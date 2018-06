Abay: „Love and Distortion“

Anzeige

Der Name ist Programm bei dem zweiten Album der Indierockband Abay. Die zehn Stücke sind abwechslungsreich. Frontmann Aydo Abay singt von Liebe. Mal zu den Mitmenschen, in „A Fall From Grace Into Your Spell“, also ein Sündenfall in deinen Bann. Dann zu materiellen Dingen wie Geld in „Land of Silk & Money“, die doch nicht erreichbar, nicht greifbar werden: „I Can Dream The American Dream, But I Can’t Be The American Dream“. Die Musik ist weich, fast melancholisch. Bis dann auf einmal Verzerrungen einsetzen und die Musik dissonant, schräg, fast eigenwillig klingt. Abay wird unterstützt von Gastmusikern wie Christoph Clöser. Sein zweiminütiges Saxofonsolo verleiht dem Song „Lemonade“ eine düstere Note. 47 Minuten, die sich lohnen. (Lovers & Friends)

Unsere Note: ★ ★ ★ ★ (Muntermacher) von 6 Sternen

(6 Sterne - Musikmythos; 5 Sterne - Megamäßig; 4 Sterne - Muntermacher; 3 Sterne - Mittelmäßig; 2 Sterne - Mächtig mies; 1 Stern - Mama Mia)