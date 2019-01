Alles andere als ein Ein-Hit-Wunder

Wenn man Alice Mertons lang erwartetes Debütalbum in Dauerschleife hört, fällt eines als Erstes auf: Ihr Welthit „No Roots“ hat zwar schon mehr als zwei Jahre Radio-Dauereinsatz auf dem Tacho – aber er nervt kein bisschen. Im Gegenteil: Das Lied geht immer noch zwingend ins Ohr und in die Extremitäten, so dass man manchmal unwillkürlich lauter dreht. Allein das ist nur ganz großen Songwritern gelungen und macht klar: Diese Popakademieabsolventin ist kein One-Hit-Wonder, keine Pop-Eintagsfliege mit nur einem brauchbaren Song, das in 30 Jahren zwischen Lou Begas „Mambo No. 5“ und dem „Macarena“ zum Playback durch enthirnte Nostalgie-Hitshows hüpfen muss.

Wenn man das Lied über die Heimatlosigkeit der Sängerin analysiert, wird schnell klar, warum das so ist: In den fast vier Minuten variiert Merton ihren Gesangstil quasi ständig, wenn auch nur minimal. Der Sound startet recht roh mit dem tragenden, unwiderstehlichen Bass-Riff und wird mehr und mehr aufgefüllt, bis er recht opulent klingt – und dann eine unerwartet wuchtige Electropop-Breitseite abfeuert. Ein facettenreicher Lichtblick im Radio-Pop!

Facettenreicher Gesang

Erfreulicherweise spiegelt das erste komplette Album der Wahl-Berlinerin dieses Erfolgsrezept weitgehend, auch, was die sehr persönlichen, mitunter selbsttherapeutischen Texte angeht: „Learn To Live“ und „2 Kids“ sind souveräne Aufwärmnummern, die vom Erwachsenwerden und dem Sprung ins nicht gerade menschlich warme Wasser des Musikgeschäfts handeln. Auf „New Roots“ folgt mit „Funny Business“ eine kindlich verspielt inszenierte, aber wohl ernst gemeinte Selbstcharakterisierung.

„Homesick“ variiert und entschärft das Thema Heimatlosigkeit munter, extrem eingängig und wieder mit erstaunlicher Stilvielfalt. Der US-Alternative-Hit „Lash Out“ zieht dann andere Seiten auf, die zunächst zu den schottischen Avantgarderockern Franz Ferdinand gehören könnten – bevor Mertons Gesang abhebt wie einst die B’52s. „Speak Your Mind“ funktioniert dann wieder fast lakonisch.

Erfreulich originell

Stellenweise klingt sie nach Florence Welch oder einer aufgeweckteren Lana Del Rey („I Don’t Hold A Grudge“, „Honeymoon Heartbreak“), aber bis zum fast auf „No Roots“-Niveau abräumenden Schlusssong „Why So Serious?“ halten die 40 Minuten ein erstaunliches Niveau – handwerklich und in Sachen Originalität. Das Warten hat sich gelohnt. (Paper Plane) jpk

