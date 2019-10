Veranstaltungstipps für Mannheim und die Region

Rhein-Neckar.Das Wochenende steht vor der Tür. Wenn Sie noch nicht wissen, was Sie in den kommenden Tagen unternehmen wollen, finden Sie hier Veranstaltungstipps aus den Städten Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen und der Region. Ob Konzerte oder Sport, Veranstaltungen im Freien oder im Nachtleben – hier gibt's eine Vorschau auf unterschiedliche Events von Freitag, 25. Oktober, bis Dienstag, 29. Oktober.

Freitag, 25. Oktober

Kunst und Kultur im Jungbusch

Der Mannheimer Nachtwandel im Stadtteil Jungbusch feiert in diesem Jahr seinen 15. Geburtstag. Los geht das Kulturfest am Freitag, 25. Oktober, um 19 Uhr. Und auch am Samstag, 26. Oktober, wird zur gleichen Zeit im Szeneviertel gefeiert. Über 800 Beteiligte haben 90 Programmpunkte auf die Beine gestellt. Neu in diesem Jahr: der „Kleine Nachtwandel“ für Kinder, der samstags von 17 bis 19 Uhr stattfindet. Weitere Infos gibt’s in unserem Bericht.

Heimspiel der Mannheimer Adler

Die Adler Mannheim empfangen am Freitag, 25. Oktober, 19.30 Uhr, die Straubing Tigers in der heimischen SAP Arena. Verfolgen Sie das Spiel live in unserem Ticker!

Wettsingen um den ersten Joy-Fleming-Preis

Es wird spannend, am Freitag, 25. Oktober, im Mannheimer Capitol: Ab 20 Uhr entscheidet eine fachkundige Jury, welcher der neun Finalisten sich den ersten Joy Fleming Preis sichert. Ausgelobt hat den mit 2000 Euro dotierten Preis die Familie der 2017 verstorbenen Sängerin in Zusammenarbeit mit dem Capitol und dem „Mannheimer Morgen“. Infos zum Programm und zu Karten gibt es hier.

Mannheimer Theaterhaus G7 zeigt „Es kommt der Tag“

Das Mannheimer Theaterhaus zeigt ab Freitag, 25. Oktober, 20 Uhr, das neue Monologstück „Es kommt der Tag“ von Carmen Priego. Schauspielerin Sina Peris setzt sich in der Rolle der Protagonistin Jasmin mit der sexuellen Autonomie von Mädchen und jungen Frauen auseinander. Weitere Infos gibt es in unserem Bericht.

17 Hippies in Bensheim

Die Berliner Musiker 17 Hippies sind am Freitag, 25. Oktober, 20.30 Uhr, zu Gast im Musiktheater Rex in Bensheim und grooven sich gewohnt lässig und vielfältig durch den Abend. Infos zu Karten gibt es hier.

Samstag, 26. Oktober

Messe „Mein Hund“ in Mannheim

Die Messe „Mein Hund“ ist am Samstag, 26. Oktober, und am Sonntag, 27. Oktober, zum zweiten Mal zu Gast auf dem Mannheimer Maimarktgelände. Besucher können an beiden Tagen von 11 bis 18 Uhr vorbeischauen und sich an vielen Verkaufsständen über die neuesten Produkte für ihre Vierbeiner informieren. Weitere Infos erfahren Sie in unserem Artikel.

Türkischer Superstar in Mannheim

Noch Restkarten gibt es für das Konzert des türkischen Superstars Tarkan am Samstag, 26. Oktober, 20.30 Uhr, in der Mannheimer SAP Arena. Es ist eines von nur zwei Konzerten, die Tarkan in Deutschland gibt. Weiter Infos hier.

Theaterorchester und Scicolone im Opernhaus

Es waren immer erquickliche Abende, die Bernhard Forck und die Kammerakademie des Nationaltheaterorchesters im Opernhaus boten. Am Samstag, 26. Oktober, 20 Uhr, wird die kleine Reihe wieder fortgesetzt – und beim ersten Konzert der Kammerakademie in der Saison 2019/20 ist gleich noch ein NTM-Star mit dabei: Amelia Scicolone. Weitere Infos hier.

Get Well Soon im BASF-Feierabendhaus

Eine ganz große Horrorshow bietet der Wahl-Mannheimer Konstantin Gropper mit The Get Well Soon Big Band am Samstag, 26. Oktober, 20 Uhr, im Ludwigshafener BASF-Feierabendhaus. Im Zentrum steht das Thema Angst, die laut Gropper unsere Zeit bestimmt. Wir haben ihn vorab zum Interview getroffen.

Panda-Party in Heidelberg

Immer überraschend und nie langweilig ist die legendäre Panda-Party. DJ, Producer und Rapper Freez bringt am Samstag, 26. Oktober, mit seinen Remixes die Heidelberger Halle 02 zum Beben. Einlass ist um 23 Uhr, weitere Infos gibt es hier.

Sonntag, 27. Oktober

Zweites Heimspiel der Adler

Es ist das zweite Heimspiel an diesem Wochenende: Nach den Straubing Tigers spielen die Mannheimer Adler am Sonntag, 27. Oktober, gegen die Nürnberg Ice Tigers. Anpfiff der Partie in der Mannheimer SAP Arena ist um 17 Uhr. Das Spiel können sie live in unserem Ticker verfolgen.

Großer Klarinettist zu Gast bei Enjoy Jazz

Einer der ganz großen Männer des Jazz ist am Sonntag, 27. Oktober, in der Mannheimer Alten Feuerwache zu Gast bei Enjoy Jazz. Dort tritt um 20 Uhr der Klarinettist Rolf Kühn auf. Er hat einst mit Swing-Stars wie Benny Goodman und Tommy Dorsey gespielt. Infos – auch zu weiteren Enjoy-Jazz-Konzerten – gibt es hier.

Montag, 28. Oktober

Waldhof spielt in München

Der SV Waldhof Mannheim spielt am Montag, 28. Oktober, 19 Uhr, auswärts gegen die zweite Mannschaft des FC Bayern München. Bei uns im Morgenweb halten wir Sie auf dem Laufenden.

Dienstag, 29. Oktober

Komische Nacht in Mannheim und Ludwigshafen

Eines der beliebtesten Live-Comedy-Formate ist am Dienstag, 29. Oktober, zu Gast in Mannheim und Ludwigshafen: die Komische Nacht. An wechselnden Orten treten ab 19.30 Uhr sechs Comedians jeweils 25 Minuten lang auf, Besucher müssen also nicht von einem Ort zum anderen flitzen, um nichts zu verpassen. Weitere Infos gibt es in unserem Bericht.

Adler spielen gegen Iserlohn

Die Adler Mannheim spielen am Dienstag, 29. Oktober, um 19.30 Uhr gegen die Iserlohn Roosters. Das Spiel in der SAP Arena beginnt um 19.30 Uhr. Verfolgen sie die Partie live in unserem Ticker!

Katrin Bauerfeind feiert Einstand

Im Fernsehen hat sich Katrin Bauerfeind längst als Moderatorin bewiesen. Nun zieht es sie live auf die Bühne: „Liebe: Die Tour zum Gefühl“ heißt ihr erstes Stand-up-Programm, mit dem sie am Dienstag, 29. Oktober, 20 Uhr, live im Mannheimer Capitol zu sehen ist. Weitere Infos hier.