht nur ABBA-Fans kommen auf ihre Kosten – gespielt werden alle großen Hits der 70er und 80er Jahre. Infos in unserem Artikel.

Sonntag, 6. Oktober

Entdeckungstour durch Heidelberger Zoo

Unter dem Titel „Sesam, öffne dich!“ lädt der Heidelberger Zoo am Sonntag, 6. Oktober, von 10 bis 17 Uhr Besucher dazu ein, einen Blick hinter ansonsten geschlossene Türen und Tore zu werfen. Weitere Informationen gibt es hier.

Verkaufsoffener Sonntag in Mannheim

Die Geschäfte in der Mannheimer Innenstadt öffnen am Sonntag, 6. Oktober, von 13 bis 18 Uhr am verkaufsoffenen Sonntag ihre Türen für Kunden – zum ersten Mal seit drei Jahren. Daneben gibt es ein kunterbuntes Programm für Groß und Klein auf dem Paradeplatz und auf dem Marktplatz. Mehr dazu in unserem Bericht.

Stimm-Wunder auf den Kapuzinerplanken

Gesangskapriolen und exotische Rhythmen erwarten die Besucher beim Jazz-im-Quadrat-Konzert am verkaufsoffenen Sonntag, 6. Oktober, von 14 bis 17 Uhr auf den Mannheimer Kapuzinerplanken. Dort ist die Ausnahmesängerin Jutta Glaser mit ihrer Band Kantoj zu Gast. Weitere Infos gibt es hier.

Adler müssen in Krefeld ran

Die Adler Mannheim spielen am Sonntag, 6. Oktober, auswärts gegen die Krefeld Pinguins. Anpfiff der Partie ist um 16.30 Uhr. Bei uns im Liveticker können Sie das Spiel verfolgen.

Montag, 7. Oktober

Star aus den USA im Ella & Louis

Im Jazz-Club Ella & Louis ist am Montag, 7. Oktober, 20 Uhr, der Tenorsaxofonist Rick Margitza zu Gast. Er spielte in der 80ern bei Miles Davis und tritt in Mannheim mit dem Quintett des Trompeters Peter Proschka auf. Infos – auch zu weiteren Konzerten im Ella & Louis – gibt es hier.

Dienstag, 8. Oktober

Adler Mannheim reisen nach Schweden

In der Champions Hockey League spielen die Mannheimer Adler am Dienstag, 8. Oktober, 18 Uhr, gegen Djurgardens IF.

Dunja Hayali liest vor

Dunja Hayali liest am Dienstag, 8. Oktober, 20 Uhr, aus ihrem sehr persönlichem Buch „Heymatland“ vor. Die Veranstaltung mit der 45-jährigen Moderatorin und Botschafterin gegen Rassismus beginnt um 20 Uhr. Weitere Infos hier.