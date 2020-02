Veranstaltungstipps für Mannheim und die Region

Rhein-Neckar.Das Wochenende steht vor der Tür. Wenn Sie noch nicht wissen, was Sie in den kommenden Tagen unternehmen wollen, finden Sie hier Veranstaltungstipps aus den Städten Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen und der Region. Ob Konzerte oder Sport, Veranstaltungen im Freien oder im Nachtleben – hier gibt's eine Vorschau auf unterschiedliche Events von Freitag, 14. Februar bis Dienstag, 18.Februar.

Freitag, 14. Februar

„Jobs for Future“ in der Maimarkthalle

Berufe, Studiengänge und Ausbildungsplätze kennenlernen, die man bei der Online-Suche nicht entdeckt hätte: Diese Gelegenheit bietet sich am Freitag, 14. Februar, und am Samstag, 15. Februar, jeweils von 10 Uhr bis 17 Uhr bei der „Jobs for Future“-Messe in der Maimarkthalle in Mannheim. Weitere Informationen gibt es hier.

Ralf Schmitz beweist Improvisationstalent

Wenn Komiker Ralf Schmitz am Freitag, 14. Februar, 20 Uhr, im Mannheimer Rosengarten über die Bühne wirbelt, gibt’s kein Halten mehr. Bei seiner neuen Show „Schnitzeljagd“ kommt zur Rasanz noch eine Portion Improvisationsvermögen, denn völlig spontan reagiert Schmitz auf Einlassungen aus dem Publikum. Weitere Infos hier.

Stefanie Kerker ruft zum Trödeln auf

Schneller, höher, weiter – so lautet das heimliche Motto unserer Zeit. Die Heilbronner Kabarettistin Stefanie Kerker steuert dagegen: „Lizenz zum Trödeln“ heißt ihr aktuelles Programm, das sie am Freitag, 14. Februar, um 20 Uhr in der Mannheimer Klapsmühl’ zeigt. Weitere Infos hier.

Samstag, 15. Februar

TSG Hoffenheim empfängt Wolfsburg

Die TSG 1899 Hoffenheim trifft am Samstag, 15. Februar, auf den VFL Wolfsburg. Das Spiel in der heimischen PreZero Arena in Sinsheim beginnt um 15.30 Uhr. Bei uns im Morgenweb halten wir Sie auf dem Laufenden.

Löwenjäger laden zur Prunksitzung

Die Mannheimer Saalfasnacht erreicht am Wochenende ihren Höhepunkt: Ins Kulturhaus Käfertal laden die „Löwenjäger“ am Samstag, 15. Februar, 19.11 Uhr, zur Prunksitzung ein. Im Programm sind Chiara Belsanti und Lena Drogosch, das Dudelsack-Duo „Ried-Pippers“, der Musikprofessor Werner Beidinger und Irmi Benz. Weitere Infos - auch zur Prunksitzung von „Fröhlich Pfalz am Sonntag – gibt es in unserem Bericht.

Deutsche Staatsphilharmonie startet ins Jubiläumsjahr

Die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz feiert in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen und hat für diesen Anlass ein Festprogramm mit dem Motto „Der ganzen Pfalz zum Stolze“ zusammengestellt - darunter ein Jubiläumskonzert am Samstag, 15. Februar, 20 Uhr, in der Jugendstilfesthalle in Landau. Auf dem Programm stehen Messiaen und Strauss. Hier geht es zum ausführlichen Bericht.

Silke Hauck lädt wieder ein

Die Jubiläumsausgabe der Silke Hauck Nacht steht alsbald bevor. Aber schon bei der nächsten, 98. Ausgabe, die am Samstag, 15. Februar, um 20 Uhr, im Mannheimer Schatzkistl über die Bühne geht, präsentiert die Sängerin eine vielversprechende Gästeschar: Sänger Brian Posch, Markus Sprengler und Marvin Merkhofer stehen mit ihr auf der Bühne. Weitere Infos gibt es in unserem Bericht.

Sonntag, 16. Februar

Mannheimer Adler fahren nach Berlin

In der Deutschen Eishockey Liga spielen die Mannheimer Adler am Sonntag, 16. Februar, auswärts gegen die Eisbären Berlin. Das Spiel beginnt um 13.15 Uhr. Verfolgen Sie die Partie live in unserem Ticker.

SVW gegen FC Carl Zeiss Jena

Der SV Waldhof Mannheim empfängt am Sonntag, 16. Februar, 14 Uhr, den FC Carl Zeiss Jena. Das Spiel im heimischen Carl-Benz-Stadion beginnt um 14 Uhr. Bei uns im Morgenweb halten wir Sie auf dem Laufenden.

Satter Soul in der Alten Feuerwache

Orchestralen Jazz auf der Höhe der Zeit präsentiert die Mannheimer Bigband Kicks’n Sticks bei ihrem nächsten „Sundaykick“-Konzert in der Mannheimer Alten Feuerwache. Am Sonntag, 16. Februar, um 18 Uhr tritt das Orchester unter der Leitung des Jazzkomponisten Lukas Pfeil auf. Als Gesangssolistin mit dabei ist die herausragende Sängerin Fola Dada. Weitere Infos in unserem Artikel.

Singende Blödelbarden im Capitol

Die A-cappella-Gruppe füenf tritt am Sonntag, 16. Februar, 19 Uhr, im Mannheimer Capitol auf. Ihr Ziel: gut gelaunt für Abwechslung sorgen. Dazu vereinen sie Gesangskunst mit Comedy und lassen es auf der Bühne richtig krachen. Weitere Infos hier.

Dienstag, 18. Februar

Heimspiel der Adler

Die Mannheimer Adler treffen am Dienstag, 18. Februar, in der heimischen SAP Arena in Mannheim auf Red Bull München. Das Spiel beginnt um 19.30 Uhr und bei uns im Morgenweb können Sie es live verfolgen.

Maerzfeld treten im MS Connexion auf

Mit ihrem neuen Album „Zorn“ kommen Maerzfeld am Dienstag, 18. Februar, 20 Uhr, in den MS Connexion Complex. Als Special Guests bringen sie die Kollegen von Soulbound mit. Auf „Zorn“ werden die sonst vorherrschenden Industrial-Klänge der Combo durch harte Riffs und treibende Bässe ergänzt. Weitere Infos zum Konzert gibt es hier.