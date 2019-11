Veranstaltungstipps für Mannheim und die Region

Rhein-Neckar.Das Wochenende steht vor der Tür. Wenn Sie noch nicht wissen, was Sie in den kommenden Tagen unternehmen wollen, finden Sie hier Veranstaltungstipps aus den Städten Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen und der Region. Ob Konzerte oder Sport, Veranstaltungen im Freien oder im Nachtleben – hier gibt's eine Vorschau auf unterschiedliche Events von Freitag, 8. November, bis Dienstag, 12. November.

Freitag, 8. November

Lebende Legende kommt nach Mannheim

Dieser Mann hat deutsche Rockgeschichte geschrieben und kommt am Freitag, 8. November, nach Mannheim: Achim Reichel ist derzeit unter dem Motto „75 Jahre – das Beste zum Schluss“ auf Deutschland-Tour und macht im Mannheimer Rosengarten Station. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Weitere Infos in unserem Artikel.

„Lesen für Bier“ in der Halle 02

Die Poetry-Slammerin Sylvie le Bonheur liest am Freitag, 8. November, 20 Uhr, in der Heidelberger Halle 02 Publikumstexte vor – das können eigene Texte, aber auch Kündigungsschreiben oder die Packungsbeilage der Anti-Baby-Pille sein. Wichtig: Am Ende entscheidet das Publikum, ob der Text oder dessen Interpretation besser gefallen hat. Ist es der Text, bekommt sein Besitzer ein Bier gratis. Weitere Infos hier.

Pro Arte feiert Beethoven

2020 feiert die Musikwelt Beethovens 250. Geburtstag. Pro Arte begeht dieses Jubiläum bereits in diesem Jahr, und zwar am Freitag, 8. November, 20 Uhr, mit einem Festkonzert im Mannheimer Rosengarten. Im Zentrum steht Beethovens selten aufgeführte Musik „Die Geschöpfe des Prometheus“. Weitere Informationen in unserem Bericht.

Samstag, 9. November

Auswärtsspiel des SVW

Der SV Waldhof Mannheim spielt am Samstag, 9. November, auswärts gegen den SG Großaspach. Anpfiff der Partie ist um 14 Uhr. Im Morgenweb halten wir Sie auf dem Laufenden.

Internationale Stars im Nationaltheater

Zu einem festlichen Opernabend lädt das Nationaltheater Mannheim am Samstag, 9. November, um 19.30 Uhr ein. Gezeigt wird „Der Liebestrank“, inszeniert von Andrea Schwalbach. Auf der Bühne stehen Valentina Nafornita und René Barbera. Infos – auch zu zwei weiteren Vorstellungen – gibt es in unserem Artikel.

Premiere in Heidelberg

Eine Premiere feiert das Heidelberger Musiktheater am Samstag, 9. November, 19.30 Uhr: Dann wird Giacomo Puccinis Oper „Madama Butterfly“ in der Inszenierung von Adriana Altaras zum ersten Mal aufgeführt – und es gibt noch Karten. Weitere Infos hier.

„Finale“ in Gehrings Kommode

Einen ironischen Blick auf 35 Bühnenjahre wirft der Kabarettist Franz-Josef Feimer am Samstag, 9. November, ab 20 Uhr in Gehrings Kommode in Mannheim-Neckarau. Der Humorist hat sich laut Veranstalter für sein „Finale“ viel vorgenommen. Weitere Infos gibt es hier.

Polnische Themenabende bei Enjoy Jazz

Bei den polnischen Themenabenden des Festivals Enjoy Jazz steht am Samstagabend, 9. November, 21 Uhr, im Heidelberger Karlstorbahnhof ein neuer Name auf dem Programm: Altsaxofonist Maciej Obara begeistert derzeit Kritiker mit seinem lyrisch-balladesken Sound. Infos – auch zu den weiteren Konzerten von Enjoy Jazz am Wochenende – gibt es hier.

Sonntag, 10. November

Laternenlichtermeer im Luisenpark

Die Kinder dürfen sich freuen: Beim Sankt-Martins-Umzug am Sonntag, 10. November, 17.30 Uhr, im Mannheimer Luisenpark wird ein kostümierter Sankt Martin den Laternenumzug mit dem Pferd anführen. Weitere Informationen zur Veranstaltung gibt es hier.

Promis auf dem Tanzparkett

Das TV-Format „Let’s Dance“ ist zum ersten Mal auf Tournee und macht am Sonntag, 10. November, in der Mannheimer SAP Arena Station. Dabei schweben Promis übers Tanzparkett und eine Jury entscheidet, wer in die nächste Runde kommt. Wer bei der Aufzeichnung der Show im Publikum sitzen mag – es gibt noch Tickets. Weitere Infos in unserem Bericht.

Billy Cobham trommelt im Café Central

Er galt als der schnellste Schlagzeuger der Welt und auch heute ist der 75-Jährige Drummer Billy Cobham noch eine Größe. Mit seiner aktuellen Band Culture Mix tritt er am Sonntag, 10. November, um 20 Uhr im Weinheimer Café Central auf. Weitere Infos hier.

Montag, 11. November

Hundeflüsterer zeigt Dressurkünste

Hundetrainer und Buchautor Cesar Millan aus den USA kommt am Montag, 11. November, 20 Uhr, mit seiner Show „It’s All About Family“ in die Mannheimer SAP Arena und führt dort seine Dressurkünste vor. Infos zum Programm und zu Karten gibt es hier.

Dienstag, 12. November

A-ha kommen nach Mannheim

A-ha haben sich für ihre Fans etwas ganz Besonderes einfallen lassen: ein zweiteiliges Konzert am Dienstag, 12. November, 20 Uhr, in der SAP Arena. Im ersten Block präsentieren sie die Songs ihres Debütalbums von 1985, im zweiten Block gibt es alte, neue und weniger bekannte Nummern zu hören. Infos zu Tickets gibt es hier.