Abschied vom US-Pop-Wettrüsten

Seit dem wunderbaren „Ray Of Light“ (1998) hat Madonna erstaunlich wenig große Hits und nur noch durchschnittliche Alben produziert. Für ihre Verhältnisse wohlgemerkt. Denn an eine – oder besser: d i e – Königin des Pop stellen sich immer höchste Ansprüche. Nicht nur von Kritikern übrigens und völlig unabhängig vom Alter (das hier deshalb mal nicht erwähnt wird). Die Wahl-Portugiesin ist vielmehr ein Opfer der Digitalisierung. Ihr Geschäftsprinzip des Trend-Sound- und Mode-Scouts, der sich mit Hilfe weltweit eingesammelter Einflüsse aus Underground-Clubs und -Szenen permanent neu erfinden kann, hat ausgedient. Die DJs und Mode-Innovatoren werden heute über das Internet schneller selber Stars, als Madonna sie aufspüren kann.

Madonnas 14. Album „Madame X“ zeigt, dass sie das – endlich – verstanden hat. Lässig steigt sie aus dem Wettrüsten der US-Popindustrie um den (auf)dringlichsten, künstlichsten Sound mit den meisten wichtigen Gaststars oder Produzenten aus und macht – gefühlt alles: Der erste Song „Medellin“ startet allen Ernstes mit „One, two cha-cha-cha“. Sie verzerrt ihre Stimme mal mit Software bis zur totalen Unkenntlichkeit („Future“), dann klingt sie lupenrein wie einst als Evita. Es gibt portugiesischen Fado, afrikanische Rhythmen, spanischen Rap, einfachen Pop, Piano-Etüden, plötzlich im zweiten Song „Dark Ballet“ einen geradezu bizarr elektrifizierten „Tanz der Rohrflöten“ aus Tschaikowskys „Nussknacker“, der in einen theatralischen Welterklärmonolog und ein zartes, aber großes Pop-Finale mündet.

Im nach etwas Gewöhnung großartigen „God Control“ beginnt Madonna mit kühler, fast wie mit dem Teppich verfremdeter Stimme, Chöre wie von Leonard Cohens letztem Alben setzen dem Computersound ein Herz ein, bevor die Nummer zu fluffigem Disco-Funk abhebt und Madonna tatsächlich mal wieder „vogued“. Das klingt zunächst so beliebig und zusammengewürfelt, wie es sich anhört. Aber es ist der alte Madonna-Mut, dem sich dieses fast unverschämte Stil-Sammelsurium verdankt. Und genau damit und lässigen Nummern wie „Batuka“ kriegt sie ihre angestammten Hörer wieder. Denn die Pop-Königin schickt sie auf eine Entdeckungsreise, die auf Dauer nicht nur viel Spaß macht.

Oft bizarr, aber hörenswert

Die kompromisslose Haltung pro Toleranz und Liebe in vielen politischen Texten ohne jedes längst wirkungslose Trump-Bashing geben Songs wie „Killers Who Are Partying“ eine gewisse Tiefe. Man muss das nicht alles gut finden, was Madonna da vermengt, aber gehört haben sollte man „Madame X“ mindestens einmal. Allein, weil es manche Klangkombinationen so noch nicht gegeben hat. (Interscope/Universal) jpk

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.06.2019