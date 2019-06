Zwei Indie-Ikonen am Schlachthof

Zwei Songwriter, die in ganz unterschiedlichen Gewässern fischen, aber das mit großem Erfolg: Der Schlachthof in Wiesbaden holt für seine Sommer-Open-Airs am 19. und 20. Juli Bon Iver und Frank Turner auf das Gelände neben dem Hauptbahnhof.

Wiesbaden.Justin Vernon alias Bon Iver schaffte den großen Durchbruch vor zwölf Jahren mit seinem traumhaften Nu-Folk-Album „For Emma, Forever Ago“ und gewann mit der Folgeplatte „Bon Iver“ einen Grammy. Auf dem jüngsten Album „22 A Million“ arbeitet der US-Amerikaner verstärkt mit Effekten.

Der Engländer Frank Turner kommt dagegen aus dem Punkrock und tourt praktisch ohne Unterlass. Mit „Be More Kind“ warf er 2018 einen trotzig-hoffnungsvollen Blick auf die Probleme unserer Zeit. Im Vorprogramm spielen die wiederauferstandenen Deutsch-Punker Muff Potter. Tickets für beide Open-Air-Shows gibt es im Internet unter www.schlachthof-wiesbaden.de für 55 beziehungsweise 40 Euro plus Gebühren. Mit etwas Glück kommt man aber auch umsonst zu einem der Auftritte der beiden Indie-Ikonen: Das „Morgen Magazin“ verlost für jedes Konzert zwei Karten.

Bis Montag, 14 Uhr

Um mitzumachen rufen Sie bis Montag, 17. Juni , 14 Uhr, die Telefonnummer 01379/88 46 18 an (die Firma Legion berechnet 0,50 Euro aus dem Festnetz der Telekom, eventuell gelten andere Preise aus dem Mobilfunknetz). Nennen Sie das Kennwort „Schlachthof“, Ihren Namen, Ihre Adresse und Telefonnummer. alex