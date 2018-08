Was ein Saftladen!

Was gibt es im Sommer Besseres als ein frisches kühles Getränk? Und wenn es dann sogar noch vollgepackt mit Ballaststoffen und Vitaminen ist, tun wir auch noch etwas Gutes für Körper und Seele – perfekt oder? Genau das finden wir im Saftladen & Co., der bereits vor ziemlich genau einem Jahr seine Pforten in der Nähe des Hauptbahnhofs geöffnet hat. Hier gibt es frisch gepresste Säfte und Smoothies nach hauseigenen Rezepten, die uns einen tollen Sommertag noch schöner machen.

Smoothies und Säfte mit kreativen Namen

Als ich den kleinen Laden in L14 betrete, der mit Liebe und viel Sinn für Ästhetik eingerichtet und gestaltet wurde, werde ich freundlich begrüßt. Mein Blick wandert direkt auf die Tafel, die mir alle Smoothies und Säfte ausweist, die es hier gibt. Alle von ihnen tragen kreative Namen, die mir bereits einen Hinweis darauf geben, was ich erwarten kann. Auch wenn ich etwas überwältigt von der riesigen Auswahl bin und am liebsten alles probieren würde, entscheide ich mich letztendlich aber für den „Minty Mix“, einem Saft aus Apfel, Gurke, Spinat, Limette und Minze. Marlene, die 27-jährige Store-Managerin, bereitet den Saft aus frischen Zutaten vor meinen Augen zu und probiert einen Schluck, um sicherzugehen, dass er wirklich perfekt schmeckt – und das tut er!

Bewusste Ernährung im Vordergrund

Hinter der Idee für den Saftladen & Co. steht das Gründer-Paar Catrin Gaul und Jochen Darmstädter, die in Mannheim eine Gastronomie anbieten wollten, bei der eine gesunde und bewusste Ernährung im Vordergrund steht. So bieten sie also frische Getränke in zwei Größen an, die von süß-fruchtigen Smoothies, über grüne Detox Smoothies, bis hin zu erfrischenden Säften reichen. Wer jetzt aber denkt, dass man nur im Sommer für ein kühles Getränk hierherkommen kann, der hat sich geschnitten. Neben den Smoothies und Säften, die es das ganze Jahr über gibt, findet ihr auch noch gesunde Backwaren, die von einer dänischen Bäckerei importiert werden, außerdem auch verschiedene Kaffeevariationen, Salate, Joghurts und Müslis und im Winter täglich wechselnde Suppen (alles auch to-go). Das komplette Sortiment ist vegetarisch, viele Produkte sind auch vegan.

Auch was für Naschkatzen

So ist mit dem Saftladen & Co. endlich ein Laden in Mannheim eingezogen, in dem frische Säfte und Smoothies zubereitet werden, die auf jeden Geschmack angepasst werden können und nicht nur bombastisch schmecken, sondern unseren Körper gleichzeitig mit wichtigen Nährstoffen und Vitaminen versorgen. Übrigens ein kleiner Tipp von meiner Seite: alle Süßen unter euch sollten definitiv das Banana Bread probieren ;)