Veranstaltungstipps für Mannheim und die Region

Rhein-Neckar.Das Wochenende und Silvester stehen vor der Tür. Wenn Sie noch nicht wissen, was Sie in den kommenden Tagen unternehmen wollen, finden Sie hier Veranstaltungstipps aus den Städten Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen und der Region. Ob Konzerte oder Sport, Veranstaltungen im Freien oder im Nachtleben – hier gibt's eine Vorschau auf unterschiedliche Events von Freitag, 27. Dezember 2019, bis Mittwoch, 1. Januar 2020.

Freitag, 27. Dezember

Mono & Nikitamann in der Alten Feuerwache

Fröhlich dürfte es beim Mix aus Dancehall, Rap, Pop und Punk des deutsch-österreichischen Duos Mono & Nikitamann zugehen. Sie treten am Freitag, 27. Dezember, 20 Uhr, in der Alten Feuerwache in Mannheim auf. Infos zu diesem Konzert und anderen Veranstaltungen in der Feuerwache gibt es hier.

Ein „Saukerl“ kommt nach Kallstadt

„Kallstadter Saukerl – Isch bin de Beschd“ lautet der Titel eines Stücks mit Ilona Schulz und Alexis Bug, das am Freitag, 27. Dezember, 20 Uhr, in der Winzerstuben Weick in Kallstadt, Weinstraße 126, aufgeführt wird. Darin erlebt das Publikum eine alternative Realität, in der Donald Trumps Großvater Friedrich doch noch nach Kallstadt zurück durfte und nicht – wie geschehen – 1905 in die USA abgeschoben wurde. Weitere Infos gibt es hier.

> Überblick: Silvester-Partys in der Region

Samstag, 28. Dezember

Adler spielen gegen Ingolstadt

Die Adler Mannheim spielen am Samstag, 28. Dezember, 17 Uhr, auswärts gegen den ERC Ingolstadt. Live verfolgen können Sie die Partie in unserem Ticker.

Trommel-Furor und Humor

Mülltonnendeckel, Besen, Feuerzeuge: Es gibt nichts, das die Musiker und Akrobaten von Stomp nicht zu Rhythmusinstrumenten umfunktionieren könnten. Nun ist die Trommel-Crew im Mannheimer Rosengarten zu erleben – und zwar am Samstag, 28. Dezember, 20 Uhr. Infos zu weiteren Vorstellungsterminen gibt es hier.

Melodien für die Ewigkeit

Schwelgerische Harmonien und Mitsing-Melodien, die ins Ohr gehen: Das Erfolgsrezept des Electric Light Orchestra (ELO) hat zwar Jeff Lynne erfunden, aber Phil Bates verwaltet das ELO-Erbe äußerst stilvoll. Der Ex-Sänger und Gitarrist der Band kommt am Samstag, 28. Dezember, 20 Uhr, mit eigenem Ensemble ins Mannheimer Capitol. Weitere Infos hier.

Swing im Ella & Louis

Die ganze Vielfalt der regionalen Jazzszene an einem Abend genießen – das können Musikfans am Samstag, 28. Dezember, um 20 Uhr im Ella & Louis. Im Jazzclub des Mannheimer Rosengartens geht ein Konzert mit Mitgliedern der Musikerorganisation IG Jazz-Rhein Neckar über die Bühne. Weitere Infos gibt es hier.

Sonntag, 29. Dezember

Klangvolles Gastspiel zum Jahresende

Es ist geradewegs zu einer konzertanten Tradition geworden: Zum mittlerweile neunten Mal gastiert der Don Kosaken Chor Serge Jaroff am Sonntag, 29. Dezember, in der Schutzengelkirche in Brühl. Ein stimmungsvolles Programm – die „Deutsch-russische Weihnacht“ – steht im Mittelpunkt des Konzertes, das um 17 Uhr beginnt. Weitere Infos hier.

Theater Heidelberg zeigt „Der Untertan“

Das Theater Heidelberg bringt „Der Untertan“ von Thomas Mann auf die Bühne, und zwar zum ersten Mal am Sonntag, 29. Dezember, 19 Uhr. In der Bühnenfassung von Regisseur und Theatermusiker Markolf Naujoks wird das Stück in der Heidelberger Hebelhalle aufgeführt und ist dort bis Anfang März zu sehen. Weitere Infos gibt es hier.

