Veranstaltungstipps für Mannheim und die Region

Rhein-Neckar.Das Wochenende steht vor der Tür. Wenn Sie noch nicht wissen, was Sie in den kommenden Tagen unternehmen wollen, finden Sie hier Veranstaltungstipps aus den Städten Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen und der Region. Ob Konzerte oder Sport, Veranstaltungen im Freien oder im Nachtleben – hier gibt's eine Vorschau auf unterschiedliche Events von Donnerstag, 20. Februar, bis Dienstag, 25. Februar.

Freitag, 21. Februar

Lesen.Hören beginnt

Literaturfreunde dürfen sich freuen: Das Lesen.Hören-Festival geht ab Freitag, 21. Februar, in seine 14. Runde. Dann steht das Kulturzentrum Alte Feuerwache wieder im Zeichen der Literatur – 17 Tage lang für die Dauer der Veranstaltungen für Erwachsene. Das Kinderfestival läuft bereits. Einige Veranstaltungen sind bereits ausverkauft. Infos dazu gibt es in unserem Bericht.

Voodoo Jürgens in der Halle 02

Voodoo Jürgens hat sich mit seinen schrägen Liedern im Wiener Dialekt in die Herzen des jungen österreichischen - und auch des deutschen - Publikums gesungen. Am Freitag, 21. Februar, um 19 Uhr, steht der schräge Vogel mit seiner Band in der Halle 02 auf der Bühne. Weitere Infos hier.

Mannheimer Adler spielen Zuhause

In der Deutschen Eishockey-Liga spielen die Mannheimer Adler am Freitag, 21. Februar, daheim gegen die Düsseldorfer DEG. Anpfiff der Partie in der SAP Arena ist um 19.30 Uhr. Bei uns im Morgenweb können Sie das Spiel live in unserem Ticker verfolgen.

Frank-Sinatra-Musical im Rosengarten



Wie alle großen Stars war Frank Sinatra ein Mensch mit vielen Facetten: ein grandioser Sänger und charismatischer Entertainer, aber auch ein Mann mit Schattenseiten. Das Musical „That’s Life“ zeigt am Freitag, 21. Februar, 20 Uhr, im Mannheimer Rosengarten die Stationen seiner Karriere in Wort und Bild. Hier geht’s zum Bericht.

Samstag, 22. Februar

Auswärtsspiel für den SV Waldhof

Der SV Waldhof Mannheim trifft in der Dritten Fußball-Liga am Samstag, 22. Februar, auswärts auf den MSV Duisburg. Anpfiff des Spiels ist um 14 Uhr. Bei uns im Morgenweb halten wir Sie auf dem Laufenden.

Schlagerstars treten auf

Der deutsche Schlager ist so lebendig wie schon lange nicht mehr. Fast ein Dutzend aktueller Größen präsentiert Florian Silbereisen bei „Das große Schlagerfest XXL“ am Samstag, 22. Februar, um 19.30 Uhr in der Mannheimer SAP Arena. Infos zum Programm und Karten gibt es hier.

Ball der Vampire in Wiesloch

Eine kultige Tanznacht mit Biss erwartet die Besucher im Wieslocher Palatin, wo sich am Samstag, 22. Februar, die Pforten zum Ball der Vampire öffnen. Das Veranstaltungshaus wird hierbei entsprechend dekoriert, damit sich spitzzähnige Blutsauger und in Rokoko-Roben gekleidete Festgäste gruselig-wohlig willkommen fühlen. Weitere Infos gibt es hier.

Sonntag, 23. Februar

Großer Fasnachtsumzug in Ludwigshafen

Die Narren stehen in den Startlöchern: Beim gemeinsamen Fasnachtsumzug von Mannheim und Ludwigshafen am Sonntag, 23. Februar, ist Ludwigshafen an der Reihe. Ausgangspunkt ist die Leuschnerstraße, wo der Zug aufgestellt wird und sich um 13.11 Uhr in Bewegung setzt. Infos zum Umzug gibt es hier. Und in unserem Dossier finden sie viele weitere Berichte über Fastnachtsveranstaltungen in der Region.

Mannheimer Adler spielen gegen Panther

Die Mannheimer Adler fahren am Sonntag, 23. Februar, nach Augsburg: Das Auswärtsspiel gegen die Panther beginnt um 16.30 Uhr. Verfolgen Sie das Spiel live in unserem Ticker.

Musikalische Vielfalt hoch zwölf im Rosengarten

Von „Nessun Dorma“ bis zum Michael-Jackson-Medley: The 12 Tenors wollen mit einem neuen Programm begeistern. Mit Tanz, Moderation und Choreographien bringen sie am Sonntag, 23. Februar, 19 Uhr, ganz unterschiedliche Nummern auf die Bühne des Mannheimer Rosengartens. Weitere Infos in unserem Bericht.

Dienstag, 25. Februar

Närrischer Lindwurm schlängelt sich durch Heidelberg

Am Dienstag, 25. Februar, ist es wieder soweit: Über 100000 Zuschauer werden erwartet, wenn sich der Heidelberger Fasnachtsumzug um 14.11 Uhr von der Kirchstraße/Ecke Bergheimer Straße in Bewegung setzt. Auf dem Marktplatz findet im Anschluss an das fröhliche Lindwurm-Treiben eine „After-Umzugs-Party“ statt. Weitere Infos gibt es in unserem Bericht. Und in unserem Dossier haben wir alle Fasnachtsveranstaltungen für Sie zusammengestellt.

Rock und Pop beim Falco-Musical

Rock und Pop statt Ahoi und Helau: Am Fastnachtsdienstag, 25. Februar, 20 Uhr, gibt es im Mannheimer Rosengarten eine gute Alternative zum bunten närrischen Treiben: „Falco – das Musical“ bringt die Songs des unvergessenen Stars mit international erfolgreichen Imitatoren, Liveband und Tänzern auf die Bühne. Weitere Infos gibt es hier.