Veranstaltungstipps für Mannheim und die Region

Rhein-Neckar.Das Wochenende steht vor der Tür. Wenn Sie noch nicht wissen, was Sie in den kommenden Tagen unternehmen wollen, finden Sie hier Veranstaltungstipps aus den Städten Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen und der Region. Ob Konzerte oder Sport, Veranstaltungen im Freien oder im Nachtleben – hier gibt's eine Vorschau auf unterschiedliche Events von Freitag, 15. November, bis Dienstag, 19. November.

Freitag, 15. November

Kunst und Kultur in der Neckarstadt

Am Wochenende erstrahlt die Neckarstadt-West von ihrer schönsten Seite: Von Freitag, 15., bis Sonntag, 17. November wird dort die Lichtmeile gefeiert. Mehr als 180 Veranstaltungen an drei Tagen laden in die Neckarstadt-West ein. Los geht’s am Freitag um 19 Uhr. Weitere Infos gibt es in unserem Bericht.

Uraufführung von „Dorian“

Das Tanzstück „Dorian“ von Felix Landerer nach Oscar Wilde wird am Freitag, 15. November, 19.30 Uhr, im Opernhaus des Mannheimer Nationaltheaters uraufgeführt. Das Stück behandelt die Frage, was Kunst ist und was nicht - und wer darüber bestimmt. Infos zu Karten und weiteren Vorstellungsterminen gibt es hier.

Auswärtsspiel der Adler

Die Adler Mannheim spielen am Freitag, 15. November, auswärts gegen die Augsburger Panther. Das Spiel beginnt um 19.30 Uhr. Verfolgen Sie die Partie live in unserem Ticker.

Namhafter Choreograph in Ludwigshafen

„Omphalos“ heißt das Stück des belgisch-französischen Tänzers und Choreographen Damien Jalet, der als Shootingstar des zeitgenössischen Tanzes gilt. Nun kommen Jalet und „Omphalos“ im Rahmen der Festspiele Ludwigshafen auf die Pfalzbau-Bühnen, und zwar am Freitag, 15. November, um 19.30 Uhr. Infos zu Tickets gibt es in unserem Bericht.

Letzte Konzerte bei Enjoy Jazz

Nach sechs Wochen biegt das Festival Enjoy Jazz auf die Zielgerade ein und an den Abschlusstagen stehen attraktive Konzerte auf dem Programm. So das Gastspiel des Bundesjugendjazzorchesters, das am Freitag, 15. November, 20 Uhr, sein Programm „Klingende Utopien 100 Jahre Bauhaus“ in der Mannheimer Alten Feuerwache präsentiert. Infos – auch zu weiteren Konzerten – gibt es hier.

Pianist Joja Wendt tritt auf

Ein musikalisches Feuerwerk verspricht Pianist Joja Wendt mit seinem Programm „Stars on 88“. Im Ludwigshafener BASF-Feierabendhaus präsentiert er seine Solo-Show an zwei Abenden: am Freitag, 15., und Samstag, 16. November. Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Weitere Infos hier.

Samstag, 16. November

Welten im Miniaturformat

Am Samstag, 16. November, kommen Miniatur-Liebhaber wieder auf ihre Kosten, und zwar im Mannheimer Luisenpark. Von 11 bis 17 Uhr verwandelt sich die Baumhain-Halle in ein Mekka für Freunde dieser Miniwelten. Weitere Infos gibt es hier.

Zirkus Paletti zeigt neue Shows

Seine neuen Shows „Knall im All“ und „Haus über Kopf“ zeigt der Zirkus Paletti am Samstag, 16. November, und am Sonntag, 17. November, jeweils um 11 und um 16 Uhr im Zirkuszelt im Sportpark Pfeifferswörth in Mannheim. Weitere Infos gibt es in unserem Artikel.

Fusion Pop von Acid Arab

Orientalische Club-Beats verspricht die Alte Feuerwache Mannheim beim Gastspiel von Acid Arab. Das multikulturelle Projekt aus Paris stellt sich dort am Samstag, 16. November, um 20 Uhr vor. Weitere Infos hier.

Sonntag, 17. November

Die Adler spielen gegen Fishtown Pinguins

Heimspiel für die Adler Mannheim: Sie spielen am Sonntag, 17. November, in der Mannheimer SAP Arena gegen die Fishtown Pinguins Bremerhaven. Anpfiff der Partie ist um 17 Uhr. In unserem Live-Ticker können Sie das Spiel verfolgen.

Doro rockt den Maimarktclub

Metal-Queen Doro stattet Mannheim einen Besuch ab: Am Sonntag, 17. November, gibt sie sich um 20 Uhr im Mannheimer Maimarktclub im Rahmen ihrer „Forever Warriors – Forever United“-Europatour die Ehre. Weitere Infos hier.

The Gaslamp Killer in der Alten Feuerwache

Der 1982 im kalifornischen San Diego geborene William Bensussen, bekannt als The Gaslamp Killer, wird am Sonntag, 17. November, ab 20 Uhr die Alte Feuerwache Mannheim bei seiner „Airplane Mode“-Tour zum Beben bringen. Infos zu Tickets gibt es hier.

Klang-Visionärin im Karlstorbahnhof

Minimalistischer Pop und atemberaubende Klangkonstruktionen: Cate Le Bon wird in der Rockszene als Visionärin gefeiert. Am Sonntag, 17. November, 21 Uhr, tritt sie im Karlstorbahnhof in Heidelberg auf. Weitere Infos in unserem Bericht.

Dienstag, 19. November

Heimspiel gegen Mountfield HK

Im Achtelfinal-Rückspiel in der Hockey Champions League treffen die Adler Mannheim am Dienstag, 19. November, auf Mountfield HK. Das Spiel in der Mannheimer SAP Arena beginnt um 19 Uhr. Bei uns im Morgenweb halten wir Sie auf dem Laufenden.