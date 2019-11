Veranstaltungstipps für Mannheim und die Region

Das Wochenende steht vor der Tür. Wenn Sie noch nicht wissen, was Sie in den kommenden Tagen unternehmen wollen, finden Sie hier Veranstaltungstipps aus den Städten Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen und der Region. Ob Konzerte oder Sport, Veranstaltungen im Freien oder im Nachtleben – hier gibt's eine Vorschau auf unterschiedliche Events von Freitag, 22. November, bis Dienstag, 26. November.

Freitag, 22. November

„Götz von Berlichingen“ erneut im Programm

Tilman Gerschs Inszenierung von Goethes „Götz von Berlichingen“ feierte im März Premiere. Nach einer Pause wird die Eigenproduktion des Theaters im Pfalzbau in Ludwigshafen nun am Freitag, 22. November, 19.30 Uhr, erneut zu sehen sein. Infos – auch zu weiteren Aufführungsterminen - gibt es in unserem Bericht.

Heimspiel der Adler Mannheim

Auf die Mannheimer Adler wartet am Freitag, 22. November, in der heimischen SAP Arena die nächste schwere Prüfung in der Deutschen Eishockey Liga: Sie spielen um 19.30 Uhr gegen die Eisbären Berlin. In unserem Dossier finden Sie den Adler-Blog, in dem Sie das Spiel live mitverfolgen können.

Wild unterwegs

Der Liedermacher und Kabarettist Georg Ringsgwandl verspricht wohl nicht zu viel, wenn er mit seiner Band am Freitag, 22. November, 20 Uhr, im Mannheimer Capitol „Wuide unterwegs“, also „wild unterwegs“, sein will. Mit auf der Bühne: Tommy Baldu, der frühere Schlagzeuger von Edo Zanki und Laith al Deen. Hier geht’s zu unserem Bericht.

Musikmagazin feiert zehnjähriges Bestehen

Seit zehn Jahre versorgt das Mannheimer Internetmagazin „Popklub – Das IndiePopZine“ interessierte Leser mit Informationen über aktuelle Trends der Musikszene abseits des Mainstreams. Grund genug für eine ausgelassene Feier am Freitagabend im Kombinat am Friedrichsring (U3, 16). Los geht es ab 22 Uhr, der Eintritt ist frei. Gespielt werden nach Angaben des Veranstalters „schillernde Gitarrenpop-Hymnen und mitreißende Musik jenseits von Hoch- und Popkultur“.

Panda-Party in der Halle 02

Zur größten, auf Remixe spezialisierten Partyreihe Deutschlands lädt am Freitag, 22. November, ab 23 Uhr, die Halle 02 ein. DJ Freeze gastiert dort mit seiner Panda-Party und es darf ordentlich gefeiert werden. Weitere Infos gibt es in unserem Bericht.

Samstag, 23. November

Benefiz-Bazar im Stadthaus

Das Netzwerk Haushalt lädt am Samstag, 23. November, von 10 bis 16 Uhr, zu seinem traditionellen Weihnachtsbazar im Mannheimer Stadthaus N1 ein. Verkauft werden die kreativen Schätze und Leckereien für einen guten Zweck: Der Erlös kommt der „MM“-Aktion „Wir wollen helfen“ zugute. Weitere Infos – auch zum Weihnachtsbazar im Theresienkrankenhaus – gibt es hier.

Vorlesung für Kinder zum Thema „Werbung“

Was ist Werbung? Und wie wird sie gemacht? Um diese und weitere Fragen geht es bei der Kinder-Uni am Samstag, 23. November, 14 Uhr, im Mannheimer Technoseum. Die Kinder-Uni ist ein gemeinsames Projekt von Technoseum und „Mannheimer Morgen“. Weitere Infos gibt es hier.

SV Waldhof gegen FC Ingolstadt

Der SV Waldhof Mannheim spielt am Samstag, 23. November, gegen den FC Ingolstadt. Anpfiff im heimischen Carl-Benz-Stadion ist um 14 Uhr. Bei uns im Morgenweb halten wir Sie auf dem Laufenden.

Brass Band aus München zu Gast in Mannheim

Moop Mama ist eine Münchner Brass Band der besonderen Art, und am Samstag, 23. November, präsentieren sie das aktuelle Album „Ich“ in der Mannheimer Alten Feuerwache. Los geht’s um 20 Uhr. Weitere Infos hier.

Sonntag, 24. November

Ein Leben voller Abenteuer

„Das Leben ist Abenteuer genug“, findet zumindest Kabarettist John Doyle und hat diesen Satz gleich zum Motto seines neuen Programms erkoren. Am Sonntag, 24. November, tritt er um 17 Uhr im Mannheimer Schatzkistl auf. Weitere Infos – auch zu Tickets – gibt es hier.

„Sport im Quadrat“ in der GBG-Halle

Am Sonntag, 24. November, ist es wieder so weit: Die sportliche Unterhaltungs- und Wettkampfshow „Sport im Quadrat“ der TG Mannheim findet in der GBG-Halle statt. Los geht’s um 17 Uhr. Weitere Infos gibt es in unserem Bericht.

Adler spielen in Iserlohn

Zum Auswärtsspiel fahren die Adler Mannheim am Sonntag, 24. November, zu den Iserlohn Roosters. Anpfiff der Partie ist um 18 Uhr. In unserem Dossier finden Sie den Adler-Blog, in dem Sie das Spiel live mitverfolgen können.

TSG Hoffenheim empfängt Mainz 05

Ein Heimspiel für die TSG Hoffenheim: Die Mannschaft empfängt am Sonntag, 24. November, Mainz 05. Anpfiff ist um 18 Uhr. Bei uns im Morgenweb halten wir Sie auf dem Laufenden.

Montag, 25. November

Weihnachtsmärkte der Region öffnen

Rund um das Mannheimer Wahrzeichen, dem Wasserturm, aber auch in vielen anderen Städten der Rhein-Neckar-Region wird es zu Beginn der nächsten Woche besinnlich: Die Weihnachtsmärkte der Region öffnen! Wir haben hier eine Übersicht aller Weihnachtsmärkte in der Region für Sie zusammengestellt und auf einer Karte markiert.

Dienstag, 26. November

Rappender Poet in der Alten Feuerwache

Für sein neuestes Album hat sich Tua, der rappende Poet aus Reutlingen, acht Jahre lang Zeit gelassen. Dass man das der Platte anhört, davon können sich Fans am Dienstag, 26. November, ab 20 Uhr in der Mannheimer Alten Feuerwache selbst überzeugen. Weitere Infos hier.