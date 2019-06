Alle Farben: „Sticker On My Suitcase“

Eine Lautsprecher-Stimme sagt einen Flug durch, dann erklingt eine sommerlich-elektronische Melodie – so beginnt das neue Album von Alle Farben. Das Motiv des Reisens zieht sich – passend zum Titel – durch das ganze Album durch. Es folgen elektropoppige Gute-Laune-Lieder, die Lust auf Party machen, wie die Single „Fading“, der nach Spanien-Urlaub klingende Titel „Never Too Late“ oder die eingängige Melodie von „Only Thing We Know“, bei der Kelvin Jones mitsingt.

DJ Alle Farben konnte außerdem Nummer-1-Hit-Sänger James Blunt für sein Album gewinnen – „Walk Away“ ist eines der ruhigeren, emotionaleren Lieder. Ebenfalls vertreten: dunklere Electro-Titel ohne Gesang. Abwechslung und gute Laune garantiert, aber etwas oberflächlich. (B1)

Unsere Note: ★ ★ ★ ★ (Muntermacher) von 6 Sternen

(6 Sterne - Musikmythos; 5 Sterne - Megamäßig; 4 Sterne - Muntermacher; 3 Sterne - Mittelmäßig; 2 Sterne - Mächtig mies; 1 Stern - Mama Mia)