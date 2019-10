Veranstaltungstipps für Mannheim und die Region

Rhein-Neckar.Das Wochenende steht vor der Tür. Wenn Sie noch nicht wissen, was Sie in den kommenden Tagen unternehmen wollen, finden Sie hier Veranstaltungstipps aus den Städten Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen und der Region. Ob Konzerte oder Sport, Veranstaltungen im Freien oder im Nachtleben – hier gibt's eine Vorschau auf unterschiedliche Events von Freitag, 18. Oktober, bis Dienstag, 22. Oktober.

Freitag, 18. Oktober

Adler empfangen Panther

Die Adler Mannheim empfangen am Freitag, 18. Oktober, die Augsburger Panther in der SAP Arena in Mannheim. Anpfiff der Partie ist um 19.30 Uhr. In unserem Live-Ticker können Sie das Spiel verfolgen.

Auftakt der Festspiele Ludwigshafen

Mit einem Gastspiel des Israel Ballet werden am Freitag, 18. Oktober, und am Samstag, 19. Oktober, jeweils um 19.30 Uhr die Festspiele Ludwigshafen im Theater im Pfalzbau eröffnet. In seiner modernen Schwanensee-Interpretation konzentriert sich Choreograph Andonis Foniadakis auf die dunkle Seite des Schwanensee-Mythos. Weitere Infos gibt es hier.

Neues Programm des Kabaretts Dusche

Diese Woche feiert das Kabarett Dusche in der Mannheimer Klapsmühl‘ am Rathaus Premiere: „Grüner wird’s nicht!“ heißt das neue Programm, das sich mit einer etwas anderen Anziehungskraft von Farben und deren Symbolik beschäftigt. Zu sehen ist es am Freitag, 18. Oktober, 20 Uhr. Infos zu weiteren Vorstellungsterminen gibt es hier.

Britische Rocklegende im Café Central

Stan Webb’s Chicken Shack geben sich im Weinheimer Café Central die Ehre: Am Freitag, 18. Oktober, stellen die Bluesrock-Veteranen von der Insel dort ihr neues Studio-Album vor. Los geht’s um 21 Uhr. Weitere Infos gibt es in unserem Artikel.

Samstag, 19. Oktober

SVW spielt gegen den Tabellen-Zweiten

Der SV Waldhof Mannheim empfängt am Samstag, 19. Oktober, 14 Uhr, den Halleschen FC im heimischen Carl-Benz-Stadion. Halle liegt derzeit auf dem zweiten Tabellenplatz in der Dritten Fußball-Liga, hat aber lediglich drei Punkte Vorsprung vor dem SVW, der am Samstag die Chance hat, vorbeizuziehen. Im Morgenweb halten wir Sie auf dem Laufenden.

Feudenheim feiert Kerwe

Wenn einmal im Jahr ein kompletter Mannheimer Stadtteil auf den Beinen ist, dann ist Kerwezeit in Feudenheim. Ab Samstag, 19. Oktober, und am Sonntag, 20. Oktober, wird hier auf der Hauptstraße gefeiert. Auf drei Bühnen gibt’s ein buntes Unterhaltungsprogramm. Los geht’s am Samstag um 15.30 Uhr. Weitere Infos zu den einzelnen Programmpunkten – auch am Sonntag – gibt es hier.

Vielfalt bei Enjoy Jazz

In den nächsten Tagen ist Vielfalt Trumpf beim Festival Enjoy Jazz: Die Spannweite des Programms reicht von Techno bis Weltmusik. Ein Glanzpunkt tritt am Samstag, 19. Oktober, 20 Uhr, im Ludwigshafener BASF-Feierabendhaus auf: der deutsche Techno- und Electro-Star Apparat. Infos zum Festival-Programm gibt es in unserem Bericht.

Premiere am Nationaltheater

Regisseurin Sandra Strunz zeigt am Mannheimer Nationaltheater ihre Interpretation von Samuel Becketts dramatischem Kultwerk „Warten auf Godot“. Premiere ist am Samstag, 19. Oktober, 20 Uhr, im Schauspielhaus. Infos zum Stück und weiteren Vorstellungsterminen gibt es hier.

Deng Xiaomei und Ensemble in Mutterstadt

Die Mannheimer Musikerin Deng Xiaomei gilt als eine der großen Brückenbauerinnen zwischen den Kulturen. Als Virtuosin auf der Erhu, der chinesischen Kniegeige, bringt sie die Musik Europas mit der des Ostens zusammen. Für das Konzert am Samstag, 19. Oktober, 20 Uhr, im Palatinum in Mutterstadt hat sie ein außergewöhnliches Ensemble zusammengestellt. Mehr Infos gibt es hier.

Sonntag, 20. Oktober

Vortrag einer Astronautin

Über 50 Raumfahrer haben die Ausstellung „Apollo and Beyond“ im Technik Museum Speyer mit Vorträgen bereichert. Nun kommt am Sonntag, 20. Oktober, 14 Uhr, erstmals eine Astronautin ins Museum: die US-Amerikanerin Heidemarie Stefanyshyn-Piper. Weitere Infos gibt es hier.

Auswärtsspiel der Adler

Die Adler Mannheim fahren am Sonntag, 20. Oktober, nach Schwenningen. Das Auswärtsspiel gegen die Wild Wings beginnt um 16.30 Uhr. In unserem Ticker können Sie die Partie live verfolgen.

TSG Hoffenheim gegen Schalke 04

Die TSG Hoffenheim spielt am Sonntag, 20. Oktober, 18 Uhr, in der PreZero Arena in Sinsheim gegen den FC Schalke 04. Bei uns im Morgenweb halten wir Sie auf dem Laufenden.

Dienstag, 22. Oktober

Fortuna Ehrenfeld stellen neues Album vor

Mit ihrem neuen Album „Helm ab zum Gebet“ treten die Kölner Indie-Rocker Fortuna Ehrenfeld am Dienstag, 22. Oktober, 20 Uhr, im Mannheimer Capitol auf. In den vergangenen vier Jahren hat es die Band geschafft, auf immer mehr Lieblingsband-Listen aufzutauchen. Weitere Infos zum Konzert gibt es hier.

Virtuoser Meistergitarrist

Nur zwei Konzerte gibt der Grammy-Preisträger John McLaughlin auf seiner aktuellen Deutschlandtournee – eins davon am Dienstag, 22. Oktober, 20.30 Uhr, in der Alten Wollfabrik in Schwetzingen. Und das Beste: Es gibt noch Restkarten. Weitere Infos in unserem Bericht.