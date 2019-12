Veranstaltungstipps für Mannheim und die Region

Rhein-Neckar.Das Wochenende steht vor der Tür. Wenn Sie noch nicht wissen, was Sie in den kommenden Tagen unternehmen wollen, finden Sie hier Veranstaltungstipps aus den Städten Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen und der Region. Ob Konzerte oder Sport, Veranstaltungen im Freien oder im Nachtleben – hier gibt's eine Vorschau auf unterschiedliche Events von Freitag, 13. Dezember, bis Sonntag, 15. Dezember.

Freitag, 13. Dezember



Adler empfangen Schwenninger Wild Wings

Heimspiel für die Mannheimer Adler: In der Deutschen Eishockey Liga empfangen sie am Freitag, 13. Dezember, 19.30 Uhr, die Schwenninger Wild Wings. Verfolgen Sie das Spiel live in unserem Ticker

Große Namen im Ella & Louis



Vor Weihnachten kommen Jazz-Fans im Ella & Louis in Mannheim noch einmal auf ihre Kosten. Am Freitag, 13. Dezember, 20 Uhr, sind Posaunen-Legende Raul de Souza und Sängerin Viviane de Farias mit Brazilian Jazz zu hören. Infos – auch zu weiteren Konzerten im Ella & Louis – gibt’s in unserem Bericht.

Heimspiel für TSG Hoffenheim

Die TSG Hoffenheim empfängt am Freitag, 13. Dezember, den FC Augsburg in der heimischen PreZero Arena. Anpfiff der Partie ist um 20.30 Uhr. Bei uns im Morgenweb halten wir Sie auf dem Laufenden.

Toni Thorn und Alles Nur Aus Liebe im Loft Club

Toni Thorn ist selbst eines der Aushängeschilder der von ihm mitgegründeten Plattenfirma New Stylez Records. Das experimentierfreudige Multitalent bringt am Freitag, 13. Dezember, 23 Uhr, nicht nur viel Mut zum musikalischen Exzess mit in den Ludwigshafener Loft Club, sondern auch das wohl größte New-Stylez-Zugpferd: den DJ Alles Nur Aus Liebe. Hier gibt’s weitere Infos.

Samstag, 14. Dezember

Auswärtsspiel für den SVW

Der SV Waldhof Mannheim spielt am Samstag, 14. Dezember, auswärts gegen den FSV Zwickau. Anpiff der Partie ist um 14 Uhr. Bei uns im Morgenweb halten wir Sie auf dem Laufenden.

Schätze aus dem Theater-Keller

In weihnachtlicher Stimmung mit Gebäck, Glühwein und einem DJ werden wahre Schätze aus über 60 Jahren Nationaltheater Mannheim zum kleinen Preis angeboten. Am Samstag, 14. Dezember, können Besucher von 15 bis 21 Uhr im Bunker des Nationaltheaters exquisite Weihnachtsgeschenke erwerben. Weitere Infos gibt es hier.

Glühwein im Fackelschein

Ihr besonderer romantischer Zauber lockt jedes Jahr viele Besucher nach Johanniskreuz in der Pfalz: Im Schein von Fackeln und Feuern, bei Punsch oder Bio-Glühwein feiert das Haus der Nachhaltigkeit am Samstag, 14. Dezember, von 14 bis 20 Uhr, und am Sonntag, 15. Dezember, von 10 bis 18 Uhr seine 16. Waldweihnacht. Wir haben hier eine Übersicht aller Weihnachtsmärkte in der Region für Sie zusammengestellt und auf einer Karte markiert.

Herzschmerz-Klassiker mal anders

Mit Effi Briest hat Theodor Fontane einen Kultroman verfasst. Und der kommt jetzt in Ludwigshafen auf die Bühne – aber sowas von anders! „Effi Briest – mit anderem Text und anderer Melodie“, kündigt das Theater im Pfalzbau in Ludwigshafen die Werkschau des Deutschen Schauspielhauses Hamburg am Samstag, 14. Dezember, um 19.30 Uhr an. Weitere Infos zur Vorstellung gibt es in unserem Bericht.

Post-Wave in der Alten Feuerwache

Funkelnde Post-Wave-Music der Mannheimer Band Fibel gibt’s am Samstag, 14. Dezember, 20 Uhr, in der Mannheimer Alten Feuerwache zu hören. „Melancholisch, leidende Texte werden in große Allegorien verwebt“, beschreiben die vier Musiker, die sich an der Popakademie Mannheim kennengelernt haben, ihren Sound. Hörenswert ist auch das Vorprogramm. Weitere Infos hier.

Sonntag, 15. Dezember

Frühlingssonate für einen guten Zweck

Für sonnige Stimmung im Winter sorgt die Mannheimer Musikhochschule: Sie stimmt die „Frühlingssonate“ an – beim großen Benefizkonzert am Sonntag, 15. Dezember, um 11 Uhr im Rittersaal des Mannheimer Schlosses zugunsten der „MM“-Aktion „Wir wollen helfen“. Weitere Informationen gibt es hier.

Adler fahren nach München

Die Adler Mannheim spielen am Sonntag, 15. Dezember, auswärts gegen Red Bull München. Anpfiff des Spiels ist um 14 Uhr. Verfolgen Sie die Partie live in unserem Ticker.

Weihnachtssingen im Carl-Benz-Stadion

Am Sonntag, 15. Dezember, gibt es im Mannheimer Carl-Benz-Stadion eine Premiere: Erstmals laden die Stadt, Fußball-Drittligist SV Waldhof und der Lions Club Mannheim-Quadrate zum Weihnachtslieder-Singen mit professioneller Begleitung ein. Beginn ist um 16 Uhr, Einlass ab 14 Uhr. Der Rheinerlös der Veranstaltung geht an das Kinderhospiz Sterntaler. Weitere Infos in unserem Artikel.

Heinz Gröning im Schatzkistl

Der Comedian und Musiker Heinz Gröning gastiert am Sonntag, 15. Dezember, 17 Uhr, mit seinem Programm „Verschollen im Weihnachtsstollen“ im Mannheimer Schatzkistl. Seit 20 Jahren präsentiert der gelernte Arzt in seinem Weihnachtsprogramm eine sehr persönliche Betrachtung des nicht immer frohen Festes. Weitere Infos gibt es in unserem Bericht.

Multitalent Mine in der Halle 02

Im Jahr 2015 kam die Künstlerin noch als Support Act von Laing, diesmal steht sie ganz allein auf der Bühne: Multitalent Mine kommt zum vierten Mal in die Halle02 nach Heidelberg. Diesmal am Sonntag, 15. Dezember – im Zuge ihrer „Klebstoff Tour II“. Los geht’s um 20 Uhr, weitere Infos hier.