Winterlicher Manegen-Zauber

Alle Jahre wieder kommt zur Weihnachtszeit nicht nur das Christuskind, sondern auch der Zirkus in etliche Städte der Region.

Rhein-Neckar.In Landau ist es ab Freitag, 21. Dezember, so weit: Zum siebzehnten Mal lädt dann der Landauer Weihnachtscircus seine kleinen und großen Besucher auf dem Neuen Messegelände (Alfred-Nobel-Platz, Marie-Curie-Straße) zu einem großen internationalen Circus-Winterfestival ein.

„Salto Mortale“ lautet der Titel des neuen Programms, das die Zuschauer bis zum Sonntag, 6. Januar täglich um 15 Uhr und 19 Uhr erleben können. An Heiligabend und Neujahr finden keine Vorstellungen statt. Zur Eröffnung gibt es am 21. Dezember um 15 Uhr einen Familien-Nachmittag mit Sonderpreisen. Im Programm gibt es zudem Sonderaktionen wie etwa einen Tag der offenen Tür am 23. und 30. Dezember, jeweils 10 bis 13 Uhr.

Klassischen Zirkus, gewürzt mit spaßigen Momenten und überraschenden Showeffekten bietet der 16. Ludwigshafener Weihnachtscircus in seinem neuen Programm, mit dem er von Samstag, 22. Dezember, bis Mittwoch, 2. Januar auf dem Vorplatz der Friedrich-Ebert-Halle (Erzbergerstraße 89) zu Gast ist. Premiere ist am 22. Dezember um 15 und 18 Uhr; auch samstags, sonntags und an den Feiertagen öffnet sich das Zirkuszelt um 15 und 18 Uhr. Wochentags (Show-Beginn: 15 Uhr) ist Familientag mit Aktionspreisen. Auch hier gibt es neben den regulären Vorstellungen besondere Aktionen wie etwa am 21. Dezember, 19 Uhr, die „Regenbogen Circus Gala“.

Mit einer Kombination aus Zirkus, Varieté und Theater heißt der Heidelberger Weihnachtscircus seine Besucher auf dem Messplatz am Kirchheimer Weg willkommen – und zwar von Dienstag, 25. Dezember, bis Sonntag, 6. Januar. Vorstellungen finden täglich um 15 und 19 Uhr statt, mit folgenden Ausnahmen: Am 31. Dezember nur um 18 Uhr, am 1. und 2. Januar gibt es keine Show, und am 6. Januar nur eine um 15 Uhr. mav