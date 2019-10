Veranstaltungstipps für Mannheim und die Region

Rhein-Neckar.Das Wochenende steht vor der Tür. Wenn Sie noch nicht wissen, was Sie in den kommenden Tagen unternehmen wollen, finden Sie hier Veranstaltungstipps aus den Städten Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen und der Region. Ob Konzerte oder Sport, Veranstaltungen im Freien oder im Nachtleben – hier gibt's eine Vorschau auf unterschiedliche Events von Freitag, 11. Oktober, bis Dienstag, 15. Oktober.

Freitag, 11. Oktober

Mannheimer Theaterhaus feiert 30. Geburtstag

Seinen 30. Geburtstag feiert das Mannheimer Theaterhaus G7 an diesem Wochenende mit Fest, Gala und Tanz. Los geht‘s am Freitag, 11. Oktober, um 19 Uhr mit einem Sektempfang. Ab 20 Uhr gilt es dann der Kunst: Das Theaterhaus zeigt seine Produktion „Schiefer gehen“, ab 21.30 Uhr darf dann getanzt werden. Um die Musik kümmert sich Niklas Tzschöckel. Infos zum Festprogramm an den folgenden Tagen gibt es hier.

Auftakt mit düsterer Romantik

Mit einer Oper voll düsterer Romantik startet das Mannheimer Nationaltheater in die Saison der Festlichen Opernabende. Aufgeführt wird Giuseppe Verdis „Il trovatore/Der Troubadour“ in der Inszenierung von Roger Vontobel am Freitag, 11. Oktober, 19.30 Uhr. Weitere Infos gibt es hier.

Pop-Ikone Cher kommt nach Mannheim

Cher kehrt nach der Abschiedstournee im Jahr 2004 zurück nach Deutschland und macht am Freitag, 11. Oktober, auch in der Mannheimer SAP Arena Halt. Die Konzertbesucher dürfen sich auf Klassiker, aber auch Songs ihres neuen Albums freuen. Los geht’s um 20 Uhr. Weitere Infos gibt es in unserem Bericht und Tipps zur Anreise .

Samstag, 12.Oktober

Mannheimer Derby im Rhein-Neckar-Stadion

Im Spiel um den badischen Verbandspokal treffen am Samstag, 12. Oktober, der SV Waldhof Mannheim auf den VfR Mannheim. Beginn des Derbys im Rhein-Neckar-Stadion ist um 14 Uhr. Bei uns im Morgenweb halten wir Sie auf dem Laufenden.

Fetzige Ruhrpott-Klänge von Banda Senderos

Eine Gute-Laune-Combo aus dem Ruhrpott, die an die Karibik erinnernde Klänge spielt: Das ist die Band Banda Senderos. Ob diese außergewöhnliche Kombination funktioniert? Davon können sich Interessierte beim Konzert am Samstag, 12. Oktober, 19 Uhr, in der Heidelberger Halle 02 selbst überzeugen. Weitere Infos gibt es hier.

Gesangsdiva bei Enjoy Jazz

Ein Highlight dieser Enjoy-Jazz-Woche ist mit Sicherheit der Auftritt von Dee Dee Bridgewater am Samstag, 12. Oktober, 20 Uhr, im BASF-Feierabendhaus in Ludwigshafen. Die Afroamerikanerin ist ohne Frage eine der großen Stars der Szene. Infos zu diesen und weiteren Konzerten gibt es in unserem Artikel.

Konzert am Mannheimer Wasserturm

Durchhalteparolen für Durchgeknallte gibt es am Samstag, 12. Oktober, ab 20 Uhr am Mannheimer Wasserturm zu hören. Zu Ehren des 30-jährigen Bestehens des Industrietempel-Vereins treten dort Mittekill und Pastor Leumund auf. Weitere Infos gibt es hier.

Mannheimer Freilichtbühne startet Zimmertheater-Saison

Mit dem Drama „The King’s Speech“ von David Seidler startet die Mannheimer Freilichtbühne am Samstag, 12. Oktober, in die Zimmertheater-Saison. Die Aufführung beginnt um 20 Uhr, Regie führt Markus Muth. Weitere Infos – auch zu noch folgenden Aufführungsterminen – gibt es hier.

Sonntag, 13. Oktober

Führung über den jüdischen Friedhof

Unter dem Motto „…ich habe dich bei deinem Namen gerufen…“ gibt es am Sonntag, 13. Oktober, 11 Uhr, eine Führung über den jüdischen Friedhof in Mannheim, den mit Abstand größten Friedhof in ganz Baden-Württemberg. Weitere Infos gibt es hier.

Tag der Restaurierung in Mannheim

Wer einen Blick hinter die Kulissen und über die Schulter von Restauratoren werfen will, sollte am Sonntag, 13. Oktober, die Reiss-Engelhorn-Museen, die Kunsthalle und das Technoseum in Mannheim besuchen. Dort findet von 10 bis 16 Uhr der „2. Europäische Tag der Restaurierung“ statt. Infos zu den einzelnen Programmpunkten gibt es in unserem Bericht.

Adler spielen in Straubing

Die Adler Mannheim spielen am Sonntag, 12. Oktober, 14 Uhr, auswärts gegen die Straubing Tigers. Verfolgen Sie das Spiel in unserem Live-Ticker.

Montag, 14. Oktober

Genre-Mix zum Tanzen

„The Voice Of Germany“ brachte die Band As Far As Low 2015 ins Fernsehen und machte sie bekannt. Seitdem ist die Formation aus Mannheim und Heidelberg sehr gefragt. Am Montag, 14. Oktober, 20 Uhr, sind die Musiker im Casino des Mannheimer Capitols zu erleben. Weitere Infos gibt es hier.

Dienstag, 15. Oktober

Adler lauern auf das Rückspiel

Nachdem die Mannheimer Adler das Hinspiel gegen Djurgarden Stockholm verloren und damit die Vorentscheidung um den Gruppensieg in der Champions Hockey League verpasst haben, lauern sie nun auf das Rückspiel, das am Dienstag, 15. Oktober, 19.30 Uhr, in der Mannheimer SAP Arena ausgetragen wird. Verfolgen Sie das Spiel live in unserem Ticker.

Freistil-Rapper in der Alten Feuerwache

Drei MCs, eine Liveband und ein neues Level: Bei den Freestyle Live Sessions in der Mannheimer Alten Feuerwache stehen am Dienstag, 15. Oktober, 20 Uhr, Samy Deluxe, David Pe und Roger Rekless auf der Bühne. Begleitet werden sie von der instrumentalen Hip-Hop-Band Tribes of Jizu. Weitere Infos hier.