Veranstaltungstipps für Mannheim und die Region

Rhein-Neckar.Das Wochenende steht vor der Tür. Wenn Sie noch nicht wissen, was Sie in den kommenden Tagen unternehmen wollen, finden Sie hier Veranstaltungstipps aus den Städten Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen und der Region. Ob Konzerte oder Sport, Veranstaltungen im Freien oder im Nachtleben – hier gibt's eine Vorschau auf unterschiedliche Events von Freitag, 6. Dezember, bis Dienstag, 10. Dezember.

Freitag, 6. Dezember

Konzert in der Musikbibliothek

Am Freitag, 6. Dezember, 17.30 Uhr, bleibt die Musik nicht in den Regalen und Medien der Mannheimer Musikbibliothek im Dalberghaus verborgen, sondern erklingt frei durch die Etage: Sopranistin Rie Mattil und Sachie Matsushita am Klavier spielen Winter- und Weihnachtslieder. Infos – auch zu weiteren Veranstaltungen der Stadtbibliothek – gibt es hier.

Mannheimer Adler spielen gegen ERC Ingolstadt

Mit fünf Siegen in Folge nach der Deutschland-Cup-Pause zeigt die Formkurve der Adler derzeit nach oben. Daran will der Meister anknüpfen, wenn er am Freitag, 6. Dezember, im Hinspiel in der Mannheimer SAP Arena auf den ERC Ingolstadt trifft. Anpfiff ist um 19.30 Uhr. Verfolgen Sie das Spiel live in unserem Ticker.

Extrabreit rocken

In den 1980ern ging kein Weg an den Poppunk-Poeten vorbei. Am Freitag, 6. Dezember, geben sich die bösen Jungs der Neuen Deutschen Welle im Mannheimer Capitol die Ehre: Extrabreit stehen ab 20 Uhr im Capitol in Mannheim auf der Bühne. Weitere Infos hier.

Brasilianische Dance Company zu Gast

Die São Paulo Dance Company, eine der wichtigsten Gruppen Lateinamerikas, steuert zu den Festspielen Ludwigshafen in diesem Jahr ein modernes dreiteiliges Programm bekannter Choreographen bei, und zwar am Freitag, 6. Dezember, und Samstag, 7. Dezember, jeweils um 19.30 Uhr im Theater im Pfalzbau. Hier geht’s zum Bericht.

Samstag, 7. Dezember

Konflikt zwischen zwei Welten

Die neu inszenierte Oper „Carmen“ feiert am Samstag, 7. Dezember, im Mannheimer Nationaltheater Premiere. Es geht um Leidenschaft und Liebe und um einen Konflikt „zwischen zwei Welten“, wie es Cordula Demattio, die Leitende Dramaturgin, beschreibt. Um 19 Uhr wird das von der gebürtigen Koreanerin Yona Kim inszenierte Stück aufgeführt. Weitere Infos gibt es in unserem Bericht.

Star der Comedy-Szene in Mannheim

Nachdem die Kölner Komikerin Carolin Kebekus allein mit ihrer letzten Tour 300 000 Menschen erreicht hatte, ist sie am Samstag, 7. Dezember, 20 Uhr, mit ihrem Programm „Pussy Nation“ wieder in der Mannheimer SAP Arena zu Gast. Es gibt noch Karten. Infos dazu in unserem Artikel.

Sonntag, 8. Dezember

Zeitreise durch die Medizingeschichte

„Medicus – Die Macht des Wissens“ lautet der Titel der Ausstellung, die am Sonntag, 8. Dezember, 10 Uhr, im Historischen Museum der Pfalz in Speyer eröffnet wird. Diese nutzt Noah Gordons Weltbestseller „Der Medicus“, um den Besuchern die komplexe und faszinierende Entwicklung des medizinischen Fortschritts zu vermitteln. Weitere Infos gibt es hier.

Heimspiel für den SVW

Der SV Waldhof Mannheim empfängt am Sonntag, 8. Dezember, Eintracht Braunschweig. Anpfiff im Mannheimer Carl-Benz-Stadion ist um 13 Uhr. Bei uns im Morgenweb halten wir Sie auf dem Laufenden.

Adler Mannheim fahren nach München

Auswärtsspiel für die Adler: Die Mannschaft von Cheftrainer Pavel Gross spielt am Sonntag, 8. Dezember, 17.30 Uhr, gegen Red Bull München. Verfolgen Sie das Spiel live in unserem Ticker.

Vorweihnachtliches Konzert in der Christuskirche

Die Black Harmony Gospel Singers bereichern auch in diesem Jahr wieder die Vorweihnachtszeit in Mannheim. Am Sonntag, 8. Dezember, 18 Uhr, ist die Formation um Jérémie Viraye beim Gospel-Special im Rahmen von „Jazz im Quadrat“ des „Mannheimer Morgen“ in der Christuskirche zu hören. Weitere Infos gibt es hier.

Gleich zwei Nikolauskonzerte

Gleich zwei Mal wird die Mannheimer Bläserphilharmonie in diesem Jahr ihr Nikolauskonzert spielen. Zusätzlich zum vorweihnachtlichen Konzert im Mannheimer Rosengarten, das diesmal am Sonntag, 8. Dezember, 17 Uhr, stattfindet, wird das Orchester auch im Saalbau in Neustadt an der Weinstraße für vorweihnachtliche Stimmung sorgen. Termin dort ist am Mittwoch, 11. Dezember, 19.30 Uhr. Weitere Infos in unserem Bericht.

Hardrock aus Schottland

Ihre Millionenhits „Love Hurts“, „This Flight Tonight“ und „Dream On“ sind heute noch Meilensteine der Rockmusik: Zum ihrem 50-jährigen Bandbestehen gehen Nazareth nun auf Tour durch Europa und stoppen am Sonntag, 8. Dezember, 20 Uhr, im 7er-Club in Mannheim. Weitere Infos hier.

Montag, 9. Dezember

Heaven 17 geben Club-Konzert

Für ein exklusives Club-Konzert kommen Heaven 17 am Montag, 9. Dezember, 20 Uhr, nach Mannheim: Im Capitol will das Duo aus Sheffield an seine 80er-Jahre-Erfolge anknüpfen. Infos zu Tickets gibt es in unserem Bericht.

Dienstag, 10. Dezember

Kreativer Kopf im Capitol

Allein die Liste der Songs, mit denen er Musikgeschichte schrieb, ist schier unendlich. Seit über 50 Jahren ist Albert Hammond als Komponist, Texter, Arrangeur und Produzent erfolgreich. Und als Interpret selbst auf der Bühne. Am Dienstag, 10. Dezember, 20 Uhr, führt ihn seine „Songbook“-Tour ins Mannheimer Capitol. Weitere Infos in unserem Bericht.