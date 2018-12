Amy Macdonald: "Woman Of The World"

Elf Jahre im Pop-Geschäft mit über 13 Millionen verkauften Platten und einer zuletzt beeindruckenden Live-Präsenz schrien förmlich nach einer Best-of-Platte von Amy Macdonald. Diese Pflichtübung hat die Schottin nun abgehakt und das Beste aus ihren bisherigen vier Studio-Alben auf eine Scheibe gepresst. „This Is The Life“ oder „Mr. Rock & Roll“ dürfen da natürlich nicht fehlen, aber „Woman Of The World“ ist mehr als eine lieblose Zusammenstellung von Hits, sondern kann vor allem im zweiten Durchgang mit einigen Live- oder Akustik-Versionen bekannter Songs aufwarten. Zudem gibt es mit dem Titelsong und „Come Home“ noch zwei unveröffentlichte Tracks, die sich nahtlos in den Singer/Songwriter-Sound der Frau mit der Gitarre einreihen.

Unsere Note: ★ ★ ★ ★

(Muntermacher) von 6 Sternen

(6 Sterne - Musikmythos; 5 Sterne - Megamäßig; 4 Sterne - Muntermacher; 3 Sterne - Mittelmäßig; 2 Sterne - Mächtig mies; 1 Stern - Mama Mia)