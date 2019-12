Veranstaltungstipps für Mannheim und die Region

Rhein-Neckar.Das Wochenende und die Weihnachtsfeiertage stehen vor der Tür. Wenn Sie noch nicht wissen, was Sie in den kommenden Tagen unternehmen wollen, finden Sie hier Veranstaltungstipps aus den Städten Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen und der Region. Ob Konzerte oder Sport, Veranstaltungen im Freien oder im Nachtleben – hier gibt's eine Vorschau auf unterschiedliche Events von Freitag, 20. Dezember, bis Donnerstag, 26. Dezember.

Freitag, 20. Dezember

Die Adler fahren nach Berlin

Die Adler Mannheim spielen in der Deutschen Eishockey Liga am Freitag, 20. Dezember, 19.30 Uhr, auswärts gegen die Eisbären Berlin. Verfolgen Sie das Spiel live in unserem Ticker.

„Grüne Highnachten“ in der Alten Feuerwache

Greeen verspricht am Freitag, 20. Dezember, 20 Uhr, in der Mannheimer Alten Feuerwache „Grüne Highnachten“. Der wortgewandte Verfechter der Legalisierung von Cannabis hat sich mit seiner tanzbaren Mixtur aus Rap, Reggae und Dancehall durch millionenfach geklickte Videos eine große Fangemeinde gesichert. Infos – auch zu weiteren Konzerten in der Alten Feuerwache – gibt es hier.

Auszeit vom Stress im Advent

Mit ihrem Weihnachtsprogramm „Santa Claus is Coming to Town“ sind Katja & Rüdiger an zwei Abenden im Schatzkistl in Mannheim zu hören: Am Freitag und Samstag, 20. und 21. Dezember, jeweils um 20 Uhr interpretiert das Duo klassische Weihnachtslieder und moderne Pop-Klassiker. Weitere Infos hier.

Zeitlos gute Klassiker der 70er Jahre

In den 1970ern war Chris Thompson ein Superstar der Rockmusik. Seine Evergreens wird er wohl auch bei seinem Gastspiel am Freitag, 20. Dezember, um 20.30 Uhr im Bensheimer Musiktheater Rex im Programm haben. Weitere Infos zum Konzert gibt es hier.

TSG Hoffenheim empfängt Dortmund

Die TSG Hoffenheim spielt am Freitagabend, 20. Dezember, gegen den BVB. Anpfiff der Partie in der Sinsheimer PreZero Arena ist um 20.30 Uhr. Bei uns im Morgenweb halten wir Sie auf dem Laufenden.

Samstag, 21. Dezember

Weihnachtsland in der Villa Meixner

„Und wenn das vierte Lichtlein brennt . . .“, dann erstrahlt die Villa Meixner in Brühl. Dort bieten am Samstag, 21. Dezember, von 14 bis 19 Uhr, und am Sonntag, 22. Dezember, von 11 bis 19 Uhr, 25 Künstler ihre Erzeugnisse an. Für musikalische Unterhaltung ist ebenfalls gesorgt. Infos zum Weihnachtsland gibt es hier. Eine Übersicht aller Weihnachtsmärkte in der Region habe wir hier für Sie zusammengestellt und auf einer Karte markiert.

Letztes Spiel des SVW

Sein letztes Spiel in diesem Jahr bestreitet der SV Waldhof Mannheim am Samstag, 21. Dezember, um 14 Uhr im heimischen Carl-Benz-Stadion. Die Partie gegen den Chemnitzer FC beginnt um 14 Uhr. Bei uns im Morgenweb halten wir Sie auf dem Laufenden.

Premiere am Heidelberger Theater

Das preisgekrönte Stück „Der Gott des Gemetzels“ der französischen Erfolgsautorin Yasmina Reza entlarvt Zivilisiertheit als zerbrechliche Folie über dem Konkurrenzkampf aller gegen alle. Intendant Holger Schultze inszeniert das Drama in deutscher Übersetzung am Theater Heidelberg; Premiere ist am Samstag, 21. Dezember, um 19.30 Uhr, im Marguerre-Saal. Weitere Infos gibt es hier.

Feiern mit Stephan Ullmann

Der Mannheimer Gitarrist Stephan Ullmann feiert bei einem Heimkonzert mit Kollegen. Am Samstag, 21. Dezember, 20 Uhr, präsentiert er im Mannheimer Capitol gleich drei seiner Bandprojekte. Weitere Infos in unserem Bericht.

