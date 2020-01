Veranstaltungstipps für Mannheim und die Region

Das Wochenende steht vor der Tür. Wenn Sie noch nicht wissen, was Sie in den kommenden Tagen unternehmen wollen, finden Sie hier Veranstaltungstipps aus den Städten Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen und der Region. Ob Konzerte oder Sport, Veranstaltungen im Freien oder im Nachtleben – hier gibt's eine Vorschau auf unterschiedliche Events von Freitag, 24. Januar bis Dienstag, 28. Januar.

Freitag, 24. Januar

Freinsheimer Rotweinwanderung eröffnet Weinfestsaison

Einen genussvollen Einstieg in die Weinfestsaison bietet die Freinsheimer Rotweinwanderung, die am Freitag, 24. Januar, in der pfälzischen Gemeinde beginnt. Auf einer Strecke von rund sieben Kilometer halten die ortsansässigen Winzer und Weingüter an 16 Stationen wohltemperierte Tropfen bereit. Los geht es am Freitag um 18 Uhr am historischen Rathaus. Weitere Infos gibt es in unserem Bericht.

Adler spielen auswärts

Die Mannheimer Adler spielen am Freitag, 24. Januar, auswärts in Straubing. Die Partie gegen die Tigers beginnt um 19.30 Uhr. Verfolgen Sie das Spiel live in unserem Ticker.

Premiere von „Bataillon“ am NTM

Enis Maci präsentiert am Freitag, 24. Januar, ihr neues Stück „Bataillon“. Die preisgekrönte Dramatikerin entwirft in ihrem neuen Werk laut Mannheimer Nationaltheater „ein weibliches Gegenstück zur überwiegend männlichen Geschichtsschreibung“ und „eine postapokalyptische Zukunftsvision“. Das Stück wird um 20 Uhr im Studio Werkhaus uraufgeführt, Infos – auch zu weiteren Vorstellungen – gibt es hier.

Dota besucht die Alte Feuerwache

Mit ihrer Band tritt Sängerin Dota am Freitag, 24. Januar, 20 Uhr, in der Alten Feuerwache Mannheim auf. „Kleingeldprinzessin“ heißt ihr Konzertprogramm – eine Reminiszenz an ihr Schaffen in den Nuller-Jahren, als sie unter diesem Pseudonym von Berlin aus durch die Republik tingelte und erfolgreich wurde. Weitere Infos gibt es in unserem Bericht.

Samstag, 25. Januar

Erstes Spiel nach der Winterpause

Der SV Waldhof Mannheim fährt zum ersten Spiel nach der Winterpause nach Meppen: Die Begegnung der Dritten Fußball-Liga am Samstag, 25. Januar, gegen den SV Meppen beginnt um 14 Uhr. Bei uns im Morgenweb halten wir Sie auf dem Laufenden.

Bei „Matsch“ dürfen alle mitmachen

Zwei Darsteller, Musik und ein Tanzboden aus Lehm – das sind die Voraussetzungen für das Theaterstück „Matsch“ für Kinder ab 2 Jahren am Jungen Nationaltheater, das am Samstag, 25. Januar, um 15 Uhr im Studio Alte Feuerwache uraufgeführt wird. Die Darsteller nehmen das Publikum mit auf eine tänzerische Erkundung des Raums, um Matsch in all seinen Formen zu erleben. Weitere Infos hier.

Schlager-Star mit neuem Album

Sie ist die Grande Dame des deutschen Schlagers und auch mit 53 Jahren ebenso stilprägend wie Vorbild für junge Künstlerinnen: Andrea Berg. Mit ihrem 17. Studioalbum „Mosaik“ tritt sie am Samstag, 25. Januar, 20 Uhr, in der Mannheimer SAP Arena auf. Weitere Infos gibt’s hier.

Tanzen bis in den Morgen

Deutschlands laut Eigenwerbung „größter Indoor-Hardstyle-Rave“ ist zurück – am Samstag, 25. Januar, auf dem Mannheimer Maimarktgelände. Das Festival „I am Hardstyle“ geht bis in die frühen Morgenstunden und bringt 14 Acts auf die Bühne. Die Türen öffnen sich um 19 Uhr. Los geht es dann um 19.30 Uhr mit Andy Svge. Weitere Informationen in unserem Bericht.

Sonntag, 26. Januar

Adler empfangen Kölner Haie

Heimspiel für die Adler: Die Mannheimer Eishockey-Mannschaft empfängt am Sonntag, 26. Januar, die Kölner Haie. Anpfiff des Spiels in der SAP Arena ist um 16.30 Uhr. Verfolgen Sie das Begegnung live in unserem Ticker.

Selten gehörte Werke aus der Romantik

Der Kammerchor Vox Quadrata singt am Sonntag, 26. Januar, um 17 Uhr in der Christuskirche Mannheim. Unter der Leitung von Tristan Meister präsentiert das Ensemble bei seinem Konzert mit dem Titel „Te Deum“ das gleichnamige Werk von Felix Mendelssohn Bartholdy sowie weitere Stücke von Schütz, Reger, Martin und Mahler. Der Eintritt ist frei. Weitere Infos hier.

Neue Klänge aus Chicago

2012 hat er mit dem Ludwigshafener Schlagzeuger Erwin Ditzner ein furioses Enjoy-Jazz-Konzert in der Alten Feuerwache Mannheim gegeben. Und ebendort präsentiert US-Gitarrist Jeff Parker nun am Sonntag, 26. Januar, 20 Uhr, seine Band The New Breed. Es ist eines von nur drei Konzerten in Deutschland. Weitere Infos gibt es hier.

Montag, 27. Januar

Silbermond in der SAP Arena

Im November 2019 erschien ihr neues Album „Schritte“. Jetzt gehen Stefanie Kloß, Johannes und Thomas Stolle und Andreas Nowak alias Silbermond damit auf Tour. Am Montag, 27. Januar, um 19.30 Uhr besuchen sie die Mannheimer SAP Arena. Weitere Infos gibt es hier.

Dienstag, 28. Januar

Furios auf sechs Saiten

Einer der Großen des Blues steht am Dienstag, 28. Januar, um 20.30 Uhr auf der Bühne des Musiktheaters Rex in Bensheim: Bernard Allison, einer der Söhne des unvergessenen, 1997 verstorbenen Bluesstars Luther Allison. Von seinem Vater hat er die Kunst des expressiven Gitarrenspiels geerbt. Weitere Infos hier.