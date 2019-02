Von der Fassade zur Katastrophe

Ein chaotisches Durcheinander. Kreuz und quer laufen Schauspieler, Ton- und Lichttechniker auf der Bühne und im Saal des Schauspielhauses umher. Bühnenhandwerker tätigen letzte Feinschliffe an der Kulisse, dann heißt es: „Wir gehen in den Übergang Wild Boys.“ Der Vorhang schließt sich, die Lichter in den leeren Reihen erlöschen, es wird still, die Probe beginnt.

Auf der erleuchteten Bühne steht eine rollbare Wohnung. Eine Veranda. Ein Badezimmer. Ein Raum mit Bett und Küche. Der Boden, schräg angewinkelt, lässt die gesamte Wohnung wie eine Art Rampe wirken. Wohin der Abstieg auf ihr wohl führt, lässt sich vielleicht am Samstag, 2. Februar, herausfinden, wenn Tennessee Williams’ Theaterstück „Endstation Sehnsucht“ in der Regie von Christian Weise am Mannheimer Nationaltheater seine Premiere feiert (Weise zeigte zum Spielzeitbeginn hier übrigens bereits Schillers „Räuber“).

Heute aber heißt es Proben, damit Tennessee Williams’ Drama rund um Blanche DuBois, ihre Schwester Stella und deren Mann Stanley Kowalsky am Samstag zum Leben erwachen kann.

In „Endstation Sehnsucht“ geht es um sozialen Ausschluss und Exklusion, wie Regisseur Weise erklärt. Blanche, die ihr Zuhause verloren hat und dennoch alles dafür tut, die Fassade ihrer gesellschaftlichen Stellung aufrecht zu erhalten, flieht zu ihrer Schwester, die mit ihrem Mann in einfachen Verhältnissen lebt.

Gewaltige Spannungen

Das gegenseitige Unverständnis zwischen Stanley und Blanche und der Aufprall zweier Weltbilder, die unterschiedlicher nicht sein könnten, lösen gewaltiges Chaos aus. In der über 70 Jahre alten Geschichte lassen sich relevante, aktuelle gesellschaftliche Probleme erkennen, schildert Weise. Weiter beschreibt er, „ich finde es interessant, wie gesellschaftliche Mechanismen funktionieren – jemanden auszuschließen, der irgendwie anders ist und zu sagen: ’du gehörst nicht dazu’.“ Dabei ist es für den Regisseur wichtig, sowohl Blanches als auch Stanleys Seite gleichwertig zu betrachten. Die gewaltigen Spannungen zwischen den Charakteren sind auch in den Proben deutlich spürbar.

Vier Männer versammeln sich am Esstisch der engen Wohnungskulisse. Während Stanley und seine Freunde ihr Pokerspiel beginnen, Bier und Zigaretten stets griffbereit, beschreibt Regisseur Weise, als sei auch er Teil der Runde, wie Robin Krakowski als Nachbar Steve seinen Witz möglichst schlecht erzählt. Auf die Pointe kann man lange warten.

Situation eskaliert

Auf der Veranda nebenan schunkelt Almut Henkel. Sie hat die Rolle der Nachbarin Eunice zweifellos verinnerlicht. Breitbeinig bewegt sie sich auf einem Schaukelstuhl hin und her. Bissige, vorlaute Kommentare bleiben dabei auch zwischen den erprobten Szenen nicht aus. Weiter geht es mit der Pokerrunde, die inzwischen von den beiden hysterisch kichernden Schwestern Blanche und Stella unterbrochen wurde. Die beiden rennen umher, tanzen, singen, der eine oder andere fällt dabei auch mal von der Bühne. Was anfänglich wohl eher ein Versehen war, wird kurzerhand mit ins Spiel aufgenommen. Nach zahlreichen gegenseitigen Provokationen zwischen Blanche und dem von ihr verhassten Stan, eskaliert die Situation. Mit dem Satz „Man soll nicht pokern, wenn Frauen im Haus sind“, schließt einer der Männer die Szene und trifft damit wohl genau ins Schwarze.

Während der Proben kann es schon mal ein paar Minuten dauern, die perfekte Positionierung der Kulissen oder die geeignete Stimmlage für einen heftigen Wutausbruch mit entsprechender Gestik zu finden. All die Arbeit mitzuerleben, die hinter diesem Stück steckt, macht großen Spaß und lässt die Vorfreude auf den Premierentag wachsen.

Es fällt Regisseur Weise nicht schwer zu erklären, was ihn an „Endstation Sehnsucht“ besonders reizt. „Alle Rollen hier machen total Spaß. Außerdem ist die Geschichte einfach unheimlich stark und hat kaum an gesellschaftlicher Relevanz verloren.“