Alex Auer tritt im Karlstorbahnhof auf

Dass er viel mehr ist als der Gitarrist von Xavier Naidoo hat Alex Auer mit seinem Soloalbum „Much Better“ eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Unter das selbstbewusste Motto „Still Much Better“ hat Auer ein Konzert am Samstag, 21. Dezember, 21 Uhr, im Heidelberger Karlstorbahnhof gestellt. Weitere Infos gibt es hier.

Löwen empfangen SG Flensburg-Handewitt

Die Rhein-Neckar-Löwen empfangen am Samstag, 21. Dezember, die SG Flensburg-Handewitt. Anpfiff der Partie in der Mannheimer SAP Arena ist um 20.30 Uhr. Bei uns im Morgenweb halten wir Sie auf dem Laufenden.

Sonntag, 22. Dezember

Heimspiel für die Adler

Die Adler Mannheim spielen am Sonntag, 22. Dezember, gegen die Straubing Tigers in der SAP Arena in Mannheim. Anpfiff der Partie ist um 16.30 Uhr. Verfolgen Sie das Spiel live in unserem Ticker.

Mahlers Sinfonie Nr. 9 im Rosengarten

Am Sonntag, 22. Dezember, 19.30 Uhr, kommt das SWR Symphonieorchester mit seinem Chefdirigenten Teodor Currentzis und Mahlers Sinfonie Nr. 9 in den Mannheimer Rosengarten. Die Uraufführung seiner neunten Sinfonie hat Gustav Mahler selbst nicht mehr erlebt. Sie gilt als Meisterwerk mit vielen berührenden Passagen. Weitere Infos zum Konzert gibt es hier.

Dienstag, 24.Dezember

Feiern an Heiligabend

Am Dienstag, 24. Dezember, dem Heiligen Abend, heißt es im Zimmer Mannheim „Deep in love with music, deep in love with Mannheim“. An den Decks stehen am Fest der Liebe ab 23 Uhr die DJs Nekes, Johnny D. und Ray Okpara. Infos - auch zu vielen weiteren Partys an den Feiertagen - gibt es hier.

Mittwoch, 25. Dezember

Cirque du Soleil präsentiert Show „Corteo“

Der Cirque du Soleil besucht mit seiner Show „Corteo“ Ende des Jahres Mannheim. Ab Mittwoch, 25. Dezember, 18.30 Uhr, tritt der Zirkus aus Kanada insgesamt sieben Mal in der SAP Arena auf. Es gibt noch Tickets, Infos dazu in unserem Bericht.

Singen für das Recht auf Wasser

Eine Gelegenheit, etwas Gutes zu tun, bietet sich am Mittwoch, 25. Dezember, im Mannheimer Rosengarten: beim Benefizkonzert „W.I.R. feiern Weihnachten“. W.I.R. steht dabei für Water Is Right, die Stiftung des Mannheimer Sängers Rolf Stahlhofen. Auf der Bühne steht ab 20 Uhr eine Art Söhne Mannheim 3.0. Weitere Infos gibt es hier.

Donnerstag, 26. Dezember

Singen im Luisenpark

Beim Weihnachtsliedersingen am Donnerstag, 26. Dezember, sind alle Besucher zum Mitsingen in den Luisenpark eingeladen. Dabei sind sie nicht alleine – Verstärkung kommt von mehreren Musikern. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr an der Krippe am Haupteingang des Parks. Weitere Infos gibt es hier.

Adler spielen gegen Schwenningen

Auswärtsspiel für die Adler: Die Mannheimer fahren am Donnerstag, 26. Dezember, nach Schwenningen. Das Spiel gegen die Schwenninger Wild Wings beginnt um 17 Uhr. In unserem Ticker können Sie die Partie live verfolgen.

Irish Celtic tanzt im Rosengarten

Den musikalischen Geist Irlands bringt Irish Celtic am zweiten Weihnachtsfeiertag, Donnerstag, 26. Dezember, 20 Uhr, in den Mannheimer Rosengarten: Die Tanzshow erzählt mitreißende Pub-Geschichten mit fantastischen Choreographien und beeindruckenden Stepptanz-Darbietungen. Weitere Infos hier.