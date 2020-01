Veranstaltungstipps für Mannheim und die Region

Rhein-Neckar.Das Wochenende steht vor der Tür. Wenn Sie noch nicht wissen, was Sie in den kommenden Tagen unternehmen wollen, finden Sie hier Veranstaltungstipps aus den Städten Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen und der Region. Ob Konzerte oder Sport, Veranstaltungen im Freien oder im Nachtleben – hier gibt's eine Vorschau auf unterschiedliche Events von Freitag, 31. Januar bis Sonntag, 2.Februar.

Freitag, 31. Januar

Auftakt der Imaginale

Anlässlich der diesjährigen Imaginale präsentieren Künstler vom 31. Januar bis zum 9. Februar ihre Werke im Studio Feuerwache. Das Objekttheater „Paare sind feindliche Inseln – Rette sich, wer kann!“ bildet am Freitag, 31. Januar, um 18 Uhr den Auftakt. Am selben Abend um 20 Uhr besucht Ilka Schönbein mit dem Puppentheater „Weißt du was? Dann tanze jetzt!“ die Alte Feuerwache. Infos – auch zu weiteren Veranstaltungen am Wochenende – gibt es hier.

Mannheimer Adler spielen gegen Wolfsburg

Die Adler Mannheim spielen auswärts, und zwar am Freitag, 31. Januar, in Wolfsburg: Die Partie gegen die Grizzlys beginnt um 19.30 Uhr. Verfolgen Sie das Spiel live in unserem Ticker.

Kult-Gitarrist im Kulturzentrum das Haus

Die Vorschusslorbeeren sind enorm: Die Band würde klingen, als hätte die Tony Williams Lifetime gemeinsame Sache mit Rickie Lee Jones gemacht. So heißt es in der Ankündigung zum Konzert des Ali Neander Quartet im Ludwigshafener Kulturzentrum das Haus. Dort ist die Band am Freitag, 31. Januar, um 20 Uhr zu Gast. Hier geht’s zum Artikel.

Restkarten für die Dropkick Murphys

Die Dropkick Murphys touren mit Frank Turner und seinen Sleeping Souls und machen am Freitag, 31. Januar, 19.30 Uhr, in der Mannheimer Maimarkthalle Station. Laut, fröhlich, trinkfest: So ist die Musik der Dropkick Murphys, wenn sie zu Gitarre, Bass, Schlagzeug und keltischen Instrumenten wie Fiddle und Dudelsack greifen. Weitere Infos – auch zu Restkarten – gibt es in unserem Bericht.

Samstag, 1. Februar

TSG Hoffenheim spielt gegen Bayer Leverkusen

Die TSG Hoffenheim trifft am Samstag, 1. Februar, in der heimischen PreZero Arena in Sinsheim auf Bayer Leverkusen 04. Anpfiff der Partie ist um 15.30 Uhr. Bei uns im Morgenweb halten wir Sie auf dem Laufenden.

Auftakt des „¡Adelante!“-Festivals

Die spanisch- und portugiesischsprachige Welt ist zu Gast in Heidelberg: Vom 1. bis zum 8. Februar lädt das Theater und Orchester der Stadt zum Theaterfestival „¡Adelante!“ ein. In 25 Aufführungen werden 13 Gastspiele aus Lateinamerika und Spanien gezeigt. Den Auftakt macht das internationale Kooperationsprojekt „La flauta mágica/Die Zauberflöte“ am Samstag, 1. Februar, 19.30 Uhr. Hier geht es zu unserem Artikel.

Große Verdi-Nacht im Rosengarten

Am Samstag, 1. Februar, um 20 Uhr besucht der italienische Tenor Cristian Lanza mit seinem Programm „Die große Verdi-Nacht“ den Rosengarten. Zu Gast sind die Solistin Silvia Rampazzo und der Bariton Guilio Boschetti, begleitet werden diese vom Chor und Orchester der Milano Festival Oper. Infos zum Programm gibt es hier.

Getanzte Zerbrechlichkeit des Körpers

Die Reihe der nationalen und internationalen Tanzgastspiele im Eintanzhaus wird am Samstag, 1. Februar, um 20 Uhr fortgesetzt. Die Münchner Choreographin Anna Konjetzky präsentiert ihr Tanzstück „The Very Moment“. Inspiriert durch Youtube-Videos, die stürzende Menschen zeigen, beschäftigen sich in Konjetzkys Choreographie fünf Tänzer mit dem Körper und seiner Fragilität. Weitere Infos gibt’s in unserem Bericht.

Festlicher Opernabend mit Johannes Peter Kränzle

Der gefeierte Bariton Johannes Peter Kränzle gastiert am Samstag, 1. Februar, um 19 Uhr im Mannheimer Nationaltheater beim ersten Festlichen Opernabend des Jahres 2020 als Peter Besenbinder in der Märchenoper „Hänsel und Gretel“. Infos zur Veranstaltung und ein Interview, das wir vorab mit ihm geführt haben, gibt es hier.

Sonntag, 2. Februar

Rotweinwanderung in Schriesheim

Wer ausgesuchte Tropfen und andere Genüsse bei einem Spaziergang durch die Natur kosten will, ist am Wochenende in Schriesheim am richtigen Ort: Am Sonntag, 2. Februar, 11 bis 18 Uhr, heißen die lokalen Winzer ihre Gäste zur Rotweinwanderung an der Badischen Bergstraße willkommen. Weitere Infos gibt’s in unserem Bericht.

SVW trifft auf FC Magdeburg

Erstes Heimspiel nach der Winterpause: Am Sonntag, 2. Februar, spielt der SV Waldhof Mannheim in der 3. Fußball-Liga gegen den 1. FC Magdeburg. Anpfiff der Partie ist um 13 Uhr. Bei uns im Morgenweb halten wir Sie auf dem Laufenden.

Adler spielen in Bremerhaven

Zweites Auswärtsspiel für die Adler Mannheim an diesem Wochenende: Am Sonntag, 2. Februar, treffen die Blau-Weiß-Roten in Bremerhaven auf die Fishtown Pinguins. Los geht’s um 14 Uhr. Verfolgen Sie das Spiel live in unserem Ticker.

Nacht der Musicals im Rosengarten

Wer kennt sie nicht, die großen Melodien aus berühmten Musicals wie „Das Phantom der Oper“, „Cats“ und „Tanz der Vampire“? Die „Nacht der Musicals“ bringt die schönsten Nummern an einem Abend auf die Bühne. Am Sonntag, 2. Februar, 19 Uhr, ist die Show im Mannheimer Rosengarten zu sehen. Weitere Infos gibt es hier.