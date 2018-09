Alessia Cara:„Know-It-All“

Ob die 19-jährige Kanadierin tatsächlich schon alles weiß, sei mal dahingestellt, aber mit ihrem Hit „Here“ bohrte sich Alessia Cara auch in die Ohren der etwas reiferen Hörerschaft. Das mag vor allem daran liegen, dass das zugrunde liegende Isaac-Hayes-Sample fast schon etwas zum Allgemeingut gehört, aber der Mix aus Teenager-Frust und Old-School-Mucke darf als durchaus gelungen betrachtet werden. Die große Kunst wäre es nun gewesen, auf dieser Basis aufzubauen, doch das Debüt, das in Übersee schon drei Jahre auf dem Markt ist und nun für Europa mit fünf „Deluxe-Tracks“ aufgemotzt wurde, bleibt in den Fängen einer letztlich knitterfreien R’n’B-Produktion hängen. Sieht so aus, als ob Alessia doch noch einiges lernen muss. (DefJam) th

Unsere Note: MITTELMÄSSIG ★ ★ ★ von 6 Sternen

(6 Sterne - Musikmythos; 5 Sterne - Megamäßig; 4 Sterne - Muntermacher; 3 Sterne - Mittelmäßig; 2 Sterne - Mächtig mies; 1 Stern - Mama Mia)