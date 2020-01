Veranstaltungstipps für Mannheim und die Region

Rhein-Neckar.Das Wochenende steht vor der Tür. Wenn Sie noch nicht wissen, was Sie in den kommenden Tagen unternehmen wollen, finden Sie hier Veranstaltungstipps aus den Städten Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen und der Region. Ob Konzerte oder Sport, Veranstaltungen im Freien oder im Nachtleben – hier gibt's eine Vorschau auf unterschiedliche Events von Freitag, 3. Januar bis Montag, 6. Januar.

Freitag, 3. Januar

Erstes Heimspiel der Adler im neuen Jahr

Es ist das erste Spiel im neuen Jahr: In der heimischen SAP Arena empfangen die Adler Mannheim am Freitag, 3. Januar, 19.30 Uhr, die Iserlohn Roosters. Verfolgen Sie das Spiel in unserem Liveblog.

„Ballet Revolución“ im Rosengarten

Mit einer neuen Show ist die Crew von „Ballet Revolución“ derzeit unterwegs und an gleich drei Terminen im Mannheimer Rosengarten zu erleben: Am Freitag, 3. Januar 2020, um 20 Uhr sowie am Samstag, 4., um 15 und um 20 Uhr, präsentieren die kubanischen Tänzerinnen und Tänzer ihre Kunst. Weitere Infos hier.

Samstag, 4. Januar

Modelleisenbahnausstellung im John Deere Forum

Die Modelleisenbahnausstellung „Lok trifft Traktor“ ist seit über zehn Jahren der Treffpunkt für Modelleisenbahnvereine und Modellbauer aus der Kurpfalz und Umgebung. Im John-Deere-Forum in Mannheim präsentieren sie am Samstag, 4. Januar, und am Sonntag, 5. Januar, ihre Anlagen und Schaustücke. Samstags ist die Ausstellung von 10 bis 18 Uhr geöffnet, sonntags von 10 bis 17 Uhr. Weitere Infos gibt es hier.

Urlaubsstimmung in der Maimarkthalle

Rundreise durch die USA, Bären beobachten in Alaska oder doch lieber die Seidenstraße in Zentralasien bereisen? Auf dem Reisemarkt Rhein-Neckar-Pfalz hat man die Qual der Wahl. Von Samstag bis Montag, 4. bis 6. Januar 2020, machen nationale und internationale Aussteller aus der Tourismusbranche in der Mannheimer Maimarkthalle Lust auf Urlaub. Vorbeischauen können Besucher täglich von 10 bis 18 Uhr. Weitere Infos gibt es in unserem Bericht.

Sonntag, 5. Januar

Rares und Kostbares in Neckarsteinach

Auf über 1000 Quadratmetern Fläche findet der traditionelle Dreikönigs-Antik- und Vintagemarkt am Sonntag und Montag, 5. und 6. Januar, in der Vierburgenhalle in Neckarsteinach statt. Rund 70 Aussteller aus fünf Nationen präsentieren dort ihr Angebot. Der Markt ist an beiden Tagen von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Hier geht’s zum Bericht.

Viel los im Kurpfälzischen Museum Heidelberg

Das Kurpfälzische Museum in Heidelberg lädt am Sonntag, 5. Januar, 11 Uhr zu einer Führung durchs ganze Haus vom Riemenschneider-Altar bis zu den Expressionisten ein. Um 15 Uhr gibt es eine Themenführung zu den „Königskindern“. Und in der Textilsammlung Max Berg, die dem Kurpfälzischen Museum angeschlossen ist, findet um 15 Uhr ein Rundgang durch die Schau „Gute Wünsche in Seide“ statt: Zu sehen sind japanische Kinderkimonos. Weitere Infos – auch zum Programm der anderen Kunstinstitutionen in Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg – gibt es in unserem Bericht.

Auswärtsspiel der Adler

Die Adler Mannheim fahren am Sonntag, 5. Januar, nach Düsseldorf. Die Partie gegen die Düsseldorfer EG beginnt um 16.30 Uhr. Verfolgen Sie das Spiel in unserem Liveblog.

Montag, 6. Januar

Neujahrsempfang der Stadt Mannheim

Rund 250 Gruppen, Vereine, Unternehmen, Verbände, Hochschulen und sonstige Einrichtungen mit rund 1000 Mitwirkenden sind dabei: Am Montag, 6. Januar, ab 11 Uhr, findet der Neujahrsempfang im Mannheimer Rosengarten statt. Weitere Infos – auch zum umfangreichen Programm auf den Bühnen – gibt es hier.

Umzug mit Königen und Kamelen

Der Dreikönigsumzug am Montag, 6. Januar, genießt eine besondere Tradition im Luisenpark: In der ganzen Region ist er der einzige, der neben mit Gold behangenen Königen in farbenprächtigen Kostümen aus dem Ensemble der Freilichtbühne auch echte Kamele mit auf die Reise nimmt. Der Umzug startet um 14 Uhr an der Seebühne. Weitere Infos gibt es hier.

Turngala in der SAP Arena

Seit über 30 Jahren fasziniert die Mischung aus Turnen, Artistik, Gymnastik, Tanz, Show und Komik jedes Jahr aufs Neue die Menschen in Baden-Württemberg. In diesem Jahr ist die 32. Turngala des Badischen und Schwäbischen Turnerbundes unter dem Motto „Celebration“ am Montag, 6. Januar, 18.30 Uhr, zu Gast in der Mannheimer SAP Arena. Hier geht’s zum Bericht.