Veranstaltungstipps für Mannheim und die Region

Rhein-Neckar.Die Weihnachtsfeiertage stehen vor der Tür. Wenn Sie noch nicht wissen, was Sie in den kommenden Tagen unternehmen wollen, finden Sie hier Veranstaltungstipps aus den Städten Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen und der Region. Ob Konzerte oder Sport, Veranstaltungen im Freien oder im Nachtleben – hier gibt's eine Vorschau auf unterschiedliche Events von Dienstag, 24. Dezember, bis Donnerstag, 26. Dezember.

Dienstag, 24.Dezember

Feiern an Heiligabend

Am Dienstag, 24. Dezember, dem Heiligen Abend, heißt es im Zimmer Mannheim „Deep in love with music, deep in love with Mannheim“. An den Decks stehen am Fest der Liebe ab 23 Uhr die DJs Nekes, Johnny D. und Ray Okpara. Infos - auch zu vielen weiteren Partys an den Feiertagen - gibt es hier.

Mittwoch, 25. Dezember

Cirque du Soleil präsentiert Show „Corteo“

Der Cirque du Soleil besucht mit seiner Show „Corteo“ Ende des Jahres Mannheim. Ab Mittwoch, 25. Dezember, 18.30 Uhr, tritt der Zirkus aus Kanada insgesamt sieben Mal in der SAP Arena auf. Es gibt noch Tickets, Infos dazu in unserem Bericht.

Singen für das Recht auf Wasser

Eine Gelegenheit, etwas Gutes zu tun, bietet sich am Mittwoch, 25. Dezember, im Mannheimer Rosengarten: beim Benefizkonzert „W.I.R. feiern Weihnachten“. W.I.R. steht dabei für Water Is Right, die Stiftung des Mannheimer Sängers Rolf Stahlhofen. Auf der Bühne steht ab 20 Uhr eine Art Söhne Mannheim 3.0. Weitere Infos gibt es hier.

Donnerstag, 26. Dezember

Singen im Luisenpark

Beim Weihnachtsliedersingen am Donnerstag, 26. Dezember, sind alle Besucher zum Mitsingen in den Luisenpark eingeladen. Dabei sind sie nicht alleine – Verstärkung kommt von mehreren Musikern. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr an der Krippe am Haupteingang des Parks. Weitere Infos gibt es hier.

Adler spielen gegen Schwenningen

Auswärtsspiel für die Adler: Die Mannheimer fahren am Donnerstag, 26. Dezember, nach Schwenningen. Das Spiel gegen die Schwenninger Wild Wings beginnt um 17 Uhr. In unserem Ticker können Sie die Partie live verfolgen.

Irish Celtic tanzt im Rosengarten

Den musikalischen Geist Irlands bringt Irish Celtic am zweiten Weihnachtsfeiertag, Donnerstag, 26. Dezember, 20 Uhr, in den Mannheimer Rosengarten: Die Tanzshow erzählt mitreißende Pub-Geschichten mit fantastischen Choreographien und beeindruckenden Stepptanz-Darbietungen. Weitere Infos hier.