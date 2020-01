Veranstaltungstipps für Mannheim und die Region

Rhein-Neckar.Das Wochenende steht vor der Tür. Wenn Sie noch nicht wissen, was Sie in den kommenden Tagen unternehmen wollen, finden Sie hier Veranstaltungstipps aus den Städten Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen und der Region. Ob Konzerte oder Sport, Veranstaltungen im Freien oder im Nachtleben – hier gibt's eine Vorschau auf unterschiedliche Events von Freitag, 17. Januar bis Dienstag, 21. Januar.

Freitag, 17. Januar

Einmal nachts im Museum

Wenn sich die Türen am Freitag, 17. Januar, für die übrigen Besucher schließen, erwartet Kinder ab zehn Jahren in den Reiss-Engelhorn-Museen ein Erlebnis. Mit mitgebrachten Taschenlampen nehmen sie ab 18.30 Uhr die Objekte in der Antikensammlung unter die Lupe. Weitere Infos hier.

Adler spielen auswärts

Die Adler Mannheim spielen am Freitag, 17. Januar, auswärts gegen die Krefeld Pinguine. Anpfiff der Partie ist um 19.30 Uhr. Verfolgen Sie das Spiel live in unserem Ticker.

Der „Hundeflüsterer“ in der SAP Arena

Der „Hundeflüsterer“ kommt zurück in die SAP Arena. Nachdem Martin Rütter mit seinem aktuellen Programm „Freispruch“ schon vor zwei Jahren in Mannheim zu Besuch war, gibt er nun wegen der großen Resonanz damals erneut ein Gastspiel. Los geht es am Freitag, 17. Januar, um 20 Uhr. Hier geht’s zum Bericht.

Samstag, 18. Januar

TSG Hoffenheim empfängt Eintracht Frankfurt

Die TSG Hoffenheim empfängt am Samstag, 18. Januar, die SG Eintracht Frankfurt. Anpfiff der Partie in der PreZero-Arena in Sinsheim ist um 15.30 Uhr. Bei uns im Morgenweb halten wir Sie auf dem Laufenden.

Viel Rock und kein Eintritt beim Mannheimer Winteraward

Der Mannheimer Underground treibt noch immer hübsche Blüten. Eine der schönsten ist das nicht-kommerzielle Festival Mannheimer Winteraward, das am Samstag, 18. Januar, ab 17 Uhr im Kulturzentrum Forum über die Bühne geht. Mit dabei sind neben anderen die Bands Kantine, City Boys und 1000 Augen – hier geht’s zum Artikel.

Winterlichter im Luisenpark leuchten wieder

Es endete 2019 mit einem Rekord: 56 493 Gäste strömten zu den „Winterlichtern“, der winterlichen Abendveranstaltung im Luisenpark. Am Samstag, 18. Januar, startet die Veranstaltung ab 18 Uhr in ihre Neuauflage. Und weil es immer wieder zu langen Warteschlangen am Eingang kam, sind ab diesem Jahr zwei Eingänge geöffnet: der Haupteingang und der Eingang am Fernmeldeturm. Weitere Infos hier.

Weißer Ball läutet Fasnacht ein



Es ist der glanzvollste Abend der Mannheimer Fasnacht: der „Weiße Ball“, auch „Ball am Hofe des Prinzen“ genannt. Veranstaltet wird er am Samstag, 18. Januar, 20.11 Uhr, im prachtvoll dekorierten Rosengarten von Mannheims größter und ältester Karnevalsgesellschaft Feuerio. Stargäste in diesem Jahr sind die Musiker von Pop History. Weitere Infos gibt es hier.

Illustre Gäste bei der Silke Hauck Nacht

Zum 97. Mal geht die Silke Hauck Nacht im Mannheimer Schatzkistl über die Bühne: Am Samstag, 18. Januar, 20 Uhr, präsentiert dort die Pop-, Jazz- und Chansonsängerin ein Programm mit drei Gästen – Glanzlicht, Ingrid Schwarz-Lurf und Rino Galiano. Hier geht’s zum Bericht.

Schlagzeugmafia trommelt im Capitol

Getarnt als Pizzabäcker wollen sich fünf schlagkräftige Ganoven im Mannheimer Capitol einquartieren: Die Schlagzeugmafia gastiert am Samstag, 18. Januar, 20 Uhr, in der Waldhofstraße und bringt ihr Programm „Backstreet Noise“ auf die Bühne. Weitere Infos gibt es in unserem Bericht.

Sonntag, 19. Januar

Adler Mannheim empfangen Augsburger Panther

Heimspiel für die Adler Mannheim: Das Team um Trainer Pavel Gross empfängt am Sonntag, 19. Januar, 14 Uhr, die Augsburger Panther in der Mannheimer SAP Arena. Verfolgen Sie das Spiel live in unserem Ticker.

Ein Musical für die ganze Familie

Stephan Ullmann erweist sich einmal mehr als Multitalent: Am Sonntag, 19. Januar, 16 Uhr, feiert sein erstes Musical „Fabi und Mo“ im Mannheimer Capitol Premiere. Geschrieben hat Ullmann die Familienshow mit der Ballettkünstlerin und Autorin Pia Scheiring. Weitere Infos hier.

Bekannter Beethoven-Interpret zu Gast



Er gilt als der meistgespielte klassische Komponist: Ludwig van Beethoven, der in diesem Jahr seinem 250. Geburtstag feiern würde. Anlässlich der Pro-Arte-Konzerte besucht Rudolf Buchbinder, bekannter Beethoven-Interpret und Pianist, am Sonntag, 19. Januar um 20 Uhr den Mannheimer Rosengarten. Weitere Infos hier.

Montag, 20. Januar

Jeanette Biedermann mit neuem Album im Gepäck

Nach zehn Jahren Abstinenz produzierte Jeanette Biedermann das Album „DNA“ - und geht jetzt damit auf Tournee. Die 39-Jährige ist am Montag, 20. Januar, 20 Uhr, im Mannheimer Capitol zu hören. Weitere Infos hier.

Dienstag, 21. Januar

Mit „Endlich!“ in der Ebert-Halle

Dr. Eckart von Hirschhausen hat schon einige große Themen der Menschheit durch: Liebe, Glück, Wunder. Aktuell widmet er sich der Zeit. Am Dienstag, 21. Januar, 20 Uhr, tritt er mit „Endlich!“ in der Friedrich-Ebert-Halle in Ludwigshafen auf. Es gibt noch Restkarten. Weitere Infos in unserem Bericht.