Montag,30. Dezember

Zaubern mit den Ehrlich Brothers

Zwei junge Männer aus dem ostwestfälischen Herford haben internationalen Megamagiern wie David Copperfield und Hans Klok den Rang abgelaufen: die Ehrlich Brothers. Am Montag, 30. Dezember, treten sie in der Mannheimer SAP Arena auf: zuerst um 15.30 Uhr, dann um 20 Uhr. Weitere Infos gibt es hier.

Klänge aus Hollywood im Rosengarten

„The Music of Hans Zimmer & Others“ steht am Montag, 30. Dezember, 19.30 Uhr, im Mannheimer Rosengarten auf dem Plan: Ein Symphonieorchester, Solisten und Chor präsentieren zu einer Lichtinstallation große Hits des Hollywood-Komponisten. Weitere Infos gibt es in unserem Bericht

Letztes Spiel in diesem Jahr

Für das letzte Spiel in diesem Jahr fahren die Mannheimer Adler am Montag, 30. Dezember, nach Köln. Die Partie gegen die Kölner Haie beginnt um 19.30 Uhr. Verfolgen Sie das Spiel live in unserem Ticker.

Jahresschlussspurt in der Alten Feuerwache

Erika Stucky ist am Montag, 30. Dezember, 20 Uhr, zu Gast in der Alten Feuerwache. Die US-Schweizer Jazz-Sängerin widmet sich diesmal bei ihrem alljährlichen Feuerwachen-Konzert dem Blues in Trio-Besetzung. Hier geht’s zum Bericht.

Silvester - Dienstag, 31. Dezember

Silvesterlauf in Heddesheim

Sportlich dem neuen Jahr entgegen eilen die Teilnehmer des Heddesheimer Silvesterlaufs, der am Dienstag, 31. Dezember, zugleich sein 30. Jubiläum feiert. Die Strecken führen durch das Naherholungsgebiet des Heddesheimer Badesees, Zuschauer können sich auf Moderationen und warme Getränke freuen. Los geht’s um 10 Uhr mit dem Bambini-Lauf, weitere Infos hier.

Im Karlstorbahnhof das neue Jahr begrüßen

Im Heidelberger Karlstorbahnhof läutet am Dienstag, 31. Dezember, 22 Uhr, zunächst ein Auftritt der Tango-Band Les Primitifs den Silvesterabend ein. Anschließend heißt es „Abflug 19/20“, mit einer Party auf drei Floors, bei der das Kulturhaus mit dem stets fein kuratierten Programm dem schönen Motto „Silvester ist kein Grund, schlechte Musik zu hören” treu bleiben will. Viele weitere Silvester-Partys in der Metropolregion haben wir hier für Sie zusammengefasst.

Fürstlich Feiern im Mannheimer Schloss

„Fürstlich Feiern“ heißt es bei der Silvesterparty am Dienstag, 31. Dezember, im Gartensaal und Außenbereich des Mannheimer Barockschlosses. DJ Jameleon legt House, Black und Charts aus den vergangenen drei Jahrzehnten auf. Die Gäste werden dazu ermuntert, sich richtig in Schale zu werfen – „in dieser Nacht gibt es kein overdressed!“, heißt es in der Ankündigung. Los geht’s um 21 Uhr. Viele weitere Silvesterveranstaltungen in Mannheim haben wir hier für Sie zusammengefasst.

Neujahr - Mittwoch, 1. Januar

Musikalischer Start ins neue Jahr

Das Mannheimer Nationaltheater lädt am Mittwoch, 1. Januar, im Opernhaus zu einem „Neujahr à la française“ ein und verspricht „beschwingte Musik von Jacques Offenbach bis Georges Bizet“. Die musikalische Leitung hat Mark Rohde, der seit der aktuellen Spielzeit stellvertretender Generalmusikdirektor und 1. Kapellmeister ist. Los geht’s um 18 Uhr. Infos – auch zu weiteren Neujahrskonzerten in der Region – gibt es in unserem Bericht.