Veranstaltungstipps für Mannheim und die Region

Rhein-Neckar.Das Wochenende steht vor der Tür. Wenn Sie noch nicht wissen, was Sie in den kommenden Tagen unternehmen wollen, finden Sie hier Veranstaltungstipps aus den Städten Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen und der Region. Ob Konzerte oder Sport, Veranstaltungen im Freien oder im Nachtleben – hier gibt's eine Vorschau auf unterschiedliche Events von Freitag, 10. Januar bis Sonntag, 12. Januar.

Freitag, 10. Januar

Starke Melodien im Ella & Louis

Das deutsche Piano-Trio Triosence setzt in seiner Musik auf eine vielschichtige Verbindung aus Jazz und Folk-, Weltmusik- sowie Fusion-Elementen. Diese Synthese präsentieren Bernhard Schüler (Piano), Omar Rodrigues Calvo (Bass) und Tobias Schulte (Schlagzeug) am Freitag, 10. Januar, um 20 Uhr, im Mannheimer Musikclub Ella & Louis. Hier geht’s zum Bericht.

Musikalische Abenteuer im Café Central

Seit 50 Jahren gibt es die Progressive-Rock-Band Nektar, und mit neuem Album sind die Mitglieder auf Tour: „Megalomania“ präsentieren sie am Freitag, 10. Januar, 20 Uhr, im Café Central in Weinheim. Hier geht’s zu unserem Bericht.

Bühne als Ort der Rebellion

Wenn Theater es schaffe, zu einer Art Punk-Konzert zu werden, wird aus Kunst ein Erlebnis. So jedenfalls sieht es Christoph Bornmüller. Damit gibt der Regisseur einen Vorgeschmack auf die bevorstehende Premiere von „Hundeherz“ am Freitag, 10. Januar, 20 Uhr, im Studio Werkhaus des Mannheimer Nationaltheaters. Es gibt noch Karten, weitere Infos hier.

Samstag, 11. Januar

Vielfalt von Mannheim erleben

Die Stadtrundfahrt „Modernes und historisches Mannheim“ führt jeden Samstag im Bus vorbei an wichtigen Sehenswürdigkeiten durch die Geschichte und Gegenwart der Quadratestadt. Wer will, kann auch an diesem Samstag, 11. Januar, 10.30 Uhr, am Ehrenhof des Mannheimer Schlosses einsteigen. Weitere Infos gibt es in unserem Bericht.

Hochzeits-Messe in der Eberthalle

Wie sich der schönste Tag im Leben noch schöner gestalten lässt, dazu gibt es am Samstag und Sonntag, 11. und 12. Januar, bei der Hochzeitsmesse „Trau“ in der Ludwigshafener Friedrich-Ebert-Halle Anregungen. Über 180 Aussteller aus mehr als 40 Branchen präsentieren dort Tipps und Trends der neuen Saison. Die Messe ist an beiden Tagen von 10 bis 18 Uhr geöffnet, weitere Infos in unserem Artikel.

Zwei Ballett-Klassiker im Rosengarten

Das Russische Nationalballett präsentiert am Samstag, 11. Januar, mit „Schwanensee“ und „Nussknacker“ zwei der bekanntesten Ballettstücke ihres Repertoires im Mannheimer Rosengarten. „Nussknacker“ wird um 15 Uhr aufgeführt, „Schwanensee“ um 20 Uhr. Weitere Informationen gibt es in unserem Bericht.

Lachend ins neue Jahr starten

Mit Stand-Up-Comedy, Improvisation und Gesang beehrt Mirja Regensburg am Samstag, 11. Januar, 20 Uhr, das Mannheimer Capitol: „Im nächsten Leben werd’ ich Mann!“ ist die Arbeitsthese des vielseitigen Abends der erfolgreichen Comedienne. Infos – auch zu weiteren Comedy-Veranstaltungen im Capitol – gibt es hier.

Sonntag, 12. Januar

Bürgerfest im Patrick-Henry-Village

Zum Bürgerfest lädt die Stadt Heidelberg am Sonntag, 12. Januar, in das Patrick-Henry-Village ein. Die Veranstaltung zum Auftakt des Jahres 2020 bietet den gesamten Tag über ein buntes Programm für die ganze Familie – mit Informationen, Unterhaltung und Spaß für die kleinen Besucher. Oberbürgermeister Eckart Würzner eröffnet das Fest um 11.30 Uhr mit seiner Neujahrsansprache. Weitere Infos hier.

„Die Schöne und das Biest“ im Rosengarten

Ein Musical für die ganze Familie gibt es am Sonntag, 12. Januar, im Mannheimer Rosengarten zu erleben: Das Theater Liberi präsentiert „Die Schöne und das Biest – das Musical“. Beginn ist um 15 Uhr. Das Stück ist laut Veranstalter bereits für Kinder ab vier Jahren gedacht. Weitere Infos in unserem Artikel.

Festliche Jubelmesse zu Beethovens Ehren

Der renommierte Beethovenchor Ludwigshafen macht seinem Namen alle Ehre. Zum festlichen Konzert zum Beginn des Beethovenjahres lädt der Klangkörper am Sonntag, 12. Januar, 18 Uhr, in den Konzertsaal des Pfalzbaus Ludwigshafen. Weitere Infos zum Programm gibt es hier.

Heimspiel der Adler

In der Deutschen Eishockey Liga spielen die Adler Mannheim am Sonntag, 12. Januar, in der SAP Arena in Mannheim gegen die Grizzlys Wolfsburg. Anpfiff der Partie ist um 19 Uhr. Verfolgen Sie das Spiel live in unserem Ticker.