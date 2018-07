Weinprobe zwischen Bücherbergen in der Neckarstadt

Anzeige

Drückende 35 Grad zeigt das Thermometer. Auf den Neckarwiesen oder am Stollenwörthweier in der Sonne brutzeln – mehr geht nicht an so einem Sommertag. Falls sich dabei keine Ferienstimmung einstellt, kann das nur an einem liegen: Die richtige Lektüre fehlt.

Wer die Schinken im Bücherregal Zuhause schon auswendig kennt und nach neuem Lesefutter sucht, ist in Karl-Heinz Royens „Bücherladen Neckarstadt“ genau richtig. In zwei kleinen Räumen mit Holzfußboden stapeln sich Bücher bis zur Decke. Ein alter Kronleuchter, gemütliche Stühle mit rotem Bezug an einem antiken Holztisch und ein Plattenspieler: In dem Laden lässt es sich so gemütlich schmökern wie im eigenen Wohnzimmer. Die Auswahl ist riesig und wechselt ständig. „Wirkliche Bücherwürmer kämen nicht dreimal, wenn es immer das Gleiche gäbe“, schmunzelt der Ladeninhaber. Da müsse man mit dem Angebot mitgehen.

Seit 1973 in der Neckarstadt daheim